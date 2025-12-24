Украина заняла предпоследнее место в Глобальном индексе мира, Россия - последнее
Украина оказалась на предпоследней позиции в Глобальном индексе мира, тогда как Россия заняла последнее место в мировом рейтинге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace).
Глобальный индекс мира (GPI) охватывает 99,7% населения планеты и формируется на основе 23 показателей. Исследование оценивает уровень миролюбия стран по трем направлениям: безопасность в обществе, внутренние и международные конфликты, а также уровень милитаризации.
Позиции Украины и России в рейтинге
Украина заняла 162 место из 163 возможных. Самые низкие оценки страна получила из-за полномасштабной войны и ее последствий. Россия замкнула рейтинг, продемонстрировав худшие показатели, связанные с агрессией против других государств.
Украина получила минимальные баллы по следующим показателям:
- доступность оружия;
- интенсивность внутреннего конфликта;
- импорт вооружений;
- количество погибших в конфликтах;
- военные расходы;
- количество беженцев и ВПЛ;
Россия показала худшие результаты по другим критическим критериям:
- наличие ядерного и тяжелого оружия;
- уровень милитаризации;
- отношения с соседними государствами;
- количество смертей во внешних конфликтах.
Наиболее мирные страны и глобальные тенденции
В пятерку самых мирных стран вошли Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария.
В целом, общий уровень мира в мире является самым низким с 2014 года, когда создали индекс. Аналитики предупреждают, что предпосылки для вооруженных конфликтов сейчас худшие со времен Второй мировой войны.
Сейчас в мире продолжается 59 активных межгосударственных конфликтов — больше всего с момента окончания Второй мировой. Это свидетельствует о том, что военная агрессия и напряженность между государствами достигли рекордного уровня, а война России против Украины имеет серьезное влияние не только на региональный, но и на глобальный уровень безопасности, — отмечают аналитики.
Падлюки чи просто довбойоби?
до чого тут твій висер про російські бомби, які летят нам на голови?
- де більше , зараз , безпеки - в КНДР чи в Україні ?
Рейтинг заточений так , аби міряти військові дії без вектору - хто на кого напав - їм пофігу ! Як би Україна швидко припинила спротив - вона б в їхньому рейтингу була б одна з найбільш "миролюбних" ! Так зрозуміло ?
А ми, такі войовничі, її відмінили для вступу до ЄС. Виконали цю умову першочергово. Не відмінили б - тоді й красти було б стрьомно після десятку смертних вироків та конфіскацій.
Думаю цей інстітут отримав гроші на цей звіт від росії.
інтенсивність внутрішнього конфлікту; "
Тобто повномасшабний військовий напад однієї з найбільших країн світу на нас-це "внутрішній конфлікт України" ? Щось подібне і ***** постійно втирає усьому світу, відмазуючись, чому воно напало на Україну. Не пішов би той Інститут економіки та миру нах@й.