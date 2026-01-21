ЦВК пропонує встановити піврічний перехідний період між завершенням воєнного стану й початком виборчого процесу
Центральна виборча комісія (ЦВК) пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу.
Про це повідомив голова Комісії Олег Діденко, інформує Цензор.НЕТ.
6 місяців на підготовку до виборів
"Комісія пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого (або ж перехідного) періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.
Водночас, як зазначається, термін виборчого процесу лишаються незмінними – 90 днів для виборів президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України.
Діденко зазначив, що підготовчий період потрібен, зокрема, для:
- оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях,
- аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни,
- проведення МЗС аналізу й розрахунків витрат щодо утворення додаткових закордонних виборчих дільниць,
- забезпечення взаємодії реєстрів з метою уточнення інформації про виборців,
- реалізації інших заходів ЦВК.
Інші пропозиції
Крім того, пропонується подальша лібералізація процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.
"Комісія пропонує закріпити на законодавчому рівні норму, що на території Російської Федерації та Республіки Білорусь вибори не організовуються і не проводяться, хоча українські виборці звідти зможуть проголосувати у сусідніх безпечних державах", - сказано в повідомленні.
Також Діденко наголосив на необхідності ефективних інструментів протидії іноземному втручанню та напрацюванню протоколів безпеки під час виборів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи все одно перемирря будуть порушені??
Стаття 85: Визначає, що Верховна Рада визначає засади зовнішньої політики, включаючи курс на членство в ЄС та НАТО.
Стаття 102: Президент України є гарантом реалізації цього стратегічного курсу.
Стаття 116: Кабінет Міністрів забезпечує реалізацію цього курсу
Ніде не прописано, що нас "повинні" прийняти.
А з огляду на те, що "ВРУ визначає", "Президент гарантує" і "КМУ забезпечує" (при зеленій моноплісняві) це стає просто неможливим
Одночасно почнеться виборчий процес- відновлять роботу усі телеканали.
