Китай про підхід до завершення війни в Україні: Мають враховуватися інтереси безпеки всіх країн

У Китаї розповіли про чотири принципи врегулювання війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

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Подробиці

Так, вона пояснила, чому Китай засуджує дії США у Венесуелі, а вторгнення Росії в Україну - ні.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" дуже чітка. В основі підходу Китаю до розв'язання цього питання лежать чотири мирні принципи, висунуті головою КНР Сі Цзіньпіном, а саме: суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, цілі та принципи Статуту ООН мають дотримуватись, законні інтереси безпеки всіх країн повинні сприйматися серйозно, а всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, повинні бути підтримані", - сказала Мао.

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Водночас дипломатка ухилилася від відповіді щодо того, у чому різниця між подіями у Венесуелі та Україні.

Мао сказала, що "об’єктивна та справедлива" позиція Китаю і докладені ним зусилля для досягнення миру в Україні є очевидними для міжнародного співтовариства.

"З першого дня кризи Китай залишається відданим просуванню мирних переговорів та політичного врегулювання кризи", - нагадала вона.

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