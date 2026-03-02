УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8923 відвідувача онлайн
Новини Китай про війну в Україні
1 965 27

Важливо залучити Китай до припинення війни, - Зеленський

Зеленський хоче залучити Китай до завершення війни

Президент Володимир Зеленський вважає важливим залучити Китай до припинення війни в Україні.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Для нас важливо їх (Китай) залучити - не в війну, а саме в припинення війни, яку Путін приніс в Україну. Я думаю, що це в їхніх силах. В будь-якому разі, щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей тощо - на все це може впливати лідер Китаю. Для нас їхня участь була би точно непоганою. Поки що їх залученості ми не бачимо", - пояснив президент.

Зеленський розповів, що мав продуктивну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом за підсумками його візиту до Китаю та подякував за актуалізацію теми війни в Україні під час зустрічей.

Глава держави доручив українським дипломатам "бути в контакті з китайською стороною".

Читайте: Не треба нікого лякати: Якщо хтось захоче вийти з перемовин - шукатимемо інші формати, - Зеленський

Що передувало?

Читайте: Зеленський про "обмін" Донбасу на Сумщину та Харківщину: Ми про це не говоримо

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Китай (5272)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
От тупе,китай і є головним бенефіціаром нашої війни
показати весь коментар
02.03.2026 14:28 Відповісти
+16
Во Вавана попердолило...
показати весь коментар
02.03.2026 14:27 Відповісти
+10
Смішно.
показати весь коментар
02.03.2026 14:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смішно.
показати весь коментар
02.03.2026 14:25 Відповісти
Во Вавана попердолило...
показати весь коментар
02.03.2026 14:27 Відповісти
Явно передоз у зє.
показати весь коментар
02.03.2026 15:53 Відповісти
От тупе,китай і є головним бенефіціаром нашої війни
показати весь коментар
02.03.2026 14:28 Відповісти
Китай мріє допомогти Україні, яка є союзником його ворога. Хоча нам же всі винні, то й китайці мали б допомогти.
показати весь коментар
02.03.2026 14:29 Відповісти
ІДНХЙ, ЗЕПДРС!
показати весь коментар
02.03.2026 14:31 Відповісти
Оманській Гниді треба писати книгу "Як срати словами"
показати весь коментар
02.03.2026 14:32 Відповісти
Вміє вавчік шуткі шутіть, правда ж?
показати весь коментар
02.03.2026 14:34 Відповісти
Для чого ? Миротворців бракує ?
показати весь коментар
02.03.2026 14:35 Відповісти
Долучити то можна - на стороні кацапів? - та ну нах
показати весь коментар
02.03.2026 14:35 Відповісти
Він, вже долучився! До ірано-Ізраільскої...
показати весь коментар
02.03.2026 14:35 Відповісти
Залучатєль.
показати весь коментар
02.03.2026 14:36 Відповісти
Не повторюйтесь,що зациклило це вже було "агрохімія" проганяв аналогічну "хуцпу"
показати весь коментар
02.03.2026 14:37 Відповісти
Тебе навіть орбан попускає який Китай коксонутий? Твоє максимум місце біля криворізьського театру
показати весь коментар
02.03.2026 14:38 Відповісти
....щось пообіціяти надумав ктайській кризі??? Чаус в Чернігова послу маозедунському якогось куя карту показував Чернігівської області.. Мо краще б йому луганську область показувати
показати весь коментар
02.03.2026 14:41 Відповісти
Ще й кпк хоче раз продати всі ресурси?
показати весь коментар
02.03.2026 14:41 Відповісти
Так саме тому ти два роки не призначав посла в Китай ,а потім призначив свого кориша далекого від дипломатії ?
показати весь коментар
02.03.2026 14:45 Відповісти
На фоні "відморозків" у США, ця думка вже не є чимось дивним.
показати весь коментар
02.03.2026 14:56 Відповісти
В чегу...
китай вже залучений ****** до продовження війни
показати весь коментар
02.03.2026 14:56 Відповісти
А на хера Китаю это надо, они получают на шару все плюшки с болот, предложить им более вкусные плюшки достаточно проблематично...
показати весь коментар
02.03.2026 15:04 Відповісти
Та Китай головний бенефіціар цієї війни, тим що раша продає їм ресурси дешевше ринку і за юані які косоокі самі друкують. Не буде війни орки будуть вимахуватись і продавати за іншу валюту.
показати весь коментар
02.03.2026 15:42 Відповісти
Так китай вже залучений. А саме активно допомагає Сосії зброєю і шахедами щоб Х'уйло швидше досяг цілей ''сво'' і закінчив війну
показати весь коментар
02.03.2026 15:09 Відповісти
З тим, в що ти перетворив дипломатичну службу, назалучаєш! Ось тільки на чию сторону?
показати весь коментар
02.03.2026 15:27 Відповісти
"зезрадник" в курсі,що така його відверта прорашистська куйня,яка написана у фсб 3,14рації , і має на меті принести якможна більше шкоди Україні і її народу , не сподобається самозакоханому "трамбону",Чекати чергової пакості для України і українського народу від агента "краснова" мабуть не так вже і довго???
показати весь коментар
02.03.2026 15:40 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2026 15:56 Відповісти
Та хіба папу можна нагнуть
показати весь коментар
02.03.2026 16:17 Відповісти
Україна робить вигляд, що не здогадуться про військову поміч Китаю Росії.
показати весь коментар
02.03.2026 16:18 Відповісти
 
 