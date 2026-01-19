Україна перегляне законодавство для перших виборів після війни, - голова ЦВК Діденко

Припинення вогню та безпечні умови для громадян України є необхідними умовами для проведення будь-яких виборів.

Про це голова ЦВК Олег Діденко заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна зіткнеться з величезними викликами під час організації своїх перших виборів після вторгнення Росії у 2022 році, оскільки інфраструктура країни зруйнована, а мільйони людей стали переселенцями через російський напад.

Оновлення реєстру виборців України та належна підготовка до голосування займуть значний час, заявив Діденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повоєнні вибори: ЦВК пропонує розпочати з президентських, бо вони простіші

Перемир'я перед виборами

Голова ЦВК зазначив, що реєстр виборців не відображає міграційні зміни.

"Питання виборчого законодавства в Україні в мирний час є дуже складними: їх не вдалося вирішити швидко чи легко. Тож зараз ці питання є ще складнішими, оскільки викликів значно побільшало", - каже Діденко.

Голосування на ТОТ України

Reuters нагадує, що на президентських виборах 2019 року майже 19 мільйонів людей проголосували з 30 мільйонів зареєстрованих виборців. За даними, отриманими до війни, щонайменше 20% з них проживали в частинах України, які зараз окуповані Росією.

Диктатор РФ Володимир Путін раніше заявляв, що українці, які проживають в Росії, повинні мати можливість взяти участь у виборах, але Зеленський відкинув цю ідею.

"Голосування на окупованих територіях не може бути, але Україна забезпечить право голосу для людей, які зможуть дістатися до території, контрольованої Києвом", - сказав Діденко.

Читайте також: Зеленський: Онлайн-голосування допомогло б військовим та українцям за кордоном

Біженці та голосування на фронті

За даними агентства ООН з питань біженців за січень, за кордоном перебуває близько 5,8 мільйона українських біженців, більшість з яких — у Європі. Наразі остаточної оцінки кількості виборців за кордоном немає, оскільки багато хто з них не оновив свою реєстрацію.

"Нам потрібно знайти виборців і створити інфраструктуру для голосування", - наголосив Діденко.

До війни в Україні було 102 виборчі дільниці в посольствах і консульствах. За словами голови ЦВК, цього недостатньо, щоб забезпечити можливість голосування біженцям.

ЦВК вважає, що відкриття виборчих дільниць за межами дипломатичних приміщень є найбільш реалістичним рішенням, оскільки онлайн-голосування та голосування поштою мають ризик зовнішнього втручання та спроб дискредитувати процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК підготувала законодавчі пропозиції для проведення виборів після скасування воєнного стану

Забезпечення виборчих прав військовослужбовців є ще одним викликом, хоча Діденко зазначив, що Україна може спиратися на свій досвід в організації голосування військових.

Лише 9% українців підтримують ідею проведення виборів до припинення вогню, як показало опитування Київського міжнародного інституту соціології в грудні. Близько 57% вважають вибори можливими лише після остаточного укладення мирної угоди та закінчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% українців підтримують проведення виборів у разі припинення вогню, - опитування. ІНФОГРАФІКА