Вифлеєм відновив різдвяні святкування після війни в Газі. ФОТОрепортаж
У Вифлеємі вперше за два роки знову запалили різдвяну ялинку, відновивши традиційні святкування після тривалої перерви, пов’язаної з війною в Газі.
Гігантське новорічне дерево, якого не було протягом двох років війни між Ізраїлем і ХАМАС, повернулося, цитує Цензор.НЕТ інформаційне агентство АР.
Ялинку встановили на площі перед церквою Різдва Христового — одним із головних християнських храмів світу.
Різдво як надія
Мер Вифлеєму Махер Канаваті зазначив, що скасування святкувань серйозно вдарило по життю громади. За його словами, місто фактично втратило туристичний потік, що є основним джерелом доходів для місцевих жителів.
"Це були два дуже важкі роки тиші — без Різдва, без роботи й без туризму. Але Різдво не повинно зникати, воно є світлом надії для нас", — наголосив Канаваті.
Сусідні міста Бейт-Джала та Бейт-Сахур також планують запалити різдвяні ялинки найближчим часом.
Готелі Вифлеєму вже фіксують зростання кількості бронювань, - констатує місцева влада.
Напруження в регіоні
Попри припинення вогню, напружена ситуація в регіоні зберігається. Священник Габріель Романеллі з єдиної католицької церкви в Газі повідомив, що в день запалювання ялинки неподалік його парафії стався вибух.
Раніше, в липні, він сам зазнав поранення під час обстрілу церковної території, внаслідок якого загинули мирні жителі. За словами святого отця, цей інцидент знову нагадав про крихкість перемир’я та складну гуманітарну ситуацію в регіоні, цитує священнослужителя CNA.
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