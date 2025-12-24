Україна посіла передостаннє місце у Глобальному індексі миру, Росія - останнє.

Україна опинилася на передостанній позиції у Глобальному індексі миру, тоді як Росія посіла останнє місце у світовому рейтингу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту економіки та миру (Institute for Economics & Peace).

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Глобальний індекс миру (GPI) охоплює 99,7% населення планети та формується на основі 23 показників. Дослідження оцінює рівень миролюбності країн за трьома напрямами: безпека в суспільстві, внутрішні та міжнародні конфлікти, а також рівень мілітаризації.

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Позиції України та Росії в рейтингу

Україна посіла 162 місце зі 163 можливих. Найнижчі оцінки країна отримала через повномасштабну війну та її наслідки. Росія замкнула рейтинг, продемонструвавши найгірші показники, пов’язані з агресією проти інших держав.

Україна отримала мінімальні бали за такими показниками:

доступність зброї;

інтенсивність внутрішнього конфлікту;

імпорт озброєнь;

кількість загиблих у конфліктах;

військові витрати;

кількість біженців і ВПО;

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Росія показала найгірші результати за іншими критичними критеріями:

наявність ядерної та важкої зброї;

рівень мілітаризації;

відносини з сусідніми державами;

кількість смертей у зовнішніх конфліктах.

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Найбільш мирні країни та глобальні тенденції

До п’ятірки найбільш мирних країн увійшли Ісландія, Ірландія, Нова Зеландія, Австрія та Швейцарія.

Загалом, загальний рівень миру у світі є найнижчим з 2014 року, коли створили індекс. Аналітики попереджають, що передумови для збройних конфліктів нині найгірші з часів Другої світової війни.

Наразі у світі триває 59 активних міждержавних конфліктів — найбільше з моменту закінчення Другої світової. Це свідчить про те, що військова агресія і напруженість між державами досягли рекордного рівня, а війна Росії проти України має серйозний вплив не лише на регіональний, а й на глобальний рівень безпеки, - зазначають аналітики.

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