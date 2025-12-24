РУС
1 355 21

Украина заняла предпоследнее место в Глобальном индексе мира, Россия - последнее

Украина - на предпоследнем месте Глобального индекса мира, а Россия - на последнем

Украина оказалась на предпоследней позиции в Глобальном индексе мира, тогда как Россия заняла последнее место в мировом рейтинге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace).

Глобальный индекс мира (GPI) охватывает 99,7% населения планеты и формируется на основе 23 показателей. Исследование оценивает уровень миролюбия стран по трем направлениям: безопасность в обществе, внутренние и международные конфликты, а также уровень милитаризации.

Позиции Украины и России в рейтинге

Украина заняла 162 место из 163 возможных. Самые низкие оценки страна получила из-за полномасштабной войны и ее последствий. Россия замкнула рейтинг, продемонстрировав худшие показатели, связанные с агрессией против других государств.

Украина получила минимальные баллы по следующим показателям:

  • доступность оружия;
  • интенсивность внутреннего конфликта;
  • импорт вооружений;
  • количество погибших в конфликтах;
  • военные расходы;
  • количество беженцев и ВПЛ;

Россия показала худшие результаты по другим критическим критериям:

  • наличие ядерного и тяжелого оружия;
  • уровень милитаризации;
  • отношения с соседними государствами;
  • количество смертей во внешних конфликтах.

Наиболее мирные страны и глобальные тенденции

В пятерку самых мирных стран вошли Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария.

В целом, общий уровень мира в мире является самым низким с 2014 года, когда создали индекс. Аналитики предупреждают, что предпосылки для вооруженных конфликтов сейчас худшие со времен Второй мировой войны.

Сейчас в мире продолжается 59 активных межгосударственных конфликтов — больше всего с момента окончания Второй мировой. Это свидетельствует о том, что военная агрессия и напряженность между государствами достигли рекордного уровня, а война России против Украины имеет серьезное влияние не только на региональный, но и на глобальный уровень безопасности, — отмечают аналитики.

+7
Інституту економіки та миру визначив що Україна ніхєра не миролюбна. Навіть Північна Корея та Іран у них більш миролюбні.

Падлюки чи просто довбойоби?
+5
Україна, жертва неспровокованої агресії, раптом опинилася на передостанньому місці у дебільному індексі миру, тобто ми не мирні, а войовничі і небезпечні, як багато людей у світі займаються непотрібною нікому муйнею.
+5
"Україна отримала мінімальні бали за такими показниками:
інтенсивність внутрішнього конфлікту; "
Тобто повномасшабний військовий напад однієї з найбільших країн світу на нас-це "внутрішній конфлікт України" ? Щось подібне і ***** постійно втирає усьому світу, відмазуючись, чому воно напало на Україну. Не пішов би той Інститут економіки та миру нах@й.
Ну , в Північній Кореї люди під бомбами не гинуть
24.12.2025 22:40 Ответить
до чого тут твій висер про російські бомби, які летят нам на голови?
24.12.2025 22:50 Ответить
- де більше , зараз , безпеки - в КНДР чи в Україні ?
24.12.2025 23:00 Ответить
не тупи, читай ще раз повільно - рівень миролюбності країн.
24.12.2025 23:04 Ответить
Не тупи ...хоча тобі , певно , це важко
Рейтинг заточений так , аби міряти військові дії без вектору - хто на кого напав - їм пофігу ! Як би Україна швидко припинила спротив - вона б в їхньому рейтингу була б одна з найбільш "миролюбних" ! Так зрозуміло ?
24.12.2025 23:09 Ответить
Та й корупцiї в Північній Кореї нема.
24.12.2025 23:04 Ответить
Бо в них є смертна кара, яка застосовується, незалежно від рангу чиновника.

А ми, такі войовничі, її відмінили для вступу до ЄС. Виконали цю умову першочергово. Не відмінили б - тоді й красти було б стрьомно після десятку смертних вироків та конфіскацій.
24.12.2025 23:20 Ответить
Ви Китай і КНДР переплутали ...
24.12.2025 23:28 Ответить
Не просто довбойоби, а типові довбойоби складали методику оцінки "індексу миру".
24.12.2025 23:16 Ответить
Україна, жертва неспровокованої агресії, раптом опинилася на передостанньому місці у дебільному індексі миру, тобто ми не мирні, а войовничі і небезпечні, як багато людей у світі займаються непотрібною нікому муйнею.
24.12.2025 22:37 Ответить
у цьому нічого дивного. Ми змущені захищатися. А цим глобальним індексомможна пічку розрпалити, чи до вітру сходити
24.12.2025 22:37 Ответить
Якщо в тому індексі захист державою своєї сувереної території є ознакою агресивності - то нехай щось поправляють в своїх показниках, щоб йому довіряли
24.12.2025 22:38 Ответить
Дивні дослідження а ще більш дивні ті люди які це дослідження створили. Тобто, яким би ти миролюбним не був, то завжди станеш у певний період часу другим ззаду. Першим в кінці стане нападник на тебе. Ти ж захищаєшся, тому передостаннім, але все рівно учасник війни .
24.12.2025 22:40 Ответить
тобто щоб піднятись у цьому сраному рейтингу, то треба капітулювати. Тоді окупанти будуть просто знищувати українів, але тоді в очах якось там інституту Україна буде виглядати більш миролюбною.
Думаю цей інстітут отримав гроші на цей звіт від росії.
24.12.2025 22:56 Ответить
Істина. На наш превеликий жаль.
24.12.2025 23:06 Ответить
В її Оруельському розумінні, мав наувазі.
24.12.2025 23:09 Ответить
Тупорилі йїбанати .навідь ума не хватило придумати такі пункти як ініціатор воєнної агрессіі
24.12.2025 22:53 Ответить
"Україна отримала мінімальні бали за такими показниками:
інтенсивність внутрішнього конфлікту; "
Тобто повномасшабний військовий напад однієї з найбільших країн світу на нас-це "внутрішній конфлікт України" ? Щось подібне і ***** постійно втирає усьому світу, відмазуючись, чому воно напало на Україну. Не пішов би той Інститут економіки та миру нах@й.
24.12.2025 23:03 Ответить
Хоч десь на перших місцях💪💪
24.12.2025 23:12 Ответить
Внутрішній конфлікт? А замовник рейтингу кремлядь?
24.12.2025 23:38 Ответить
 
 