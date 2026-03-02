РУС
982 7

Зеленский об "обмене" Донбасса на Сумщину и Харьковщину: Мы об этом не говорим

Обмен Донбасса на приграничье: Зеленский ответил

Украина не обсуждает возможность обмена неоккупированных россиянами территорий Донбасса на приграничные районы Сумской и Харьковской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленскийзаявил в комментарии журналистам.

Подробности

Президента спросили, идет ли речь на переговорах об обмене территорий, не захваченных Россией на Донбассе, на захваченные ею в Сумской и Харьковской областях.

"Мы не можем сравнивать эти земли. Потому что когда мы говорим о приграничных территориях любых, их удерживать очень сложно врагу. 

Русские четко понимают, что они их не смогут удерживать. Придет момент, и мы их вытесним с этих территорий. Поэтому это не подарок", - ответил глава государства.

А Донбасс, по словам Зеленского, для россиян - цель. 

"Цели они не меняли, можно сказать, что их аппетит немного уменьшился, но это пока. Поэтому мы не говорим об обмене маленьких территорий на границе на большую территорию Донбасса или Донецкую область, которую мы сегодня контролируем", - подытожил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (10660) территориальная целостность (219) Донбасс (3863)
А как там с многократно рекламируемым обменом на Курщину, еще актуально?
02.03.2026 13:36 Ответить
То треба було угробити накопичені сили під донбасом
02.03.2026 13:40 Ответить
"Ми про це нікому не говоримо!".
02.03.2026 13:40 Ответить
Забудем ми про курщину як і про Оман...
02.03.2026 13:42 Ответить
обмін Курщини ? ))
02.03.2026 14:01 Ответить
Та ты вытеснишь. Обратно под Киев разве что.
02.03.2026 14:04 Ответить
 
 