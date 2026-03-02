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Новини Членство України в ЄС
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У ЄС є можливість не помилитися із членством України так, як вони помилились з НАТО, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про членство в ЄС

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ.

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Подробиці

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поки є неможливим встановлення конкретної дати вступу України до Євросоюзу.

Президент, коментуючи цю заяву, сказав, що за кілька днів Україна буде вже технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів, тому надалі це рішення залежатиме від політичної волі країн-членів.

"Це ми готові, але не всі лідери Європейського Союзу. Ви знаєте чому, ви знаєте, хто причина, хто блокує. Тобто не всі готові дати цю можливість Україні", - пояснив Зеленський.

Водночас, зауважив він, Україна не може бути впевнена в обіцянках Росії не заважати її членству в ЄС, адже Москва може блокувати цей процес, зокрема через Угорщину.

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"Але, безумовно, він (Путін. - Ред.) не хоче, щоб Україна стала повноправним членом ЄС. Тому наша позиція була: нам потрібна чітка дата завершення війни, документ, який буде підписаний партнерами, а також і Росією, і партнерами… Членство в ЄС – це гарантія безпеки для України також. Тому для нас потрібна конкретна дата", - додав президент.

Зеленський сказав, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року. Тому, за словами президента, Євросоюз має не помилитися у цьому питанні, як це сталося з обіцянками щодо приєднання України до НАТО.

"Якщо вони дійсно вірять в Україну, якщо вони хочуть бачити Україну в ЄС, то це можливість під час закінчення війни дати Україні конкретну дату і не помилитись так, як вони помилились з НАТО", - підсумував глава держави.

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Що нам зараз дасть ЄС? Ну вам Володимир Олександрович дасть гроші, а нам? Зброю? Ні. Зарплати рівня ЄС? Без реформ сумніваюсь.
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02.03.2026 16:59 Відповісти
Не хвилюйтеся на словах нинішня влада за вступ у ЄС, але зробить все, що б цього несталося.
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02.03.2026 17:10 Відповісти
А що ти сам для цього зробив?
Вирощював кротів, мега корупцію та всяке інше що входить до плану вступу в ЄС????
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02.03.2026 17:24 Відповісти
Сам зробив усе, аби НАТО відмовилось від України
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02.03.2026 17:39 Відповісти
Других забот нет или просто потужный опять не виноват.
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02.03.2026 18:26 Відповісти
Немає сенсу про кого вести дискусіїї,просто- прокацаплений гундос...
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02.03.2026 18:27 Відповісти
Помилка українців застерігає від помилок інших!
Ось такий парадокс, малята!
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02.03.2026 18:34 Відповісти
 
 