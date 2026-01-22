Из-за июльского закона о НАБУ и САП Украина не получила Taurus и Tomahawk, - Качка

Украина не получила ракеты Taurus и Tomahawk из-за коррупционных скандалов. Однако сейчас ошибки исправлены.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время Украинского завтрака в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"У нас за последнее время 124 официальных лица осуждены за коррупцию. Я подавал в парламент постановление об увольнении двух министров, обвиненных в коррупции. И каждая такая отставка очищает Украину.

Да, конечно, мы до сих пор чувствуем определенное эхо июльских событий (принятие Радой закона о ликвидации независимости НАБУ и САП. - Ред.) и последствия этого неправильного решения, потому что мы не получили "Таурусы" и "Томагавки". Но мы свои ошибки исправили", - рассказал он.

Качка заявил, что Украина обязалась внедрить все необходимые для вступления в ЕС реформы, чтобы оно базировалось на наших достижениях и заслугах.

"Скоро у меня новые переговоры, и в этом году мы больше не хотим визжать и пищать, что что-то не получается, а сосредоточиться на выполнении", - подытожил он.

Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставок ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.

Однако уже в начале ноября Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

