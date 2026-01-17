РУС
Новости Послевоенные выборы
Послевоенные выборы: ЦИК предлагает начать с президентских, потому что они проще

ЦИК предлагает начать избирательный цикл с президентской гонки

Центральная избирательная комиссия в своих разработках по первым послевоенным выборам предлагает сначала провести президентские, а уже потом запускать избирательный процесс в Верховную Раду.

Об этом председатель ЦИК Олег Диденко рассказал в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

В течение месяца после окончания военного положения Верховная Рада должна назначить избирательный процесс президентских выборов.

То есть избирательный процесс должен начаться не позднее чем через шесть месяцев после окончания военного положения. И продлится он для президентских выборов, в соответствии с действующим Избирательным кодексом, 90 дней.

"Мы понимаем сложности, поэтому лучше, чтобы было больше времени. Когда мы обсуждали этот законопроект, в нем было два варианта: шесть месяцев до дня голосования и шесть месяцев до дня начала избирательного процесса. В конце концов, выбрали второй — слишком много вызовов", — сказал Диденко.

Организация выборов президента проще

По его словам, ЦИК предлагает сначала провести президентские выборы, поскольку их процесс проще организовать в условиях многочисленных послевоенных вызовов.

"Наш законопроект содержит предложения и определяет очередность проведения выборов: сначала предлагаем проводить президентские. Исключительно из эгоистических соображений. Центральной избирательной комиссии, да и государству в целом, гораздо проще организовать избирательный процесс президентских выборов. В условиях многочисленных вызовов послевоенных выборов это важно. Кроме того, законодательство о президентских выборах гораздо стабильнее. Мы предполагаем, что каких-либо спорных вопросов, требующих законодательного урегулирования, к президентским выборам гораздо меньше", - сказал Диденко.

После президентских - парламентские выборы

После завершения президентских выборов Диденко предлагает переходить к организации парламентских.

"Что касается выборов народных депутатов: мы заложили модель, когда через 30 дней после установления результатов президентских выборов начинается парламентский процесс. Но это только предложения. Последовательность выборов - компетенция парламента", - отметил глава ЦИК.

выборы (24899) ЦИК (3659) Диденко Олег (34)
+6
Перші повинні бути парламентські, щоб до ВРУ зайшли проукраїнські сили, які б створили там монобільшість та представили громадянському суспільству для обговорення достойних кандидатів на президентські вибори з конкретними програмами подальшого майбутнього України.
17.01.2026 02:33
+4
Альо, дядя, кінця війни навіть не обрії не видно, якi вибори нах ???
17.01.2026 01:54
+4
"Знаете, товарищи, - говорит Сталин, - что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса".
17.01.2026 04:27
Вони тобі просто переповіли діючі закони щодо виборів, чого ти збудився? Сказано ж - безпосередньо день голосування "доцільно" проводити аж через рік після закінчення військового стану. Але по-факту, вони просто буквально тобі прочитали закон.

Я розумію, це виглядає як "аааа, зеля ще рік після війни буде" або "аааа, під час війни про вибори заговорили". Але це - закон. Він діє незалежно від того, як ти сприймаєш дійсність під впливом емоцій.
17.01.2026 07:11 Ответить
Та невже у нас діє Закон при ZEльцу...
17.01.2026 08:02 Ответить
З'їздь у зімбабве, іран чи нігер, пройдися сільськими та міськими вуляцями, побачиш наочно, що то такеє справжнє "закон не діє". В нас корупція і кумівство, але посеред білого дня позасудово не розстрілюють. Хєрограє, на щастя тих, хто за нього не голосував, занадто тупий, аби вибудовувати справжню диктатуру чи автократію. Політично-суспільно ми перебуваємо в стадії кучмізму, але з дуже тупим правителем.
17.01.2026 08:16 Ответить
А ці ніяк не дочекаються виборів коли їм понесуть гроші мішками. Потрібно цих пі***рів і дармоїдів із ЦВК всіх відправити на фронт. А коли закінчиться війна нашою перемогою то набрати нових людей в ЦВК які воювали за країну а не в Буковелях зі шльондрами в саунах гріли сраки
17.01.2026 02:12 Ответить
''Коли закінчиться війна нашою перемогою...'', то Ви мабуть мали на увазі і вихід на кордон 1991 року? Ці казочки нам розповідав Найвеличніший майже сім років, коли нарід розвісив вуха і слухав ці казочки. А в цей час Лідор завів нас туди, куди завів і там немає вже гаслів ''нашою перемогою'', а стали використовувати слова ''закінчення війни''. То Ви читали ті 20 чи менше пунктів? Там є наша перемога?
Ви мрієте закінчити війну перемогою з міндічами, цукерманами, єрмаками, юзіками і монобільшістю, яка живе конвертами, що їм роздають? А Буковель чия? Спробую вгадати, мабуть людей Бені? А де Беня - там і Голобородько, нє?
17.01.2026 05:43 Ответить
цвк не потрібна корумпована структура
вибори через інтернет зробити просто та надійно
17.01.2026 07:00 Ответить
"Потрібно цих пі***рів і дармоїдів із ЦВК всіх відправити на фронт" - а ти вже на фронті, вояко диванний? Дай вгадаю - або за 60, або інвалід, можливо липовий, з західних регіонів
показать весь комментарий
«Простіше» дотримуватися закону і Конституції, менше дадуть.
17.01.2026 02:20 Ответить
Починати треба з парламентських .
17.01.2026 02:20 Ответить
Я перепрошую, а призначати вибори має парламент? То як Ви думаєте, парламент монобільшості ''слуг'' 240 депутатам потрібно поспішати і їх братам ОПЗЖ ,чи ще краще поцарювати? Як Ви думаєте, пройдуть в Раду ОПЗЖ різних назв? Здається їх виборець був в Криму, Донбасі, в Запорізькій, Херсонській і Харківській областях? Як на мене, то там були і виборці ''слуг''. То вони і за ''слуг'' проголосують? Думаю ні. Після того, як "по приколу" ставили галочки в бюлетні, то на наступних виборах( якщо вони ще будуть) ніколи не виберуть ці політичні сили, за якими б назвами вони не переховувалися). Тепер і на воду будуть дути( після того як збігло молоко). Чули такий вислів?
17.01.2026 05:25 Ответить
Перші повинні бути парламентські, щоб до ВРУ зайшли проукраїнські сили, які б створили там монобільшість та представили громадянському суспільству для обговорення достойних кандидатів на президентські вибори з конкретними програмами подальшого майбутнього України.
17.01.2026 02:33 Ответить
Вибори фараона - це проста але дорога справа. Бо фараон відомий і роздає грошики всім дотичним
17.01.2026 03:04 Ответить
"Знаете, товарищи, - говорит Сталин, - что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса".
17.01.2026 04:27 Ответить
Центральна виборча комісія повинна складатись з представників всіх основних партій.
А головою Центральної виборчої комісії потрібно поставити шановного шведа чи норвежця.
17.01.2026 04:36 Ответить
Так тому і хочуть почати з президентських, бо там вже все готово, даже голоса підрахували
17.01.2026 09:00 Ответить
Задумка хитра ,бо в ній корупція заложена на початку
17.01.2026 04:28 Ответить
Ну, звісно- спершу «оберуть» президента, а потім усі щури побіжать під нього! Те що було у 2019, коли у зе навіть партії не було( її оформили заднім числом), а потім вже підтягували «нові обличчя»…🤬
17.01.2026 05:31 Ответить
«нові обличчя» - опортуністи та різні прстосуванці підтягуються на кожних виборах. Але у достойної людини без партії також є шанс.

Питання лише в тому, що зараз яскравого, сильного, розумного, незалежного лідера (якому українці довіряють) не існує.
Тому починати потрібно з парламентських виборів.
17.01.2026 05:51 Ответить
Ніколи вже не буде тієї України, яка була до 2019 року. Не розумію, чому люди не можуть цього усвідомити, в продовжують думати тими мірками, що були до 2019 року? Ми ще не знаємо, що буде в ''мирних угодах''. Потрібно звикнути, що з тих 10 мільйонів, що виїхали за кордон не всі повернуться, якщо не половина. Бо більшість вже мають в країнах ЄС роботу, навчання для своїх дітей і їх майбутнє. Хтось вірить, що кцап залишить нам Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську і інші окуповані території? Забудьте!!! Звичайно мріяти ніхто не забороняв. Можливо в майбутньому, коли зникне росія то це і станеться, але коли вона зникне? Помилка 2019 року залишиться невиправною. Але навіть після такого великого горя багато ще не усвідомила, що ж вони своїми рученьками натворили. Економіка розбита, мільйони покалічених..., невідомо скільки ще вбито ворогом...
17.01.2026 05:52 Ответить
Вони не мають ні совісті, ні честі і так далеко не думають. Для них головна задача - утриматися при владі . Україна їм не потрібна. У них є Ізраїль, якщо припече. Мене дивує інше- ті начебто 60 відсотків, які за опитуванням знову збираються голосувати за 95 квартал. Скільки ще бомб має впасти на їхні домівки, скільки ще їх чоловіків , синів та братів має загинути на фронті, щоб вони зрозуміли, що це він привів війну в Україну .
17.01.2026 08:33 Ответить
підрахуї всєя україни єднайтеся!!!
17.01.2026 08:35 Ответить
 
 