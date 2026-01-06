Китай о подходе к завершению войны в Украине: Должны учитываться интересы безопасности всех стран
В Китае рассказали о четырех принципах урегулирования войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.
Подробности
Так, она объяснила, почему Китай осуждает действия США в Венесуэле, а вторжение России в Украину - нет.
"Позиция Китая по "украинскому кризису" очень четкая. В основе подхода Китая к решению этого вопроса лежат четыре мирных принципа, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные интересы безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны", - сказала Мао.
В то же время дипломат уклонилась от ответа о том, в чем разница между событиями в Венесуэле и Украине.
Мао сказала, что "объективная и справедливая" позиция Китая и приложенные им усилия для достижения мира в Украине очевидны для международного сообщества.
"С первого дня кризиса Китай остается приверженным продвижению мирных переговоров и политическому урегулированию кризиса", - напомнила она.
