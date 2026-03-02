Важливо залучити Китай до припинення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає важливим залучити Китай до припинення війни в Україні.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Для нас важливо їх (Китай) залучити - не в війну, а саме в припинення війни, яку Путін приніс в Україну. Я думаю, що це в їхніх силах. В будь-якому разі, щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей тощо - на все це може впливати лідер Китаю. Для нас їхня участь була би точно непоганою. Поки що їх залученості ми не бачимо", - пояснив президент.

Зеленський розповів, що мав продуктивну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом за підсумками його візиту до Китаю та подякував за актуалізацію теми війни в Україні під час зустрічей.

Глава держави доручив українським дипломатам "бути в контакті з китайською стороною".

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Китай надасть Україні пакет гуманітарної енергетичної допомоги.

У Китаї розповіли про чотири принципи врегулювання війни в Україні.

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