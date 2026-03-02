РУС
Новости Китай о войне в Украине
820 20

Важно привлечь Китай к прекращению войны, - Зеленский

Зеленский хочет привлечь Китай к завершению войны

Президент Владимир Зеленский считает важным привлечь Китай к прекращению войны в Украине.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

"Для нас важно их (Китай) привлечь - не к войне, а именно к прекращению войны, которую Путин принес в Украину. Я думаю, что это в их силах. В любом случае, что касается поставок некоторых видов оружия, двойного использования вещей и т.д. - на все это может повлиять лидер Китая. Для нас их участие было бы точно неплохим. Пока что их вовлеченности мы не видим", - пояснил президент.

Зеленский рассказал, что провел продуктивный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по итогам его визита в Китай и поблагодарил за актуализацию темы войны в Украине во время встреч.

Глава государства поручил украинским дипломатам "быть в контакте с китайской стороной".

Читайте: Не нужно никого пугать: если кто-то захочет выйти из переговоров - будем искать другие форматы, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте: Зеленский об "обмене" Донбасса на Сумскую и Харьковскую области: Мы об этом не говорим

Автор: 

Зеленский Владимир (10660) Китай (1102)
Смішно.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:25 Ответить
Во Вавана попердолило...
показать весь комментарий
02.03.2026 14:27 Ответить
От тупе,китай і є головним бенефіціаром нашої війни
показать весь комментарий
02.03.2026 14:28 Ответить
Китай мріє допомогти Україні, яка є союзником його ворога. Хоча нам же всі винні, то й китайці мали б допомогти.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:29 Ответить
ІДНХЙ, ЗЕПДРС!
показать весь комментарий
02.03.2026 14:31 Ответить
Оманській Гниді треба писати книгу "Як срати словами"
показать весь комментарий
02.03.2026 14:32 Ответить
Вміє вавчік шуткі шутіть, правда ж?
показать весь комментарий
02.03.2026 14:34 Ответить
Для чого ? Миротворців бракує ?
показать весь комментарий
02.03.2026 14:35 Ответить
Долучити то можна - на стороні кацапів? - та ну нах
показать весь комментарий
02.03.2026 14:35 Ответить
Він, вже долучився! До ірано-Ізраільскої...
показать весь комментарий
02.03.2026 14:35 Ответить
Залучатєль.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:36 Ответить
Не повторюйтесь,що зациклило це вже було "агрохімія" проганяв аналогічну "хуцпу"
показать весь комментарий
02.03.2026 14:37 Ответить
Тебе навіть орбан попускає який Китай коксонутий? Твоє максимум місце біля криворізьського театру
показать весь комментарий
02.03.2026 14:38 Ответить
....щось пообіціяти надумав ктайській кризі??? Чаус в Чернігова послу маозедунському якогось куя карту показував Чернігівської області.. Мо краще б йому луганську область показувати
показать весь комментарий
02.03.2026 14:41 Ответить
Ще й кпк хоче раз продати всі ресурси?
показать весь комментарий
02.03.2026 14:41 Ответить
Так саме тому ти два роки не призначав посла в Китай ,а потім призначив свого кориша далекого від дипломатії ?
показать весь комментарий
02.03.2026 14:45 Ответить
На фоні "відморозків" у США, ця думка вже не є чимось дивним.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:56 Ответить
В чегу...
китай вже залучений ****** до продовження війни
показать весь комментарий
02.03.2026 14:56 Ответить
А на хера Китаю это надо, они получают на шару все плюшки с болот, предложить им более вкусные плюшки достаточно проблематично...
показать весь комментарий
02.03.2026 15:04 Ответить
Так китай вже залучений. А саме активно допомагає Сосії зброєю і шахедами щоб Х'уйло швидше досяг цілей ''сво'' і закінчив війну
показать весь комментарий
02.03.2026 15:09 Ответить
 
 