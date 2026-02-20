Виборчі права мають 3,7 млн ВПО, - ЦВК
Виборчі права мають понад 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Дубовик розповів, що ЦВК вдалося налагодити співпрацю між Міністерством соціальної політики та Міністерством цифрової трансформації й здійснити перше співставлення реєстру ВПО з державним реєстром виборців.
Мінсоцполітики надало інформацію про 4 619 962 громадян України. Після порівняння реєстрів виявили ознаки наявності виборчих прав у 3 788 285 осіб.
За словами заступника голови ЦВК, понад 500 тисяч українців вказали адреси, що належать до окупованих територій, ще понад 174 осіб — до населених пунктів, де тривають активні бойові дії.
Крім того, 405 ВПО зареєстровані у невеликих сільських населених пунктах, де, згідно з державним реєстром виборців, відсутні постійні виборчі адреси для голосування.
- Раніше президент Зеленський заявив, що у разі короткого перемир’я в Україні можливе проведення виборів. За його словами, для їхньої організації необхідні зміни до законодавства. Відповідне рішення має ухвалити парламент.
- Водночас Зеленський наголосив, що більшість українців не підтримують проведення виборів під час війни - 90% громадян, за його словами, виступають проти такого кроку.
по-друге, щоб проголосувати "тут" потрібно відкріпний талон "там", де був зарєєстрований...!
"А почему? Да просто потому, что я жизнь учил не по учебнику"
Я описал как лично голосовал на выборах 19-го года.
Вы ВПЛ? Вас посылали на оккупированную территорию за открепительным талоном? Вы теоретик?