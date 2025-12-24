Вифлеєм відновив різдвяні святкування після війни в Газі. ФОТОрепортаж

У Вифлеємі вперше за два роки знову запалили різдвяну ялинку, відновивши традиційні святкування після тривалої перерви, пов’язаної з війною в Газі.

Гігантське новорічне дерево, якого не було протягом двох років війни між Ізраїлем і ХАМАС, повернулося, цитує Цензор.НЕТ інформаційне агентство АР.

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Ялинку встановили на площі перед церквою Різдва Христового — одним із головних християнських храмів світу.

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Різдво як надія

Мер Вифлеєму Махер Канаваті зазначив, що скасування святкувань серйозно вдарило по життю громади. За його словами, місто фактично втратило туристичний потік, що є основним джерелом доходів для місцевих жителів.

"Це були два дуже важкі роки тиші — без Різдва, без роботи й без туризму. Але Різдво не повинно зникати, воно є світлом надії для нас", — наголосив Канаваті.

Сусідні міста Бейт-Джала та Бейт-Сахур також планують запалити різдвяні ялинки найближчим часом.

Готелі Вифлеєму вже фіксують зростання кількості бронювань, - констатує місцева влада.

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Напруження в регіоні

Попри припинення вогню, напружена ситуація в регіоні зберігається. Священник Габріель Романеллі з єдиної католицької церкви в Газі повідомив, що в день запалювання ялинки неподалік його парафії стався вибух.

Раніше, в липні, він сам зазнав поранення під час обстрілу церковної території, внаслідок якого загинули мирні жителі. За словами святого отця, цей інцидент знову нагадав про крихкість перемир’я та складну гуманітарну ситуацію в регіоні, цитує священнослужителя CNA.

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