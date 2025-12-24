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Україна посіла передостаннє місце у Глобальному індексі миру, Росія - останнє.

Україна - на передостанньому місці Глобального індексу миру, а Росія - на останньому

Україна опинилася на передостанній позиції у Глобальному індексі миру, тоді як Росія посіла останнє місце у світовому рейтингу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту економіки та миру (Institute for Economics & Peace).

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Глобальний індекс миру (GPI) охоплює 99,7% населення планети та формується на основі 23 показників. Дослідження оцінює рівень миролюбності країн за трьома напрямами: безпека в суспільстві, внутрішні та міжнародні конфлікти, а також рівень мілітаризації.

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Позиції України та Росії в рейтингу

Україна посіла 162 місце зі 163 можливих. Найнижчі оцінки країна отримала через повномасштабну війну та її наслідки. Росія замкнула рейтинг, продемонструвавши найгірші показники, пов’язані з агресією проти інших держав.

Україна отримала мінімальні бали за такими показниками:

  • доступність зброї;
  • інтенсивність внутрішнього конфлікту;
  • імпорт озброєнь;
  • кількість загиблих у конфліктах;
  • військові витрати;
  • кількість біженців і ВПО;

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Росія показала найгірші результати за іншими критичними критеріями:

  • наявність ядерної та важкої зброї;
  • рівень мілітаризації;
  • відносини з сусідніми державами;
  • кількість смертей у зовнішніх конфліктах.

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Найбільш мирні країни та глобальні тенденції

До п’ятірки найбільш мирних країн увійшли Ісландія, Ірландія, Нова Зеландія, Австрія та Швейцарія.

Загалом, загальний рівень миру у світі є найнижчим з 2014 року, коли створили індекс. Аналітики попереджають, що передумови для збройних конфліктів нині найгірші з часів Другої світової війни.

Наразі у світі триває 59 активних міждержавних конфліктів — найбільше з моменту закінчення Другої світової. Це свідчить про те, що військова агресія і напруженість між державами досягли рекордного рівня, а війна Росії проти України має серйозний вплив не лише на регіональний, а й на глобальний рівень безпеки, - зазначають аналітики.

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війна (1666) росія (70789) Україна (7623)
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Топ коментарі
+19
Інституту економіки та миру визначив що Україна ніхєра не миролюбна. Навіть Північна Корея та Іран у них більш миролюбні.

Падлюки чи просто довбойоби?
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24.12.2025 22:34 Відповісти
+13
Україна, жертва неспровокованої агресії, раптом опинилася на передостанньому місці у дебільному індексі миру, тобто ми не мирні, а войовничі і небезпечні, як багато людей у світі займаються непотрібною нікому муйнею.
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24.12.2025 22:37 Відповісти
+9
"Україна отримала мінімальні бали за такими показниками:
інтенсивність внутрішнього конфлікту; "
Тобто повномасшабний військовий напад однієї з найбільших країн світу на нас-це "внутрішній конфлікт України" ? Щось подібне і ***** постійно втирає усьому світу, відмазуючись, чому воно напало на Україну. Не пішов би той Інститут економіки та миру нах@й.
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24.12.2025 23:03 Відповісти

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