Послевоенные выборы: ЦИК предлагает начать с президентских, потому что они проще

Центральная избирательная комиссия в своих разработках по первым послевоенным выборам предлагает сначала провести президентские, а уже потом запускать избирательный процесс в Верховную Раду.

Об этом председатель ЦИК Олег Диденко рассказал в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

В течение месяца после окончания военного положения Верховная Рада должна назначить избирательный процесс президентских выборов.

То есть избирательный процесс должен начаться не позднее чем через шесть месяцев после окончания военного положения. И продлится он для президентских выборов, в соответствии с действующим Избирательным кодексом, 90 дней.

"Мы понимаем сложности, поэтому лучше, чтобы было больше времени. Когда мы обсуждали этот законопроект, в нем было два варианта: шесть месяцев до дня голосования и шесть месяцев до дня начала избирательного процесса. В конце концов, выбрали второй — слишком много вызовов", — сказал Диденко.

Организация выборов президента проще

По его словам, ЦИК предлагает сначала провести президентские выборы, поскольку их процесс проще организовать в условиях многочисленных послевоенных вызовов.

"Наш законопроект содержит предложения и определяет очередность проведения выборов: сначала предлагаем проводить президентские. Исключительно из эгоистических соображений. Центральной избирательной комиссии, да и государству в целом, гораздо проще организовать избирательный процесс президентских выборов. В условиях многочисленных вызовов послевоенных выборов это важно. Кроме того, законодательство о президентских выборах гораздо стабильнее. Мы предполагаем, что каких-либо спорных вопросов, требующих законодательного урегулирования, к президентским выборам гораздо меньше", - сказал Диденко.

После президентских - парламентские выборы

После завершения президентских выборов Диденко предлагает переходить к организации парламентских.

"Что касается выборов народных депутатов: мы заложили модель, когда через 30 дней после установления результатов президентских выборов начинается парламентский процесс. Но это только предложения. Последовательность выборов - компетенция парламента", - отметил глава ЦИК.

