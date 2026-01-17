Повоєнні вибори: ЦВК пропонує розпочати з президентських, бо вони простіші
Центральна виборча комісія у напрацюваннях щодо перших повоєнних виборів пропонує спершу провести президентські, а вже потім запускати виборчий процес до Верховної Ради.
Про це голова ЦВК Олег Діденко розповів в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
Впродовж місяця після закінчення воєнного стану Верховна Рада має призначити виборчий процес президентських виборів.
Тобто виборчий процес має розпочатися не пізніше як за шість місяців після закінчення воєнного стану. І триватиме він для президентських виборів, відповідно до чинного Виборчого кодексу, 90 днів.
"Ми розуміємо складнощі, тому краще, щоб було більше часу. Коли ми обговорювали цей законопроєкт, у ньому були два варіанти: шість місяців до дня голосування і шість місяців до дня початку виборчого процесу. Зрештою, обрали другий — занадто багато викликів",- сказав Діденко.
Організація виборів президента простіша
За його словами, ЦВК пропонує спочатку провести президентські вибори, оскільки їхній процес простiше організувати в умовах численних повоєнних викликів.
"Наш законопроєкт містить пропозиції і визначає черговість проведення виборів: спочатку пропонуємо проводити президентські. Суто з егоїстичних міркувань. Центральній виборчій комісії, та й державі загалом, набагато простіше організувати виборчий процес президентських виборів. В умовах численних викликів повоєнних виборів це важливо. Крім того, законодавство про президентські вибори набагато стабільніше. Ми припускаємо, що якихось спірних питань, які потребуватимуть законодавчого врегулювання, до президентських виборів набагато менше", - сказав Діденко.
Після президентських - парламентські вибори
Після завершення президентських виборів Діденко пропонує переходити до організації парламентських.
"Щодо виборів народних депутатів: ми заклали модель, коли через 30 днів після встановлення результатів президентських виборів починається парламентський процес. Але це тільки пропозиції. Послідовність виборів — компетенція парламенту", - зазначив голова ЦВК.
Я розумію, це виглядає як "аааа, зеля ще рік після війни буде" або "аааа, під час війни про вибори заговорили". Але це - закон. Він діє незалежно від того, як ти сприймаєш дійсність під впливом емоцій.
Ви мрієте закінчити війну перемогою з міндічами, цукерманами, єрмаками, юзіками і монобільшістю, яка живе конвертами, що їм роздають? А Буковель чия? Спробую вгадати, мабуть людей Бені? А де Беня - там і Голобородько, нє?
вибори через інтернет зробити просто та надійно
А головою Центральної виборчої комісії потрібно поставити шановного шведа чи норвежця.
Питання лише в тому, що зараз яскравого, сильного, розумного, незалежного лідера (якому українці довіряють) не існує.
Тому починати потрібно з парламентських виборів.
А зєля хай сидить та чекає вироку.