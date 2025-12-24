Україна посіла передостаннє місце у Глобальному індексі миру, Росія - останнє.
Україна опинилася на передостанній позиції у Глобальному індексі миру, тоді як Росія посіла останнє місце у світовому рейтингу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту економіки та миру (Institute for Economics & Peace).
Глобальний індекс миру (GPI) охоплює 99,7% населення планети та формується на основі 23 показників. Дослідження оцінює рівень миролюбності країн за трьома напрямами: безпека в суспільстві, внутрішні та міжнародні конфлікти, а також рівень мілітаризації.
Позиції України та Росії в рейтингу
Україна посіла 162 місце зі 163 можливих. Найнижчі оцінки країна отримала через повномасштабну війну та її наслідки. Росія замкнула рейтинг, продемонструвавши найгірші показники, пов’язані з агресією проти інших держав.
Україна отримала мінімальні бали за такими показниками:
- доступність зброї;
- інтенсивність внутрішнього конфлікту;
- імпорт озброєнь;
- кількість загиблих у конфліктах;
- військові витрати;
- кількість біженців і ВПО;
Росія показала найгірші результати за іншими критичними критеріями:
- наявність ядерної та важкої зброї;
- рівень мілітаризації;
- відносини з сусідніми державами;
- кількість смертей у зовнішніх конфліктах.
Найбільш мирні країни та глобальні тенденції
До п’ятірки найбільш мирних країн увійшли Ісландія, Ірландія, Нова Зеландія, Австрія та Швейцарія.
Загалом, загальний рівень миру у світі є найнижчим з 2014 року, коли створили індекс. Аналітики попереджають, що передумови для збройних конфліктів нині найгірші з часів Другої світової війни.
Наразі у світі триває 59 активних міждержавних конфліктів — найбільше з моменту закінчення Другої світової. Це свідчить про те, що військова агресія і напруженість між державами досягли рекордного рівня, а війна Росії проти України має серйозний вплив не лише на регіональний, а й на глобальний рівень безпеки, - зазначають аналітики.
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Падлюки чи просто довбойоби?
інтенсивність внутрішнього конфлікту; "
Тобто повномасшабний військовий напад однієї з найбільших країн світу на нас-це "внутрішній конфлікт України" ? Щось подібне і ***** постійно втирає усьому світу, відмазуючись, чому воно напало на Україну. Не пішов би той Інститут економіки та миру нах@й.