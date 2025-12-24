Украина заняла предпоследнее место в Глобальном индексе мира, Россия - последнее

Украина оказалась на предпоследней позиции в Глобальном индексе мира, тогда как Россия заняла последнее место в мировом рейтинге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace).

Глобальный индекс мира (GPI) охватывает 99,7% населения планеты и формируется на основе 23 показателей. Исследование оценивает уровень миролюбия стран по трем направлениям: безопасность в обществе, внутренние и международные конфликты, а также уровень милитаризации.

Позиции Украины и России в рейтинге

Украина заняла 162 место из 163 возможных. Самые низкие оценки страна получила из-за полномасштабной войны и ее последствий. Россия замкнула рейтинг, продемонстрировав худшие показатели, связанные с агрессией против других государств.

Украина получила минимальные баллы по следующим показателям:

доступность оружия;

интенсивность внутреннего конфликта;

импорт вооружений;

количество погибших в конфликтах;

военные расходы;

количество беженцев и ВПЛ;

Россия показала худшие результаты по другим критическим критериям:

наличие ядерного и тяжелого оружия;

уровень милитаризации;

отношения с соседними государствами;

количество смертей во внешних конфликтах.

Наиболее мирные страны и глобальные тенденции

В пятерку самых мирных стран вошли Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария.

В целом, общий уровень мира в мире является самым низким с 2014 года, когда создали индекс. Аналитики предупреждают, что предпосылки для вооруженных конфликтов сейчас худшие со времен Второй мировой войны.

Сейчас в мире продолжается 59 активных межгосударственных конфликтов — больше всего с момента окончания Второй мировой. Это свидетельствует о том, что военная агрессия и напряженность между государствами достигли рекордного уровня, а война России против Украины имеет серьезное влияние не только на региональный, но и на глобальный уровень безопасности, — отмечают аналитики.

