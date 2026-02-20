Избирательные права имеют 3,7 млн ВПЛ, - ЦИК
Избирательные права имеют более 3,7 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Дубовик рассказал, что ЦИК удалось наладить сотрудничество между Министерством социальной политики и Министерством цифровой трансформации и осуществить первое сопоставление реестра ВПЛ с государственным реестром избирателей.
Минсоцполитики предоставило информацию о 4 619 962 гражданах Украины. После сравнения реестров выявили признаки наличия избирательных прав у 3 788 285 человек.
По словам заместителя председателя ЦИК, более 500 тысяч украинцев указали адреса, относящиеся к оккупированным территориям, еще более 174 человек — к населенным пунктам, где продолжаются активные боевые действия.
Кроме того, 405 ВПЛ зарегистрированы в небольших сельских населенных пунктах, где, согласно государственному реестру избирателей, отсутствуют постоянные избирательные адреса для голосования.
- Ранее президент Зеленский заявил, что в случае короткого перемирия в Украине возможно проведение выборов. По его словам, для их организации необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.
- В то же время Зеленский подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают проведение выборов во время войны - 90% граждан, по его словам, выступают против такого шага.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по-друге, щоб проголосувати "тут" потрібно відкріпний талон "там", де був зарєєстрований...!
"А почему? Да просто потому, что я жизнь учил не по учебнику"
Я описал как лично голосовал на выборах 19-го года.
Вы ВПЛ? Вас посылали на оккупированную территорию за открепительным талоном? Вы теоретик?