Избирательные права имеют 3,7 млн ВПЛ, - ЦИК

Избирательные права имеют более 3,7 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Дубовик рассказал, что ЦИК удалось наладить сотрудничество между Министерством социальной политики и Министерством цифровой трансформации и осуществить первое сопоставление реестра ВПЛ с государственным реестром избирателей.

Минсоцполитики предоставило информацию о 4 619 962 гражданах Украины. После сравнения реестров выявили признаки наличия избирательных прав у 3 788 285 человек.

По словам заместителя председателя ЦИК, более 500 тысяч украинцев указали адреса, относящиеся к оккупированным территориям, еще более 174 человек — к населенным пунктам, где продолжаются активные боевые действия.

Кроме того, 405 ВПЛ зарегистрированы в небольших сельских населенных пунктах, где, согласно государственному реестру избирателей, отсутствуют постоянные избирательные адреса для голосования.

Читайте также: ЦИК предлагает установить полугодовой переходный период между завершением военного положения и началом избирательного процесса

Ранее президент Зеленский заявил, что в случае короткого перемирия в Украине возможно проведение выборов. По его словам, для их организации необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают проведение выборов во время войны - 90% граждан, по его словам, выступают против такого шага.

Читайте также: "Новых документов не поступало": в ЦИК прокомментировали статью FT о "выборах до 15 мая"