Послевоенные выборы: ЦИК предлагает начать с президентских, потому что они проще
Центральная избирательная комиссия в своих разработках по первым послевоенным выборам предлагает сначала провести президентские, а уже потом запускать избирательный процесс в Верховную Раду.
Об этом председатель ЦИК Олег Диденко рассказал в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
В течение месяца после окончания военного положения Верховная Рада должна назначить избирательный процесс президентских выборов.
То есть избирательный процесс должен начаться не позднее чем через шесть месяцев после окончания военного положения. И продлится он для президентских выборов, в соответствии с действующим Избирательным кодексом, 90 дней.
"Мы понимаем сложности, поэтому лучше, чтобы было больше времени. Когда мы обсуждали этот законопроект, в нем было два варианта: шесть месяцев до дня голосования и шесть месяцев до дня начала избирательного процесса. В конце концов, выбрали второй — слишком много вызовов", — сказал Диденко.
Организация выборов президента проще
По его словам, ЦИК предлагает сначала провести президентские выборы, поскольку их процесс проще организовать в условиях многочисленных послевоенных вызовов.
"Наш законопроект содержит предложения и определяет очередность проведения выборов: сначала предлагаем проводить президентские. Исключительно из эгоистических соображений. Центральной избирательной комиссии, да и государству в целом, гораздо проще организовать избирательный процесс президентских выборов. В условиях многочисленных вызовов послевоенных выборов это важно. Кроме того, законодательство о президентских выборах гораздо стабильнее. Мы предполагаем, что каких-либо спорных вопросов, требующих законодательного урегулирования, к президентским выборам гораздо меньше", - сказал Диденко.
После президентских - парламентские выборы
После завершения президентских выборов Диденко предлагает переходить к организации парламентских.
"Что касается выборов народных депутатов: мы заложили модель, когда через 30 дней после установления результатов президентских выборов начинается парламентский процесс. Но это только предложения. Последовательность выборов - компетенция парламента", - отметил глава ЦИК.
Я розумію, це виглядає як "аааа, зеля ще рік після війни буде" або "аааа, під час війни про вибори заговорили". Але це - закон. Він діє незалежно від того, як ти сприймаєш дійсність під впливом емоцій.
Ви мрієте закінчити війну перемогою з міндічами, цукерманами, єрмаками, юзіками і монобільшістю, яка живе конвертами, що їм роздають? А Буковель чия? Спробую вгадати, мабуть людей Бені? А де Беня - там і Голобородько, нє?
вибори через інтернет зробити просто та надійно
А головою Центральної виборчої комісії потрібно поставити шановного шведа чи норвежця.
Питання лише в тому, що зараз яскравого, сильного, розумного, незалежного лідера (якому українці довіряють) не існує.
Тому починати потрібно з парламентських виборів.