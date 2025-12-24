Вифлеем возобновил рождественские празднования после войны в Газе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Вифлееме впервые за два года снова зажгли рождественскую елку, возобновив традиционные празднования после длительного перерыва, связанного с войной в Газе.

Гигантское новогоднее дерево, которого не было в течение двух лет войны между Израилем и ХАМАС, вернулось, цитирует Цензор.НЕТ информационное агентство АР.

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Елку установили на площади перед церковью Рождества Христова — одним из главных христианских храмов мира.

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Рождество как надежда

Мэр Вифлеема Махер Канавати отметил, что отмена празднований серьезно ударила по жизни общины. По его словам, город фактически потерял туристический поток, который является основным источником доходов для местных жителей.

"Это были два очень тяжелых года тишины — без Рождества, без работы и без туризма. Но Рождество не должно исчезать, оно является светом надежды для нас", — подчеркнул Канавати.

Соседние города Бейт-Джала и Бейт-Сахур также планируют зажечь рождественские елки в ближайшее время.

Отели Вифлеема уже фиксируют рост количества бронирований, - констатируют местные власти.

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Напряженность в регионе

Несмотря на прекращение огня, напряженная ситуация в регионе сохраняется. Священник Габриэль Романелли из единственной католической церкви в Газе сообщил, что в день зажжения елки недалеко от его прихода произошел взрыв.

Ранее, в июле, он сам получил ранение во время обстрела церковной территории, в результате которого погибли мирные жители. По словам святого отца, этот инцидент вновь напомнил о хрупкости перемирия и сложной гуманитарной ситуации в регионе, цитирует священнослужителяCNA.

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