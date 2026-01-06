РУС
Новости Китай о войне в Украине
1 489 14

Китай о подходе к завершению войны в Украине: Должны учитываться интересы безопасности всех стран

Китай озвучил свой взгляд на завершение войны

В Китае рассказали о четырех принципах урегулирования войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

Подробности

Так, она объяснила, почему Китай осуждает действия США в Венесуэле, а вторжение России в Украину - нет.

"Позиция Китая по "украинскому кризису" очень четкая. В основе подхода Китая к решению этого вопроса лежат четыре мирных принципа, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные интересы безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны", - сказала Мао.

Читайте: Украина заняла предпоследнее место в Глобальном индексе мира, Россия - последнее

В то же время дипломат уклонилась от ответа о том, в чем разница между событиями в Венесуэле и Украине.

Мао сказала, что "объективная и справедливая" позиция Китая и приложенные им усилия для достижения мира в Украине очевидны для международного сообщества.

"С первого дня кризиса Китай остается приверженным продвижению мирных переговоров и политическому урегулированию кризиса", - напомнила она.

Читайте также: Китай призывает США немедленно освободить Мадуро

война (1527) Китай (3305)
су* и червонодупі ,де ви китай ? А де Україна ? Які ваші інтереси були ,шо дали дозвіл московії напасти на Україну та ще і озброюїте їх проти України ?!!! ... Шоб ви бл* ді провалилися !!!...
06.01.2026 11:17 Ответить
Хто тим ******, яким мало 17 мільйонів квадратних кілометрів, загрожував?
06.01.2026 11:22 Ответить
Цинічні жовточервоні обезяни
06.01.2026 11:27 Ответить
""об'єктивна та справедлива" позиція Китаю і докладені ним зусилля для досягнення миру в Україні є очевидними"

І в чому вони полягають? У допомозі кацапам? Цуки заявляють про принцип поваги до територіальної цілостності і при цьому допомогають тим, хто її порушує.
06.01.2026 11:33 Ответить
Словоблудие первой гильдии. Косорылые кореша московитов прекрасно понимают всю невозможность осуществления их 4х пунктового подхода
06.01.2026 11:34 Ответить
Почули... Китайоські маоїські...Криза венесуельська однако... Все як ви любите..
06.01.2026 11:35 Ответить
Ті хто так хотіли "багато полярний світ" раптово зіткнулися з дуже неприємними наслідками для себе.
06.01.2026 11:40 Ответить
підари брехливі косоокі
Штати захопили та судять диктатора- наркодільця - засуджуємо
кацапські рашистські окупанти 11 років вбивають сотні тисяч мирних, руйнують житло, майно, гвалтують, грабують, знищують, збройним шляхом окуповують територію суверенної визнаної світом держави - ні, не засуджуємо, бо ми, коосокі мавпи, за мир
підари...
06.01.2026 11:42 Ответить
до речі, а шо із *********** китайським ппо у Венесуелі?
яке за словами чайників косооких "немає аналогів" та відстежує стелс і ф-35
всралися косоокі?
06.01.2026 11:49 Ответить
Жовтопикі, як і свинособаки, шоковані реальними можливостями США і своєю неефективністю, після того як замадурили їхнього венесуельського дружка Ніколаса
06.01.2026 11:46 Ответить
Брехливі косоокі мавпи.
06.01.2026 11:46 Ответить
Як виявилось керівництво Китаю жалюгідні збоченці, пустопорожні слова і запліснявіла промова не мудрих і виважених, а пройдисвітів в яких не має ні честі ні совісті ні розуму. Влада сідзянпиня це соплі в валізі без ручки. Ручка в тих хто купує їх неякісні товари. Перестануть купувати і владі сідзяня кірдик. Мені здається, що вони і самі собі вже огидні і потворні до блювоти.
06.01.2026 11:48 Ответить
китайозі завжди такі були - брехливі, підступні, заздрісні
білих та чорних вони ненавидять люто, хоча відкрито це не демонструють
у них догма величі "жовтої цегли"
06.01.2026 11:51 Ответить
Все просто КНР чекає на перемогу свого союзника рф, сприяє цьому, а далі розпочне війну за Тайвань,так хочуть зосередитися на одній війні і з сильними позиціями.
06.01.2026 11:48 Ответить
 
 