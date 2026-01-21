ЦИК предлагает установить полугодовой переходный период между завершением военного положения и началом избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предлагает установить 6-месячный срок подготовительного периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса.

Об этом сообщил председатель Комиссии Олег Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

6 месяцев на подготовку к выборам

"Комиссия предлагает установить 6-месячный срок подготовительного (или переходного) периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса", - говорится в сообщении. 

В то же время, как отмечается, сроки избирательного процесса остаются неизменными – 90 дней для выборов президента Украины и 60 дней для выборов народных депутатов Украины.

Диденко отметил, что подготовительный период необходим, в частности, для:

  • оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях,
  • анализа готовности избирательной инфраструктуры с учетом последствий войны,
  • проведения МИД анализа и расчетов расходов по созданию дополнительных зарубежных избирательных участков,
  • обеспечения взаимодействия реестров с целью уточнения информации об избирателях,
  • реализации других мероприятий ЦИК.

Другие предложения

Кроме того, предлагается дальнейшая либерализация процедур изменения избирательного адреса и места голосования.

"Комиссия предлагает закрепить на законодательном уровне норму, что на территории Российской Федерации и Республики Беларусь выборы не организуются и не проводятся, хотя украинские избиратели оттуда смогут проголосовать в соседних безопасных государствах", - говорится в сообщении.

Также Диденко подчеркнул необходимость эффективных инструментов противодействия иностранному вмешательству и разработки протоколов безопасности во время выборов.

+9
Який блд виборчий процес, якщо в пятницю наталка мусійчук сидить цілий день на телемарафете і обсирає Порошенка? В минулу пятницю був там якийсь дід казав нада робить уряд порятунку і запросити туди, в тому числі, і Пороха. Так мусічукча так збудилась, морда покрасніла і каже який Порошенко. пфф, це для нього слабенька посада буде потім, цитую: "біжав Порошенко в слезах і соплях". вибори блд неможливі з такою політикою, коли тупа *****, за державний кошт сидить і ********* опозицію
21.01.2026 20:54 Ответить
+5
А зелена влада все зробила, щоб нікуди не взяли.
21.01.2026 21:01 Ответить
+4
А що там Конституція каже - чи вона і далі буде на паузі...?
21.01.2026 20:50 Ответить
Тобто якщо кремль мріє оновити Буратіну на посаді в Оп або зберегти старого, то у нас буде пів-року часу??
Чи все одно перемирря будуть порушені??
21.01.2026 20:49 Ответить
х-ха ... кордони відкриють, але пан легально не зможе виїхати, бо ухилянт ... мабуть ... Чи нє ?
21.01.2026 22:15 Ответить
Не зовсім.
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+85&oq=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%B2+%D0%84%D0%A1+%D1%96+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E+%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiSAzIHCAQQIRiSAzIHCAUQIRiSAzIHCAYQIRiSAzIHCAcQIRiSAzIHCAgQIRiSA9IBCTEyNTU5ajBqN6gCCLACAfEFIeNczn4MTlY&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjkhImaq52SAxX9IRAIHdv-KvIQgK4QegQIAxAB Стаття 85: Визначає, що Верховна Рада визначає засади зовнішньої політики, включаючи курс на членство в ЄС та НАТО.
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+102&oq=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%B2+%D0%84%D0%A1+%D1%96+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E+%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiSAzIHCAQQIRiSAzIHCAUQIRiSAzIHCAYQIRiSAzIHCAcQIRiSAzIHCAgQIRiSA9IBCTEyNTU5ajBqN6gCCLACAfEFIeNczn4MTlY&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjkhImaq52SAxX9IRAIHdv-KvIQgK4QegQIAxAD Стаття 102: Президент України є гарантом реалізації цього стратегічного курсу.
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+116&oq=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%B2+%D0%84%D0%A1+%D1%96+%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E+%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRiSAzIHCAQQIRiSAzIHCAUQIRiSAzIHCAYQIRiSAzIHCAcQIRiSAzIHCAgQIRiSA9IBCTEyNTU5ajBqN6gCCLACAfEFIeNczn4MTlY&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjkhImaq52SAxX9IRAIHdv-KvIQgK4QegQIAxAF Стаття 116: Кабінет Міністрів забезпечує реалізацію цього курсу

Ніде не прописано, що нас "повинні" прийняти.
А з огляду на те, що "ВРУ визначає", "Президент гарантує" і "КМУ забезпечує" (при зеленій моноплісняві) це стає просто неможливим
21.01.2026 21:19 Ответить
Щодо "єдиного марафона", усе вірно, але після відміни воєнного стану його мають завершити.
Одночасно почнеться виборчий процес- відновлять роботу усі телеканали.
21.01.2026 22:20 Ответить
чого ніхто ту хвойду не *******?
ну раельно ********* во плоті...
22.01.2026 07:22 Ответить
Так от саме для цього і потрібен шестимісячний період. ЩОб опозиційні ЗМІ мали змогу з'явитися в ефірі і опозиційні кандидати донести свої програми. Ті кандидати які зараз в ЗСУ знову ж таки встигли звільнитися зі служби і організувати виборчі штаби. І т.д. Але вангую що Зеля на таке не погодиться. Проведуть галопом по путінському зразку. Не здивуюсь якщо і військовий стан не відмінять.
22.01.2026 08:37 Ответить
Велике "НІТ!" від Зельоних. За півроку народ Зєлєнського сам винесе. І вся армія мєнтів і охорони не спасе. Зельоним експрес вибори потрібні. Щоб конкуренти не мали передвиборчого періоду агітації.
21.01.2026 21:09 Ответить
В чому не 3 роки ?
21.01.2026 21:33 Ответить
Швидше відкривайте кордони, я звалю з цього Бантустану :цієї зеленої краї вмрій , хай зостаються ботва зелена і мудрий нарід.
21.01.2026 21:39 Ответить
ха-ха ... кордони відкриють, але пан легально не зможе виїхати, бо ухилянт ... мабуть ... Чи нє ?
21.01.2026 22:21 Ответить
Малувато буде. пффф... якісь півроку на підготовку. а де сім років на адаптацію зє до відсутності воєнного стану? і щоб не гірше ніж у запорєбріків: дайош 8 років найвеличнішої відбудови! а тоді вже можна і вибори на пеньочках (через дію, де за тебе голосує якийсь міндіч)
21.01.2026 21:51 Ответить
ДУРНЯ. Не буде при нашому житті скасування воєнного стану
21.01.2026 21:59 Ответить
буде
21.01.2026 22:24 Ответить
21.01.2026 22:14 Ответить
Ну хоч у ЦВК більш-менш адекватні.
21.01.2026 22:18 Ответить
Хтось може пояснити, якщо скасовується військовий стан яка доля мобілізованих?
Служать далі!!!
Чи служба припиняється???
22.01.2026 07:16 Ответить
Мені казали до кінця особливого періоду. Але це ж зельона влада, їм закон як дишло. Проголосують з окопів в дії. З телефонів зданих командиру. І виборчі програми будуть проводити з окопів. Листівками відправленими на голубях. )
22.01.2026 08:41 Ответить
 
 