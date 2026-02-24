УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7660 відвідувачів онлайн
Новини Вибори в Україні Повоєнні вибори
1 558 22

Законопроєкт про повоєнні вибори представлять у Раді найближчим часом, - Стефанчук

вибори під час війни

Законодавчу матрицю про повоєнні вибори в Україні розробляють народні депутати, залучивши до обговорень громадськість, експертів та представників Центральної виборчої комісії.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на YES Meeting, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Він наголосив, що проведення виборів можливе лише за умови безпеки громадян та дотримання демократичних цінностей. Результати мають бути прозорими й визнані світом. Під час підготовки необхідно забезпечити:

  • Безпеку громадян України, які будуть брати участь у волевиявленні.
  • Право голосувати й бути обраним військовослужбовцям.
  • Залучення до виборів 8 млн українців, які перебувають за кордоном.
  • Залучення іноземних спостерігачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виборчі права мають 3,7 млн ВПО, - ЦВК

Проєкт має відповідати стандартам демократії

Стефанчук також заявив, що робоча група готує законопроєкт про повоєнні вибори без жорстких дедлайнів.

"Вони повинні вийти з тим продуктом законодавчим, який буде підтриманий в залі, який буде відповідати всім стандартам демократії, всім стандартам, визнаними над нашими колегами, тому це пріоритет", - наголосив він.

Спікер ВР також додав, що вартість можливих виборів визначатиме Центральна виборча комісія, а питання фінансування, зокрема за підтримки міжнародних партнерів, стане предметом окремих переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нових документів не надходило": у ЦВК прокоментували статтю FT про "вибори до 15 травня"

Автор: 

ВР (15163) вибори (6779) законопроєкт (3731) Стефанчук Руслан (783)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
24.02.2026 16:17 Відповісти
+5
І жодного слова про рівність доступу до ЗМІ.
показати весь коментар
24.02.2026 16:21 Відповісти
+2
Головне! Конституція!
Все інше - потім....
показати весь коментар
24.02.2026 16:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне! Конституція!
Все інше - потім....
показати весь коментар
24.02.2026 16:09 Відповісти
Для того, щоб в Україні була нормальна влада може буде необхідно внести зміни в Конституцію! Для початку Президент повинен обиратися на 1 рік щоб не обростав корупційними зв'язками, до стабілізації політичної і економічної ситуації. До виборів не можуть бути допущені ті, хто мав і має синів призовного віку за кордоном, чиї сім'ї жили під час війни за кордоном і мають там власність або рахунки, хто має офшорні історії, чиї соратники були корупціонерами, в кого є нерухомість за кордоном на ньому, родичах чи юридичних особах. Про все це треба питати людей, депутати нічого хорошого не запропонують і в нас знову будуть чергові революції!
показати весь коментар
24.02.2026 17:05 Відповісти
На Конституцію поклали болта.
показати весь коментар
24.02.2026 16:11 Відповісти
Хитрозадые квартальщики ищут способ продлиться и пометь больше конвертов от шашлычника.
показати весь коментар
24.02.2026 16:12 Відповісти
Діло за малим - закінчити війну
показати весь коментар
24.02.2026 16:12 Відповісти
Zельоне бідло в Раді радісно підмахне.
показати весь коментар
24.02.2026 16:14 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 16:17 Відповісти
І жодного слова про рівність доступу до ЗМІ.
показати весь коментар
24.02.2026 16:21 Відповісти
Приблизно так - голосують тільки в дії і тільки депутати....
показати весь коментар
24.02.2026 16:30 Відповісти
Не дякуйте: Рада вибирає президента, а уже легітимно обраний президент призначає депутатів. І все це, обовʼязково, в присутності міжнародних спостерігачів.
показати весь коментар
24.02.2026 16:31 Відповісти
Посполиті відповідають народним озброєним повстанням.
Чи нє?
показати весь коментар
24.02.2026 17:30 Відповісти
Pan Lipko:
ви заплутались: це ж несинитниця. Як може ВР обирати преза, а през потім призначати депів?
А куди ж поділося конст.право громадян обирати і бути обраними на загальних прямих рівних таємних виборах?

Це в Німеччині Бундестаг обирає Бундесканцлера. Це в Канаді діючий Премьєр назначає сенаторів з числа депів ніжній палати по квоті провінцій і територій пожиттєво, до досягнення віку повної пенсії.

Україна парл- през республика. Виборчий кодекс потребує кардинальних змін щодо виключення мажоритарки і ін недосконалих положень у відповідності до Конституції.

Під час воєнного стану абсурд проводити якісь вибори і Конституція це не дозволяє. Змінювати Конституцію України під затєлки пу... якій мріє про хаос і розбрат, щоб взяти Київ за три дні голими руками під час виборів... ?

Розмови під час війни про вибори це точно не про демократію, а пособничество ворогу.
показати весь коментар
28.02.2026 08:53 Відповісти
А що, війна вже закінчилась? Може в головах депутатів? Ми перемогли, чи вже стали московитами? Чи цій Зраді більше зайнятися нічим?
показати весь коментар
24.02.2026 16:38 Відповісти
А при Зеленському і Путіні війна ні коли не закінчеця але Путін окупував 20% теріторії України і ще хоче тому він там на висоті рейтенгу і вибори росіянам не потрібні їх все задовільняє чого не скажеш про Українців на чолі з Зеленським яка понесла велечезних втрат теріторій і кращих людей тому вибори потрібні і не після війни а як можна скоріше бо Зеленський готовий битися з теплого кабінету до останнього українця.
показати весь коментар
24.02.2026 17:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0VsjZidBaQc
показати весь коментар
24.02.2026 16:41 Відповісти
ЗЕлені підари дограються з цими виборами.Пуйло захоче щоб "30млн.українців,які зараз в паРаші теж голосували".А вибори в Верховну Раду теж будуть?.ЗЕлені ******** повинні зчезнути.
показати весь коментар
24.02.2026 16:52 Відповісти
А чого тільки 30?
Кегебе намалює скільки треба.
Хоч 207% від загальної кількості громадян України....
показати весь коментар
24.02.2026 17:32 Відповісти
Які післявоєнні вибори?.Вони не те що не можуть організувати захистит країни з заброньованих теплих, кабінетів, вони елементарні хімічні грілки не можуть поставити на фронт, не кажучі про поставки бракованих мін і дронів та багато чого іншого непотрібу на народні кошти, що привело до великих не вимушених втрат серед захисників і мирного населення, якісь ворожі деверсанти а не влада. Йдіть вже з Богом з влади, а українці самі собі беспечно виберуть достойну владу тільки без так званої турботи про беспеку з боку просроченої влади тому що допогти вони ні чим не можуть а от зашкодити так. Тому з ними не те що післявоєнного миру і виборів не буде, не кажучі про перемогу яку українці заслужили з ними взагалі життя не буде,а повне вимирання народу.
показати весь коментар
24.02.2026 19:00 Відповісти
Та там все просто. Порошенку заборонено приймати участь у виборах, бо він підбитий льотчик, і він не може конкурувати з САМИМ Зеленскім. На Залужного під вибори накладуть санкції, і в новому законі вже буде, що хто під санкціями тому теж обріжуть конституційні права указом Зеленсково.
показати весь коментар
24.02.2026 19:12 Відповісти
Закон про конфіскацію всього майна у найближчих родичів засуджених, що визнані судом корупціонерами. Де він?
показати весь коментар
24.02.2026 19:34 Відповісти
зелені потвори: поки у вас мразоти є час- тікайте до ростова; дальше- буде суд лінча (над вами) ви тварі- дістали
показати весь коментар
24.02.2026 19:35 Відповісти
 
 