УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9029 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Передача територій
1 899 7

Зеленський про "обмін" Донбасу на Сумщину та Харківщину: Ми про це не говоримо

Обмін Донбасу на прикордоння: Зеленський відповів

Україна не обговорює можливість обміну неокупованих росіянами територій Донбасу на прикордоння Сумщини та Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив у коментарі журналістам.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Президента запитали, чи йдеться на переговорах про обмін територій незахоплених Росією на Донбасі на захоплені нею на Сумщині та Харківщині.

Читайте також: Україна та РФ обговорили ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі без контролю армій, - NYT

"Ми не можемо порівнювати ці землі. Тому що коли ми говоримо про прикордонні території будь-які, їх утримувати дуже складно ворогу. 

Рускіє чітко розуміють, що вони їх не зможуть утримувати. Прийде момент і ми їх витіснимо з цих територій. Тому це не подарунок", - відповів глава держави.

А Донбас, за словами Зеленського, для росіян - ціль. 

"Цілі вони не змінювали, можна сказати, що трішки апетит їхній зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу, або Донецьку область, яку ми сьогодні контролюємо", - підсумував він.

Читайте: Фон дер Ляєн закликала не допустити силового поділу України: Ми відчинимо двері для нових воєн

Що передувало?

Також читайте: Зеленський закликав ЄС конфісковувати танкери "тіньового флоту" РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) територіальна цілісність (324) Донбас (21868)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А как там с многократно рекламируемым обменом на Курщину, еще актуально?
показати весь коментар
02.03.2026 13:36 Відповісти
То треба було угробити накопичені сили під донбасом
показати весь коментар
02.03.2026 13:40 Відповісти
"Ми про це нікому не говоримо!".
показати весь коментар
02.03.2026 13:40 Відповісти
Забудем ми про курщину як і про Оман...
показати весь коментар
02.03.2026 13:42 Відповісти
обмін Курщини ? ))
показати весь коментар
02.03.2026 14:01 Відповісти
Та ты вытеснишь. Обратно под Киев разве что.
показати весь коментар
02.03.2026 14:04 Відповісти
 
 