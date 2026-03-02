Зеленський про "обмін" Донбасу на Сумщину та Харківщину: Ми про це не говоримо
Україна не обговорює можливість обміну неокупованих росіянами територій Донбасу на прикордоння Сумщини та Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив у коментарі журналістам.
Подробиці
Президента запитали, чи йдеться на переговорах про обмін територій незахоплених Росією на Донбасі на захоплені нею на Сумщині та Харківщині.
"Ми не можемо порівнювати ці землі. Тому що коли ми говоримо про прикордонні території будь-які, їх утримувати дуже складно ворогу.
Рускіє чітко розуміють, що вони їх не зможуть утримувати. Прийде момент і ми їх витіснимо з цих територій. Тому це не подарунок", - відповів глава держави.
А Донбас, за словами Зеленського, для росіян - ціль.
"Цілі вони не змінювали, можна сказати, що трішки апетит їхній зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу, або Донецьку область, яку ми сьогодні контролюємо", - підсумував він.
Що передувало?
- Згідно із соціологічними опитуваннями, 53% українців виступають проти територіальних поступок.
- Президент Зеленський заявляв, що Україна не може піти на відмову від власних територій у процесі мирних домовленостей із Росією, оскільки такий крок суперечив би нормам національного законодавства, суспільним настроям і фактичному стану справ на тимчасово окупованих землях.
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