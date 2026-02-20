Виборчі права мають 3,7 млн ВПО, - ЦВК

Виборчі права мають понад 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Дубовик розповів, що ЦВК вдалося налагодити співпрацю між Міністерством соціальної політики та Міністерством цифрової трансформації й здійснити перше співставлення реєстру ВПО з державним реєстром виборців.

Мінсоцполітики надало інформацію про 4 619 962 громадян України. Після порівняння реєстрів виявили ознаки наявності виборчих прав у 3 788 285 осіб.

За словами заступника голови ЦВК, понад 500 тисяч українців вказали адреси, що належать до окупованих територій, ще понад 174 осіб — до населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

Крім того, 405 ВПО зареєстровані у невеликих сільських населених пунктах, де, згідно з державним реєстром виборців, відсутні постійні виборчі адреси для голосування.

  • Раніше президент Зеленський заявив, що у разі короткого перемир’я в Україні можливе проведення виборів. За його словами, для їхньої організації необхідні зміни до законодавства. Відповідне рішення має ухвалити парламент.
  • Водночас Зеленський наголосив, що більшість українців не підтримують проведення виборів під час війни - 90% громадян, за його словами, виступають проти такого кроку.

А солдати які на нулі вони мають виборчі права? І як вони будуть голосувати що мені цікаво.
20.02.2026 20:18 Відповісти
А тепер питання - де тим ВПОшникам відкріпні талон брати для голосування? Їхати на ТОТ?
20.02.2026 20:01 Відповісти
Федоров придумає дрони-бюлетені.
20.02.2026 20:37 Відповісти
а ті що за кордоном? то не впо?
20.02.2026 19:55 Відповісти
Они элита. Они беженцы. В своей стране беженцев быть не может. Есть категория людей которые захотели и переместились. Временно. Вот о них и идет речь.
20.02.2026 20:39 Відповісти
Для того щоб голосувати їм всім потрібно отримати УБД на фронті
20.02.2026 23:19 Відповісти
Там де и в 19-том. Прийти, зараннее, на избирательный участок и по справке ВПО зарегистрироваться как избиратель.
20.02.2026 20:41 Відповісти
по - перше, "заранєє"
по-друге, щоб проголосувати "тут" потрібно відкріпний талон "там", де був зарєєстрований...!
20.02.2026 20:44 Відповісти
по-друге, щоб проголосувати "тут" потрібно відкріпний талон "там", де був зарєєстрований
"А почему? Да просто потому, что я жизнь учил не по учебнику"
Я описал как лично голосовал на выборах 19-го года.
Вы ВПЛ? Вас посылали на оккупированную территорию за открепительным талоном? Вы теоретик?
20.02.2026 21:05 Відповісти
є різниця в Законах про голосування за місцеву владу і за Верховну, в тому числі і за Президента .... Ви ВПО були в 2019 чи із 2014-го? ТО ТО
20.02.2026 21:26 Відповісти
Скидати флаєри зазе
20.02.2026 20:50 Відповісти
 
 