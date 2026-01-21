ЦИК предлагает установить полугодовой переходный период между завершением военного положения и началом избирательного процесса
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предлагает установить 6-месячный срок подготовительного периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса.
Об этом сообщил председатель Комиссии Олег Диденко, информирует Цензор.НЕТ.
6 месяцев на подготовку к выборам
"Комиссия предлагает установить 6-месячный срок подготовительного (или переходного) периода после прекращения военного положения и перед началом избирательного процесса", - говорится в сообщении.
В то же время, как отмечается, сроки избирательного процесса остаются неизменными – 90 дней для выборов президента Украины и 60 дней для выборов народных депутатов Украины.
Диденко отметил, что подготовительный период необходим, в частности, для:
- оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях,
- анализа готовности избирательной инфраструктуры с учетом последствий войны,
- проведения МИД анализа и расчетов расходов по созданию дополнительных зарубежных избирательных участков,
- обеспечения взаимодействия реестров с целью уточнения информации об избирателях,
- реализации других мероприятий ЦИК.
Другие предложения
Кроме того, предлагается дальнейшая либерализация процедур изменения избирательного адреса и места голосования.
"Комиссия предлагает закрепить на законодательном уровне норму, что на территории Российской Федерации и Республики Беларусь выборы не организуются и не проводятся, хотя украинские избиратели оттуда смогут проголосовать в соседних безопасных государствах", - говорится в сообщении.
Также Диденко подчеркнул необходимость эффективных инструментов противодействия иностранному вмешательству и разработки протоколов безопасности во время выборов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи все одно перемирря будуть порушені??
Стаття 85: Визначає, що Верховна Рада визначає засади зовнішньої політики, включаючи курс на членство в ЄС та НАТО.
Стаття 102: Президент України є гарантом реалізації цього стратегічного курсу.
Стаття 116: Кабінет Міністрів забезпечує реалізацію цього курсу
Ніде не прописано, що нас "повинні" прийняти.
А з огляду на те, що "ВРУ визначає", "Президент гарантує" і "КМУ забезпечує" (при зеленій моноплісняві) це стає просто неможливим
Одночасно почнеться виборчий процес- відновлять роботу усі телеканали.
