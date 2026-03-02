Зеленский об "обмене" Донбасса на Сумщину и Харьковщину: Мы об этом не говорим

Украина не обсуждает возможность обмена неоккупированных россиянами территорий Донбасса на приграничные районы Сумской и Харьковской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленскийзаявил в комментарии журналистам.

Подробности

Президента спросили, идет ли речь на переговорах об обмене территорий, не захваченных Россией на Донбассе, на захваченные ею в Сумской и Харьковской областях.

"Мы не можем сравнивать эти земли. Потому что когда мы говорим о приграничных территориях любых, их удерживать очень сложно врагу.

Русские четко понимают, что они их не смогут удерживать. Придет момент, и мы их вытесним с этих территорий. Поэтому это не подарок", - ответил глава государства.

А Донбасс, по словам Зеленского, для россиян - цель.

"Цели они не меняли, можно сказать, что их аппетит немного уменьшился, но это пока. Поэтому мы не говорим об обмене маленьких территорий на границе на большую территорию Донбасса или Донецкую область, которую мы сегодня контролируем", - подытожил он.

Что предшествовало?

Согласно социологическим опросам, 53% украинцев выступают против территориальных уступок.

Президент Зеленский заявлял, чтоУкраина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных договоренностей с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.

