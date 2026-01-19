Украина пересмотрит законодательство для первых выборов после войны, - глава ЦИК Диденко
Прекращение огня и безопасные условия для граждан Украины являются необходимыми условиями для проведения любых выборов.
Об этом глава ЦИК Олег Диденко заявил в интервью Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина столкнется с огромными вызовами при организации своих первых выборов после вторжения России в 2022 году, поскольку инфраструктура страны разрушена, а миллионы людей стали переселенцами из-за российского нападения.
Обновление реестра избирателей Украины и надлежащая подготовка к голосованию займут значительное время, заявил Диденко.
Перемирие перед выборами
Председатель ЦИК отметил, что реестр избирателей не отражает миграционные изменения.
"Вопросы избирательного законодательства в Украине в мирное время очень сложные: их не удалось решить быстро или легко. Поэтому сейчас эти вопросы еще сложнее, поскольку вызовов значительно прибавилось", - говорит Диденко.
Голосование на ВОТ Украины
- Reuters напоминает, что на президентских выборах 2019 года почти 19 миллионов человек проголосовали из 30 миллионов зарегистрированных избирателей. По данным, полученным до войны, по меньшей мере 20% из них проживали в частях Украины, которые сейчас оккупированы Россией.
- Диктатор РФ Владимир Путин ранее заявлял, что украинцы, проживающие в России, должны иметь возможность принять участие в выборах, но Зеленский отверг эту идею.
"Голосование на оккупированных территориях не может быть, но Украина обеспечит право голоса для людей, которые смогут добраться до территории, контролируемой Киевом", - сказал Диденко.
Беженцы и голосование на фронте
По данным агентства ООН по вопросам беженцев за январь, за рубежом находится около 5,8 миллиона украинских беженцев, большинство из которых — в Европе. На данный момент окончательной оценки количества избирателей за рубежом нет, поскольку многие из них не обновили свою регистрацию.
"Нам нужно найти избирателей и создать инфраструктуру для голосования", — подчеркнул Диденко.
До войны в Украине было 102 избирательных участка в посольствах и консульствах. По словам главы ЦИК, этого недостаточно, чтобы обеспечить возможность голосования беженцам.
ЦИК считает, что открытие избирательных участков за пределами дипломатических помещений является наиболее реалистичным решением, поскольку онлайн-голосование и голосование по почте имеют риск внешнего вмешательства и попыток дискредитировать процесс.
Обеспечение избирательных прав военнослужащих является еще одним вызовом, хотя Диденко отметил, что Украина может опираться на свой опыт в организации голосования военных.
- Лишь 9% украинцев поддерживают идею проведения выборов до прекращения огня, как показал опрос Киевского международного института социологии в декабре. Около 57% считают выборы возможными только после окончательного заключения мирного соглашения и окончания войны.
