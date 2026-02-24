Законопроєкт про повоєнні вибори представлять у Раді найближчим часом, - Стефанчук

Законодавчу матрицю про повоєнні вибори в Україні розробляють народні депутати, залучивши до обговорень громадськість, експертів та представників Центральної виборчої комісії.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на YES Meeting, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він наголосив, що проведення виборів можливе лише за умови безпеки громадян та дотримання демократичних цінностей. Результати мають бути прозорими й визнані світом. Під час підготовки необхідно забезпечити:

Безпеку громадян України, які будуть брати участь у волевиявленні.

Право голосувати й бути обраним військовослужбовцям.

Залучення до виборів 8 млн українців, які перебувають за кордоном.

Залучення іноземних спостерігачів.

Проєкт має відповідати стандартам демократії

Стефанчук також заявив, що робоча група готує законопроєкт про повоєнні вибори без жорстких дедлайнів.

"Вони повинні вийти з тим продуктом законодавчим, який буде підтриманий в залі, який буде відповідати всім стандартам демократії, всім стандартам, визнаними над нашими колегами, тому це пріоритет", - наголосив він.

Спікер ВР також додав, що вартість можливих виборів визначатиме Центральна виборча комісія, а питання фінансування, зокрема за підтримки міжнародних партнерів, стане предметом окремих переговорів.

