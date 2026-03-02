Важно привлечь Китай к прекращению войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает важным привлечь Китай к прекращению войны в Украине.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
"Для нас важно их (Китай) привлечь - не к войне, а именно к прекращению войны, которую Путин принес в Украину. Я думаю, что это в их силах. В любом случае, что касается поставок некоторых видов оружия, двойного использования вещей и т.д. - на все это может повлиять лидер Китая. Для нас их участие было бы точно неплохим. Пока что их вовлеченности мы не видим", - пояснил президент.
Зеленский рассказал, что провел продуктивный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по итогам его визита в Китай и поблагодарил за актуализацию темы войны в Украине во время встреч.
Глава государства поручил украинским дипломатам "быть в контакте с китайской стороной".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Китай предоставит Украине пакет гуманитарной энергетической помощи.
- В Китае рассказали о четырех принципах урегулирования войны в Украине.
китай вже залучений ****** до продовження війни