Прекращение огня и безопасные условия для граждан Украины являются необходимыми условиями для проведения любых выборов.

Об этом глава ЦИК Олег Диденко заявил в интервью Reuters.

По его словам, Украина столкнется с огромными вызовами при организации своих первых выборов после вторжения России в 2022 году, поскольку инфраструктура страны разрушена, а миллионы людей стали переселенцами из-за российского нападения.

Обновление реестра избирателей Украины и надлежащая подготовка к голосованию займут значительное время, заявил Диденко.

Перемирие перед выборами

Председатель ЦИК отметил, что реестр избирателей не отражает миграционные изменения.

"Вопросы избирательного законодательства в Украине в мирное время очень сложные: их не удалось решить быстро или легко. Поэтому сейчас эти вопросы еще сложнее, поскольку вызовов значительно прибавилось", - говорит Диденко.

Голосование на ВОТ Украины

Reuters напоминает, что на президентских выборах 2019 года почти 19 миллионов человек проголосовали из 30 миллионов зарегистрированных избирателей. По данным, полученным до войны, по меньшей мере 20% из них проживали в частях Украины, которые сейчас оккупированы Россией.

Диктатор РФ Владимир Путин ранее заявлял, что украинцы, проживающие в России, должны иметь возможность принять участие в выборах, но Зеленский отверг эту идею.

"Голосование на оккупированных территориях не может быть, но Украина обеспечит право голоса для людей, которые смогут добраться до территории, контролируемой Киевом", - сказал Диденко.

Беженцы и голосование на фронте

По данным агентства ООН по вопросам беженцев за январь, за рубежом находится около 5,8 миллиона украинских беженцев, большинство из которых — в Европе. На данный момент окончательной оценки количества избирателей за рубежом нет, поскольку многие из них не обновили свою регистрацию.

"Нам нужно найти избирателей и создать инфраструктуру для голосования", — подчеркнул Диденко.

До войны в Украине было 102 избирательных участка в посольствах и консульствах. По словам главы ЦИК, этого недостаточно, чтобы обеспечить возможность голосования беженцам.

ЦИК считает, что открытие избирательных участков за пределами дипломатических помещений является наиболее реалистичным решением, поскольку онлайн-голосование и голосование по почте имеют риск внешнего вмешательства и попыток дискредитировать процесс.

Обеспечение избирательных прав военнослужащих является еще одним вызовом, хотя Диденко отметил, что Украина может опираться на свой опыт в организации голосования военных.

Лишь 9% украинцев поддерживают идею проведения выборов до прекращения огня, как показал опрос Киевского международного института социологии в декабре. Около 57% считают выборы возможными только после окончательного заключения мирного соглашения и окончания войны.

