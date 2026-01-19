УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17343 відвідувача онлайн
Новини Вибори в Україні Повоєнні вибори
1 519 11

Україна перегляне законодавство для перших виборів після війни, - голова ЦВК Діденко

Припинення вогню та безпечні умови для громадян України є необхідними умовами для проведення будь-яких виборів.

Про це голова ЦВК Олег Діденко заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, Україна зіткнеться з величезними викликами під час організації своїх перших виборів після вторгнення Росії у 2022 році, оскільки інфраструктура країни зруйнована, а мільйони людей стали переселенцями через російський напад. 

Оновлення реєстру виборців України та належна підготовка до голосування займуть значний час, заявив Діденко. 

Перемир'я перед виборами

Голова ЦВК зазначив, що реєстр виборців не відображає міграційні зміни.

"Питання виборчого законодавства в Україні в мирний час є дуже складними: їх не вдалося вирішити швидко чи легко. Тож зараз ці питання є ще складнішими, оскільки викликів значно побільшало", - каже Діденко.

Голосування на ТОТ України

  • Reuters нагадує, що на президентських виборах 2019 року майже 19 мільйонів людей проголосували з 30 мільйонів зареєстрованих виборців. За даними, отриманими до війни, щонайменше 20% з них проживали в частинах України, які зараз окуповані Росією.
  • Диктатор РФ Володимир Путін раніше заявляв, що українці, які проживають в Росії, повинні мати можливість взяти участь у виборах, але Зеленський відкинув цю ідею.

"Голосування на окупованих територіях не може бути, але Україна забезпечить право голосу для людей, які зможуть дістатися до території, контрольованої Києвом", - сказав Діденко.

Біженці та голосування на фронті

За даними агентства ООН з питань біженців за січень, за кордоном перебуває близько 5,8 мільйона українських біженців, більшість з яких — у Європі. Наразі остаточної оцінки кількості виборців за кордоном немає, оскільки багато хто з них не оновив свою реєстрацію.

"Нам потрібно знайти виборців і створити інфраструктуру для голосування", - наголосив Діденко.

До війни в Україні було 102 виборчі дільниці в посольствах і консульствах. За словами голови ЦВК, цього недостатньо, щоб забезпечити можливість голосування біженцям.

ЦВК вважає, що відкриття виборчих дільниць за межами дипломатичних приміщень є найбільш реалістичним рішенням, оскільки онлайн-голосування та голосування поштою мають ризик зовнішнього втручання та спроб дискредитувати процес.

Забезпечення виборчих прав військовослужбовців є ще одним викликом, хоча Діденко зазначив, що Україна може спиратися на свій досвід в організації голосування військових.

  • Лише 9% українців підтримують ідею проведення виборів до припинення вогню, як показало опитування Київського міжнародного інституту соціології в грудні. Близько 57% вважають вибори можливими лише після остаточного укладення мирної угоди та закінчення війни.

Автор: 

вибори (6770) ЦВК (1160)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
І забороніть Голобородьку балотуватись. І добавте - наявність незалежної, європейської експертизи на наркотики!!! І від психіатрів!
показати весь коментар
19.01.2026 18:21 Відповісти
+3
показати весь коментар
19.01.2026 18:22 Відповісти
+3
Ну Ви кардинально бажаєте змінити Законодавство, а не "підфарбувати" і надати трохи зеленого або смарагдового...
показати весь коментар
19.01.2026 18:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.01.2026 18:21 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 18:24 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 18:34 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 18:22 Відповісти
"Дия" сейчас находится "В стані припинення". Будет из государственного предприятия становится обычным АО. Зачем и к чему-я хз. Но чего-то вот навевает нехорошее и мутное.
показати весь коментар
19.01.2026 19:03 Відповісти
Україна чи зеленський?
показати весь коментар
19.01.2026 18:22 Відповісти
Можна буде проголосувати на пеньках, з багажнику авто і на території Сосії. Може ЦВК відправити на фронт і набрати нових після війни
показати весь коментар
19.01.2026 18:22 Відповісти
Доречі, а чим ЦВК займається??? Вони ж ніфіга собі забезпечення мають..там, якщо навіть відкинути зарплатню, одне утримання будівлі скільки тягне! Комуналка! Там ж капець просто..
показати весь коментар
19.01.2026 18:37 Відповісти
Після війни. Після, курва, війни, не під час.
показати весь коментар
19.01.2026 18:30 Відповісти
Міністерство розподілу шкіри розгляне методіки розподілу на випадок, коли ведмедя таки вбʼють...
показати весь коментар
19.01.2026 18:46 Відповісти
Так не спішіть.. війна ж ще на десять років??🤣🤣
показати весь коментар
19.01.2026 19:10 Відповісти
 
 