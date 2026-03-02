У ЕС есть возможность не ошибиться с членством Украины так, как они ошиблись с НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС к 2027 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом глава государства заявил во время общения со СМИ.
Подробности
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока невозможно установить конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.
Президент, комментируя это заявление, сказал, что через несколько дней Украина будет уже технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров, поэтому в дальнейшем это решение будет зависеть от политической воли стран-членов.
"Это мы готовы, но не все лидеры Европейского Союза. Вы знаете почему, вы знаете, кто причина, кто блокирует. То есть не все готовы дать эту возможность Украине", - пояснил Зеленский.
В то же время, отметил он, Украина не может быть уверена в обещаниях России не мешать ее членству в ЕС, ведь Москва может блокировать этот процесс, в частности через Венгрию.
"Но, безусловно, он (Путин. - Ред.) не хочет, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС. Поэтому наша позиция была: нам нужна четкая дата завершения войны, документ, который будет подписан партнерами, а также и Россией, и партнерами... Членство в ЕС - это гарантия безопасности для Украины также. Поэтому для нас нужна конкретная дата", - добавил президент.
Зеленский сказал, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС к 2027 году. Поэтому, по словам президента, Евросоюз не должен ошибиться в этом вопросе, как это произошло с обещаниями о присоединении Украины к НАТО.
"Если они действительно верят в Украину, если они хотят видеть Украину в ЕС, то это возможность во время окончания войны дать Украине конкретную дату и не ошибиться так, как они ошиблись с НАТО", - подытожил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вирощював кротів, мега корупцію та всяке інше що входить до плану вступу в ЄС????