ЦИК предлагает установить полугодовой переходный период между завершением военного положения и началом избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предлагает установить 6-месячный срок подготовительного периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса.

Об этом сообщил председатель Комиссии Олег Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

6 месяцев на подготовку к выборам

"Комиссия предлагает установить 6-месячный срок подготовительного (или переходного) периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, сроки избирательного процесса остаются неизменными – 90 дней для выборов президента Украины и 60 дней для выборов народных депутатов Украины.

Диденко отметил, что подготовительный период необходим, в частности, для:

оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях,

анализа готовности избирательной инфраструктуры с учетом последствий войны,

проведения МИД анализа и расчетов расходов по созданию дополнительных зарубежных избирательных участков,

обеспечения взаимодействия реестров с целью уточнения информации об избирателях,

реализации других мероприятий ЦИК.

Другие предложения

Кроме того, предлагается дальнейшая либерализация процедур изменения избирательного адреса и места голосования.

"Комиссия предлагает закрепить на законодательном уровне норму, что на территории Российской Федерации и Республики Беларусь выборы не организуются и не проводятся, хотя украинские избиратели оттуда смогут проголосовать в соседних безопасных государствах", - говорится в сообщении.

Также Диденко подчеркнул необходимость эффективных инструментов противодействия иностранному вмешательству и разработки протоколов безопасности во время выборов.

