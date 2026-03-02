У ЄС є можливість не помилитися із членством України так, як вони помилились з НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ.

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Подробиці

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поки є неможливим встановлення конкретної дати вступу України до Євросоюзу.

Президент, коментуючи цю заяву, сказав, що за кілька днів Україна буде вже технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів, тому надалі це рішення залежатиме від політичної волі країн-членів.

"Це ми готові, але не всі лідери Європейського Союзу. Ви знаєте чому, ви знаєте, хто причина, хто блокує. Тобто не всі готові дати цю можливість Україні", - пояснив Зеленський.

Водночас, зауважив він, Україна не може бути впевнена в обіцянках Росії не заважати її членству в ЄС, адже Москва може блокувати цей процес, зокрема через Угорщину.

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"Але, безумовно, він (Путін. - Ред.) не хоче, щоб Україна стала повноправним членом ЄС. Тому наша позиція була: нам потрібна чітка дата завершення війни, документ, який буде підписаний партнерами, а також і Росією, і партнерами… Членство в ЄС – це гарантія безпеки для України також. Тому для нас потрібна конкретна дата", - додав президент.

Зеленський сказав, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року. Тому, за словами президента, Євросоюз має не помилитися у цьому питанні, як це сталося з обіцянками щодо приєднання України до НАТО.

"Якщо вони дійсно вірять в Україну, якщо вони хочуть бачити Україну в ЄС, то це можливість під час закінчення війни дати Україні конкретну дату і не помилитись так, як вони помилились з НАТО", - підсумував глава держави.

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