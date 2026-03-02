У ЕС есть возможность не ошибиться с членством Украины так, как они ошиблись с НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС к 2027 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава государства заявил во время общения со СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока невозможно установить конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

Президент, комментируя это заявление, сказал, что через несколько дней Украина будет уже технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров, поэтому в дальнейшем это решение будет зависеть от политической воли стран-членов.

"Это мы готовы, но не все лидеры Европейского Союза. Вы знаете почему, вы знаете, кто причина, кто блокирует. То есть не все готовы дать эту возможность Украине", - пояснил Зеленский.

В то же время, отметил он, Украина не может быть уверена в обещаниях России не мешать ее членству в ЕС, ведь Москва может блокировать этот процесс, в частности через Венгрию.

Читайте: Важно привлечь Китай к прекращению войны, - Зеленский

"Но, безусловно, он (Путин. - Ред.) не хочет, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС. Поэтому наша позиция была: нам нужна четкая дата завершения войны, документ, который будет подписан партнерами, а также и Россией, и партнерами... Членство в ЕС - это гарантия безопасности для Украины также. Поэтому для нас нужна конкретная дата", - добавил президент.

Зеленский сказал, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС к 2027 году. Поэтому, по словам президента, Евросоюз не должен ошибиться в этом вопросе, как это произошло с обещаниями о присоединении Украины к НАТО.

"Если они действительно верят в Украину, если они хотят видеть Украину в ЕС, то это возможность во время окончания войны дать Украине конкретную дату и не ошибиться так, как они ошиблись с НАТО", - подытожил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина до сих пор не восстановила доверие ЕС после атаки на независимость НАБУ и САП, - еврокомиссар Кос