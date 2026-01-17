Повоєнні вибори: ЦВК пропонує розпочати з президентських, бо вони простіші

ЦВК пропонує розпочати виборчий цикл із президентських перегонів

Центральна виборча комісія у напрацюваннях щодо перших повоєнних виборів пропонує спершу провести президентські, а вже потім запускати виборчий процес до Верховної Ради.

Про це голова ЦВК Олег Діденко розповів в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Впродовж місяця після закінчення воєнного стану Верховна Рада має призначити виборчий процес президентських виборів.

Тобто виборчий процес має розпочатися не пізніше як за шість місяців після закінчення воєнного стану. І триватиме він для президентських виборів, відповідно до чинного Виборчого кодексу, 90 днів.

"Ми розуміємо складнощі, тому краще, щоб було більше часу. Коли ми обговорювали цей законопроєкт, у ньому були два варіанти: шість місяців до дня голосування і шість місяців до дня початку виборчого процесу. Зрештою, обрали другий — занадто багато викликів",- сказав Діденко.

Організація виборів президента простіша

За його словами, ЦВК пропонує спочатку провести президентські вибори, оскільки їхній процес простiше організувати в умовах численних повоєнних викликів.

"Наш законопроєкт містить пропозиції і визначає черговість проведення виборів: спочатку пропонуємо проводити президентські. Суто з егоїстичних міркувань. Центральній виборчій комісії, та й державі загалом, набагато простіше організувати виборчий процес президентських виборів. В умовах численних викликів повоєнних виборів це важливо. Крім того, законодавство про президентські вибори набагато стабільніше. Ми припускаємо, що якихось спірних питань, які потребуватимуть законодавчого врегулювання, до президентських виборів набагато менше", - сказав Діденко.

Після президентських - парламентські вибори

Після завершення президентських виборів Діденко пропонує переходити до організації парламентських.

"Щодо виборів народних депутатів: ми заклали модель, коли через 30 днів після встановлення результатів президентських виборів починається парламентський процес. Але це тільки пропозиції. Послідовність виборів — компетенція парламенту", - зазначив голова ЦВК.

Перші повинні бути парламентські, щоб до ВРУ зайшли проукраїнські сили, які б створили там монобільшість та представили громадянському суспільству для обговорення достойних кандидатів на президентські вибори з конкретними програмами подальшого майбутнього України.
17.01.2026 02:33 Відповісти
Альо, дядя, кінця війни навіть не обрії не видно, якi вибори нах ???
17.01.2026 01:54 Відповісти
Ну, звісно- спершу «оберуть» президента, а потім усі щури побіжать під нього! Те що було у 2019, коли у зе навіть партії не було( її оформили заднім числом), а потім вже підтягували «нові обличчя»…🤬
17.01.2026 05:31 Відповісти
Вони тобі просто переповіли діючі закони щодо виборів, чого ти збудився? Сказано ж - безпосередньо день голосування "доцільно" проводити аж через рік після закінчення військового стану. Але по-факту, вони просто буквально тобі прочитали закон.

Я розумію, це виглядає як "аааа, зеля ще рік після війни буде" або "аааа, під час війни про вибори заговорили". Але це - закон. Він діє незалежно від того, як ти сприймаєш дійсність під впливом емоцій.
17.01.2026 07:11 Відповісти
Та невже у нас діє Закон при ZEльцу...
17.01.2026 08:02 Відповісти
З'їздь у зімбабве, іран чи нігер, пройдися сільськими та міськими вуляцями, побачиш наочно, що то такеє справжнє "закон не діє". В нас корупція і кумівство, але посеред білого дня позасудово не розстрілюють. Хєрограє, на щастя тих, хто за нього не голосував, занадто тупий, аби вибудовувати справжню диктатуру чи автократію. Політично-суспільно ми перебуваємо в стадії кучмізму, але з дуже тупим правителем.
17.01.2026 08:16 Відповісти
А ці ніяк не дочекаються виборів коли їм понесуть гроші мішками. Потрібно цих пі***рів і дармоїдів із ЦВК всіх відправити на фронт. А коли закінчиться війна нашою перемогою то набрати нових людей в ЦВК які воювали за країну а не в Буковелях зі шльондрами в саунах гріли сраки
17.01.2026 02:12 Відповісти
''Коли закінчиться війна нашою перемогою...'', то Ви мабуть мали на увазі і вихід на кордон 1991 року? Ці казочки нам розповідав Найвеличніший майже сім років, коли нарід розвісив вуха і слухав ці казочки. А в цей час Лідор завів нас туди, куди завів і там немає вже гаслів ''нашою перемогою'', а стали використовувати слова ''закінчення війни''. То Ви читали ті 20 чи менше пунктів? Там є наша перемога?
Ви мрієте закінчити війну перемогою з міндічами, цукерманами, єрмаками, юзіками і монобільшістю, яка живе конвертами, що їм роздають? А Буковель чия? Спробую вгадати, мабуть людей Бені? А де Беня - там і Голобородько, нє?
17.01.2026 05:43 Відповісти
цвк не потрібна корумпована структура
вибори через інтернет зробити просто та надійно
17.01.2026 07:00 Відповісти
Через Інтернет це перевибори міндічів і цукерманів в'єтнамських ботами. А що про вибори каже Конституція і спеціальні прийняті закони, по яким проходили самі демократичні вибори у 2019 році?
17.01.2026 13:02 Відповісти
"Потрібно цих пі***рів і дармоїдів із ЦВК всіх відправити на фронт" - а ти вже на фронті, вояко диванний? Дай вгадаю - або за 60, або інвалід, можливо липовий, з західних регіонів
17.01.2026 08:45 Відповісти
«Простіше» дотримуватися закону і Конституції, менше дадуть.
17.01.2026 02:20 Відповісти
Починати треба з парламентських .
17.01.2026 02:20 Відповісти
Я перепрошую, а призначати вибори має парламент? То як Ви думаєте, парламент монобільшості ''слуг'' 240 депутатам потрібно поспішати і їх братам ОПЗЖ ,чи ще краще поцарювати? Як Ви думаєте, пройдуть в Раду ОПЗЖ різних назв? Здається їх виборець був в Криму, Донбасі, в Запорізькій, Херсонській і Харківській областях? Як на мене, то там були і виборці ''слуг''. То вони і за ''слуг'' проголосують? Думаю ні. Після того, як "по приколу" ставили галочки в бюлетні, то на наступних виборах( якщо вони ще будуть) ніколи не виберуть ці політичні сили, за якими б назвами вони не переховувалися). Тепер і на воду будуть дути( після того як збігло молоко). Чули такий вислів?
17.01.2026 05:25 Відповісти
Вибори фараона - це проста але дорога справа. Бо фараон відомий і роздає грошики всім дотичним
17.01.2026 03:04 Відповісти
"Знаете, товарищи, - говорит Сталин, - что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса".
17.01.2026 04:27 Відповісти
Центральна виборча комісія повинна складатись з представників всіх основних партій.
А головою Центральної виборчої комісії потрібно поставити шановного шведа чи норвежця.
17.01.2026 04:36 Відповісти
Так тому і хочуть почати з президентських, бо там вже все готово, даже голоса підрахували
17.01.2026 09:00 Відповісти
Задумка хитра ,бо в ній корупція заложена на початку
17.01.2026 04:28 Відповісти
«нові обличчя» - опортуністи та різні прстосуванці підтягуються на кожних виборах. Але у достойної людини без партії також є шанс.

Питання лише в тому, що зараз яскравого, сильного, розумного, незалежного лідера (якому українці довіряють) не існує.
Тому починати потрібно з парламентських виборів.
17.01.2026 05:51 Відповісти
Ніколи вже не буде тієї України, яка була до 2019 року. Не розумію, чому люди не можуть цього усвідомити, в продовжують думати тими мірками, що були до 2019 року? Ми ще не знаємо, що буде в ''мирних угодах''. Потрібно звикнути, що з тих 10 мільйонів, що виїхали за кордон не всі повернуться, якщо не половина. Бо більшість вже мають в країнах ЄС роботу, навчання для своїх дітей і їх майбутнє. Хтось вірить, що кцап залишить нам Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську і інші окуповані території? Забудьте!!! Звичайно мріяти ніхто не забороняв. Можливо в майбутньому, коли зникне росія то це і станеться, але коли вона зникне? Помилка 2019 року залишиться невиправною. Але навіть після такого великого горя багато ще не усвідомила, що ж вони своїми рученьками натворили. Економіка розбита, мільйони покалічених..., невідомо скільки ще вбито ворогом...
17.01.2026 05:52 Відповісти
Вони не мають ні совісті, ні честі і так далеко не думають. Для них головна задача - утриматися при владі . Україна їм не потрібна. У них є Ізраїль, якщо припече. Мене дивує інше- ті начебто 60 відсотків, які за опитуванням знову збираються голосувати за 95 квартал. Скільки ще бомб має впасти на їхні домівки, скільки ще їх чоловіків , синів та братів має загинути на фронті, щоб вони зрозуміли, що це він привів війну в Україну .
17.01.2026 08:33 Відповісти
підрахуї всєя україни єднайтеся!!!
17.01.2026 08:35 Відповісти
А я пропоную референдум: "Чи підтримуєте Ви ініціятиву Зєлю на палю?"

Зовсім просте запитання.
17.01.2026 09:41 Відповісти
Першими мають бути парламентські. ВР має потім переобрати ЦВК і вже вона має провести вибори Президента.
А зєля хай сидить та чекає вироку.
17.01.2026 11:17 Відповісти
 
 