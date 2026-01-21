УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8628 відвідувачів онлайн
Новини Повоєнні вибори
1 621 23

ЦВК пропонує встановити піврічний перехідний період між завершенням воєнного стану й початком виборчого процесу

Центральна виборча комісія (ЦВК) пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу.

Про це повідомив голова Комісії Олег Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

6 місяців на підготовку до виборів

"Комісія пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого (або ж перехідного) періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу", - йдеться у повідомленні. 

Водночас, як зазначається, термін виборчого процесу лишаються незмінними – 90 днів для виборів президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України.

Діденко зазначив, що підготовчий період потрібен, зокрема, для:

  • оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях,
  • аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни,
  • проведення МЗС аналізу й розрахунків витрат щодо утворення додаткових закордонних виборчих дільниць,
  • забезпечення взаємодії реєстрів з метою уточнення інформації про виборців,
  • реалізації інших заходів ЦВК.

Інші пропозиції

Крім того, пропонується подальша лібералізація процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.

"Комісія пропонує закріпити на законодавчому рівні норму, що на території Російської Федерації та Республіки Білорусь вибори не організовуються і не проводяться, хоча українські виборці звідти зможуть проголосувати у сусідніх безпечних державах", - сказано в повідомленні.

Також Діденко наголосив на необхідності ефективних інструментів протидії іноземному втручанню та напрацюванню протоколів безпеки під час виборів.

Автор: 

вибори (6771) ЦВК (1160) Діденко Олег (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Який блд виборчий процес, якщо в пятницю наталка мусійчук сидить цілий день на телемарафете і обсирає Порошенка? В минулу пятницю був там якийсь дід казав нада робить уряд порятунку і запросити туди, в тому числі, і Пороха. Так мусічукча так збудилась, морда покрасніла і каже який Порошенко. пфф, це для нього слабенька посада буде потім, цитую: "біжав Порошенко в слезах і соплях". вибори блд неможливі з такою політикою, коли тупа *****, за державний кошт сидить і ********* опозицію
показати весь коментар
21.01.2026 20:54 Відповісти
+5
А зелена влада все зробила, щоб нікуди не взяли.
показати весь коментар
21.01.2026 21:01 Відповісти
+4
А що там Конституція каже - чи вона і далі буде на паузі...?
показати весь коментар
21.01.2026 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто якщо кремль мріє оновити Буратіну на посаді в Оп або зберегти старого, то у нас буде пів-року часу??
Чи все одно перемирря будуть порушені??
показати весь коментар
21.01.2026 20:49 Відповісти
х-ха ... кордони відкриють, але пан легально не зможе виїхати, бо ухилянт ... мабуть ... Чи нє ?
показати весь коментар
21.01.2026 22:15 Відповісти
Не зовсім.
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+85&oq=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%B2+%D0%84%D0%A1+%D1%96+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E+%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiSAzIHCAQQIRiSAzIHCAUQIRiSAzIHCAYQIRiSAzIHCAcQIRiSAzIHCAgQIRiSA9IBCTEyNTU5ajBqN6gCCLACAfEFIeNczn4MTlY&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjkhImaq52SAxX9IRAIHdv-KvIQgK4QegQIAxAB Стаття 85: Визначає, що Верховна Рада визначає засади зовнішньої політики, включаючи курс на членство в ЄС та НАТО.
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+102&oq=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%B2+%D0%84%D0%A1+%D1%96+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E+%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiSAzIHCAQQIRiSAzIHCAUQIRiSAzIHCAYQIRiSAzIHCAcQIRiSAzIHCAgQIRiSA9IBCTEyNTU5ajBqN6gCCLACAfEFIeNczn4MTlY&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjkhImaq52SAxX9IRAIHdv-KvIQgK4QegQIAxAD Стаття 102: Президент України є гарантом реалізації цього стратегічного курсу.
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+116&oq=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%B2+%D0%84%D0%A1+%D1%96+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E+%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiSAzIHCAQQIRiSAzIHCAUQIRiSAzIHCAYQIRiSAzIHCAcQIRiSAzIHCAgQIRiSA9IBCTEyNTU5ajBqN6gCCLACAfEFIeNczn4MTlY&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjkhImaq52SAxX9IRAIHdv-KvIQgK4QegQIAxAF Стаття 116: Кабінет Міністрів забезпечує реалізацію цього курсу

Ніде не прописано, що нас "повинні" прийняти.
А з огляду на те, що "ВРУ визначає", "Президент гарантує" і "КМУ забезпечує" (при зеленій моноплісняві) це стає просто неможливим
показати весь коментар
21.01.2026 21:19 Відповісти
Щодо "єдиного марафона", усе вірно, але після відміни воєнного стану його мають завершити.
Одночасно почнеться виборчий процес- відновлять роботу усі телеканали.
показати весь коментар
21.01.2026 22:20 Відповісти
чого ніхто ту хвойду не *******?
ну раельно ********* во плоті...
показати весь коментар
22.01.2026 07:22 Відповісти
Так от саме для цього і потрібен шестимісячний період. ЩОб опозиційні ЗМІ мали змогу з'явитися в ефірі і опозиційні кандидати донести свої програми. Ті кандидати які зараз в ЗСУ знову ж таки встигли звільнитися зі служби і організувати виборчі штаби. І т.д. Але вангую що Зеля на таке не погодиться. Проведуть галопом по путінському зразку. Не здивуюсь якщо і військовий стан не відмінять.
показати весь коментар
22.01.2026 08:37 Відповісти
Велике "НІТ!" від Зельоних. За півроку народ Зєлєнського сам винесе. І вся армія мєнтів і охорони не спасе. Зельоним експрес вибори потрібні. Щоб конкуренти не мали передвиборчого періоду агітації.
показати весь коментар
21.01.2026 21:09 Відповісти
В чому не 3 роки ?
показати весь коментар
21.01.2026 21:33 Відповісти
Швидше відкривайте кордони, я звалю з цього Бантустану :цієї зеленої краї вмрій , хай зостаються ботва зелена і мудрий нарід.
показати весь коментар
21.01.2026 21:39 Відповісти
Малувато буде. пффф... якісь півроку на підготовку. а де сім років на адаптацію зє до відсутності воєнного стану? і щоб не гірше ніж у запорєбріків: дайош 8 років найвеличнішої відбудови! а тоді вже можна і вибори на пеньочках (через дію, де за тебе голосує якийсь міндіч)
показати весь коментар
21.01.2026 21:51 Відповісти
ДУРНЯ. Не буде при нашому житті скасування воєнного стану
показати весь коментар
21.01.2026 21:59 Відповісти
буде
показати весь коментар
21.01.2026 22:24 Відповісти
Час Трампа поставити на місце: чому в Україні неможливі вибори

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/chas-trampa-postaviti-na-mistse-chomu-v-ukraini-nemozhlivi-vibori.htm
показати весь коментар
21.01.2026 22:14 Відповісти
Ну хоч у ЦВК більш-менш адекватні.
показати весь коментар
21.01.2026 22:18 Відповісти
Хтось може пояснити, якщо скасовується військовий стан яка доля мобілізованих?
Служать далі!!!
Чи служба припиняється???
показати весь коментар
22.01.2026 07:16 Відповісти
Мені казали до кінця особливого періоду. Але це ж зельона влада, їм закон як дишло. Проголосують з окопів в дії. З телефонів зданих командиру. І виборчі програми будуть проводити з окопів. Листівками відправленими на голубях. )
показати весь коментар
22.01.2026 08:41 Відповісти
 
 