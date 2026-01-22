Из-за июльского закона о НАБУ и САП Украина не получила Taurus и Tomahawk, - Качка

Украина не получила Томагавки из-за закона о НАБУ

Украина не получила ракеты Taurus и Tomahawk из-за коррупционных скандалов. Однако сейчас ошибки исправлены.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время Украинского завтрака в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"У нас за последнее время 124 официальных лица осуждены за коррупцию. Я подавал в парламент постановление об увольнении двух министров, обвиненных в коррупции. И каждая такая отставка очищает Украину.

Да, конечно, мы до сих пор чувствуем определенное эхо июльских событий (принятие Радой закона о ликвидации независимости НАБУ и САП. - Ред.) и последствия этого неправильного решения, потому что мы не получили "Таурусы" и "Томагавки". Но мы свои ошибки исправили", - рассказал он.

Качка заявил, что Украина обязалась внедрить все необходимые для вступления в ЕС реформы, чтобы оно базировалось на наших достижениях и заслугах.

"Скоро у меня новые переговоры, и в этом году мы больше не хотим визжать и пищать, что что-то не получается, а сосредоточиться на выполнении", - подытожил он.

Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

  • 6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.
  • Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.
  • 8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.
  • 13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставок ракет не понравилась Путину.
  • 17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.
  • 31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.
  • Однако уже в начале ноября Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

+27
Та ну прям. Ніхто їх і не збирався давати. Так блаблабла вони завжди готові.
22.01.2026 11:03 Ответить
+16
як завжди винуватці сцикливі керівники США і ФРН, але зегнида не винуватий.
22.01.2026 11:15 Ответить
+13
Після того як перестали йти двушечки на москву кацапи почали шалено гатити по енергетиці. Ох набу і підісрало, коли наїхало на Міндіча. Хай би крали собі. Цеж копійки в порівнянні з тим що дають партнери. Ви скажете що це брєд. Але зеленьський живе в світі рожевих поні та доброго коня Єрмака. Так що такий варіант теж може бути
22.01.2026 11:08 Ответить
Та ну прям. Ніхто їх і не збирався давати. Так блаблабла вони завжди готові.
22.01.2026 11:03 Ответить
"Про це заявив віцепрем'єр-міністр"
22.01.2026 11:06 Ответить
І шо?
22.01.2026 11:26 Ответить
Не "спосори" відмазуються, а український посадовець заявляє про зрив поставок через дії Зеленського.
22.01.2026 11:30 Ответить
..."ми пахалі і з картонками стоялі" ?

качка це така ЗЄльона потвора, яка повзає по Печерську.
не плутати з качкою водоплавною - корисним птахом

.
22.01.2026 13:42 Ответить
Зеленпоц його не підписував!
22.01.2026 11:03 Ответить
https://censor.net/ua/news/3564741/zelenskyyi-********-zakon-yakyyi-likviduye-nezalejnist-nabu-ta-sap

таки підписував
22.01.2026 11:14 Ответить
Ну, може і підписував...
Але точно не знав!!
22.01.2026 12:27 Ответить
І Венера стояла в затемненні Юпітера. А тепер то вже точно дадуть.
22.01.2026 11:04 Ответить
не дадуть, бо гренландія в опасності!
22.01.2026 11:11 Ответить
А перед Гренландією - не на часі, бо Техас досі окупований. В сенсі звільнений.
22.01.2026 11:29 Ответить
Це не через якісь там закони , апріорі їх би ніхто не дав, своє виробництво ракет повинно бути ( з такою спадщиною великою), я думаю навіть в Пакистані свої ракети є.
22.01.2026 11:04 Ответить
...І кожна така відставка очищує Україну... А ще було б чудово, щоб очистили і тих хто їх призначає на посади.
22.01.2026 11:04 Ответить
Ну якщо не отримаємо, то Качка-балабол. ( а він балабол, бо ракет нам не дадуть, бо ми унтерменші).
22.01.2026 11:05 Ответить
Не звизди, Качка. Не отримали це озброєння через сцикливих керівників США і ФРН, в не через викриття корупції зебілів у владі.
22.01.2026 11:06 Ответить
Після того як перестали йти двушечки на москву кацапи почали шалено гатити по енергетиці. Ох набу і підісрало, коли наїхало на Міндіча. Хай би крали собі. Цеж копійки в порівнянні з тим що дають партнери. Ви скажете що це брєд. Але зеленьський живе в світі рожевих поні та доброго коня Єрмака. Так що такий варіант теж може бути
22.01.2026 11:08 Ответить
Після не значить з цієї причини.
22.01.2026 15:30 Ответить
помилки виправлено , а Томагавки де ?
22.01.2026 11:10 Ответить
так ось чому фламінги далі павільйонна кіностудії не вилетіли!
тому що, склади готовили для таурісів та томагавків!

скажіть мені, хто, ****, генерує цю зелену квартальну маячню?
невже буданга?
чи, поки він в давосах, литвин вгашений креатує?
22.01.2026 11:13 Ответить
як завжди винуватці сцикливі керівники США і ФРН, але зегнида не винуватий.
22.01.2026 11:15 Ответить
Не факт. Томагавки Трампи би не дав ніколи - він коханий Путіна
22.01.2026 11:19 Ответить
В тебе вічно Трамп щось Україні винуватий ,так запускай міфічні фуфламінги ,що тобі заважає
22.01.2026 11:21 Ответить
Так і Тауруси ніхто не збирається давати... Виходить, що і Мерц "коханний"?
22.01.2026 11:27 Ответить
Який відношення має товстий заброньований хряк качка до "Томагавка " ,він взагалі розуміє ,що для запуску "Томагавк " потрібні есмінці ,підводні човни і стратегічні бомбардувальники ,а в нас вони є ? Немає , то для чого взагалі про їх киздіти ?
22.01.2026 11:19 Ответить
Для запуску цих ракет є наземні пускові. От якраз би і протестували їх в реальних бойових умовах.
Якби щодня один "Томагавк" знищував одне кацапське підприємство ВПК, то за кілька місяців пі#д@рам довелось би припинити ракетні обстріли та щоденні атаки безпілотниками.
22.01.2026 13:02 Ответить
Щодо передачі ракет погоджусь, не дадуть. Але сухопутні пускові давненько вже є.
22.01.2026 13:18 Ответить
Качка пустив качку. Томагавк не дали, тому, що нема пускових для них, а Таурус літака, з якого можна запустити. І ризик кротівні РФ в Україні
22.01.2026 11:21 Ответить
Так, звичайно, ми досі відчуваємо певне відлуння липневих подій (ухвалення Радою закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП. - Ред.) і наслідки цього неправильного рішення, тому що ми не отримали "Тауруси" і "Томагавки". Але ми свої помилки виправили", - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/n3596689
Виправили? 🤔 Тобто Тауруси і Томагавки нам вже надали? Не надали? То може таки не виправили?
22.01.2026 11:23 Ответить
Зелені ******** чітко роблять свою роботу, якнайбільше нашкодити країні
22.01.2026 11:23 Ответить
То виходить, що зеленський, підписуючи той закон, лишив країну без ракет? Це стаття 111 ККУ, шкода обороноздатності держави - державна зрада.
22.01.2026 11:25 Ответить
Цю державну зраду він скоїв декілька разів .
22.01.2026 11:45 Ответить
декілька разів на день...
22.01.2026 11:59 Ответить
..досить *******, до чого тут Закон, Трамп якщо б хотів, то дав, а німці ніколи мабуть не дадуть!!!!
22.01.2026 11:28 Ответить
Какую только бредятину не начнешь говоришь за завтраком , да еще и в Давосе
22.01.2026 11:31 Ответить
особєнно якщо накатить оковитої, чи шо вони там хлєбають
22.01.2026 11:37 Ответить
спиртягу, чистоганом. не заїдаючи!
22.01.2026 12:15 Ответить
А до прийняття цього закону у липні 2025 року і після його скасування не давали тому що...?
22.01.2026 11:39 Ответить
В США теж побачили що в нас президент покидьок !
22.01.2026 11:39 Ответить
Як би там не було, але роль ішака в тому, що так сталось є беззаперечною. Це чмо завжди опосередковано та чужими руками приносить лише шкоду.
22.01.2026 11:42 Ответить
Качка вирішив виправдати своє прізвище, запустивши інформаційну качку!
22.01.2026 11:43 Ответить
Через липневий закон про НАБУ та САП Україна не отримала:

- taurus, tomahawk
- thaad, arrow-3
- f-22, f-35, b-2 spirit
- ядерну зброю
- зірку смерті

Союзники от-от хотіли це відправити, буквально поїзди вирушали...але ні, ну ніяк. Зараз "помилки виправлено", але все, ніякої ядерки вже не буде
22.01.2026 11:51 Ответить
Корупція вбиває.
22.01.2026 11:52 Ответить
занадто вже дорого обходиться українцям "навчання на президента" (на живих людях!!!) та очевидні для нЕглядачів кварталу та телелайнофону помилки патужно-незламної Зєлі Нєлоха, Вироку-2019..
22.01.2026 11:52 Ответить
"Через липневий закон про НАБУ та САП Україна не отримала Taurus та Tomahawk"

ну, если это так, то это диверсия, и качка должен сказать как надо наказать инициаторов этого закона
22.01.2026 11:54 Ответить
неотримали бо ніхто не давав..Цей вася взагалі звідки віліз?? Що за йолоп??? Кого суди наші святі засудили за корупцію??? на які терміни??? Чи вже по амністії з суддями в банці паряться...
22.01.2026 11:55 Ответить
Помилки виправили? А як з тими втратами України які ми могли і не понести ? Як із жертвами, які загинули, а могли б і не загинути? Провладна бидлота має сушитися на вітрі, тоді до них дійде. Влада в Україні має належати українцям, а не гешефтникам!
22.01.2026 11:56 Ответить
Ох і кіздун...
22.01.2026 11:58 Ответить
нехай Качка запхає собі в дупу цю інформаційну офісно-преЗЕдентську "качку"... а в 2022, 2023, 2024, та пів року 2025 теж через закон про НАБУ нам ракети Таурус та Томагавк не давали??? Чи ета другоє?
22.01.2026 12:07 Ответить
я так і не зрозумів, чи качка хотів перемогти українську корупцію, чи німецьку, чи американську ...
22.01.2026 12:15 Ответить
Скількома життями ми заплатили за "помилку з набу"? Хто заплатив? Хоч один депутат чи ефективний менеджер загинув?
22.01.2026 13:24 Ответить
Виправили? А що зепіздент з зекодлою вже в СІЗО?
22.01.2026 13:34 Ответить
То була не помилка, то була ваша, зелені уроди, зрада - щоправда, завдяки народу України не доведена до завершення
22.01.2026 14:12 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/62032 Борислав Береза:
Я правильно розумію, що віцепрем'єр заявив про те, що через атаку Зеленського на НАБУ та САП ми не отримали ракети? Це обмовка по Фройду чи визнання того, що скоєно?
22.01.2026 14:45 Ответить
це що наші люди гинули і гинуть за те що зекодла крала і нам не давали зброю
22.01.2026 14:47 Ответить
И как оценить принятие и подписание закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП? Напрашивается само собой два варианта:
1. Вселенская глупость, которая привела к многочисленным трагедиям;
2. Циничное предательство государственных интересов, которое привело к многочисленным трагедиям.
22.01.2026 15:13 Ответить
Влада - суцільна помилка
22.01.2026 15:20 Ответить
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
23.01.2026 11:09 Ответить
 
 