РУС
Новости Послевоенные выборы
Избирательные права имеют 3,7 млн ВПЛ, - ЦИК

ЦИК: В Украине насчитывается 3,7 млн ВПЛ с правом голоса

Избирательные права имеют более 3,7 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Дубовик рассказал, что ЦИК удалось наладить сотрудничество между Министерством социальной политики и Министерством цифровой трансформации и осуществить первое сопоставление реестра ВПЛ с государственным реестром избирателей.

Минсоцполитики предоставило информацию о 4 619 962 гражданах Украины. После сравнения реестров выявили признаки наличия избирательных прав у 3 788 285 человек.

По словам заместителя председателя ЦИК, более 500 тысяч украинцев указали адреса, относящиеся к оккупированным территориям, еще более 174 человек — к населенным пунктам, где продолжаются активные боевые действия.

Кроме того, 405 ВПЛ зарегистрированы в небольших сельских населенных пунктах, где, согласно государственному реестру избирателей, отсутствуют постоянные избирательные адреса для голосования.

Читайте также: ЦИК предлагает установить полугодовой переходный период между завершением военного положения и началом избирательного процесса

  • Ранее президент Зеленский заявил, что в случае короткого перемирия в Украине возможно проведение выборов. По его словам, для их организации необходимы изменения в законодательство. Соответствующее решение должен принять парламент.
  • В то же время Зеленский подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают проведение выборов во время войны - 90% граждан, по его словам, выступают против такого шага.

Читайте также: "Новых документов не поступало": в ЦИК прокомментировали статью FT о "выборах до 15 мая"

выборы (1763) голосование (52) ЦИК (134) ВПЛ (12)
Топ комментарии
+4
А солдати які на нулі вони мають виборчі права? І як вони будуть голосувати що мені цікаво.
20.02.2026 20:18 Ответить
20.02.2026 20:18 Ответить
+3
А тепер питання - де тим ВПОшникам відкріпні талон брати для голосування? Їхати на ТОТ?
20.02.2026 20:01 Ответить
20.02.2026 20:01 Ответить
+1
Федоров придумає дрони-бюлетені.
20.02.2026 20:37 Ответить
20.02.2026 20:37 Ответить
Правила форума Совет форумчан
а ті що за кордоном? то не впо?
20.02.2026 19:55 Ответить
20.02.2026 19:55 Ответить
Они элита. Они беженцы. В своей стране беженцев быть не может. Есть категория людей которые захотели и переместились. Временно. Вот о них и идет речь.
20.02.2026 20:39 Ответить
20.02.2026 20:39 Ответить
Для того щоб голосувати їм всім потрібно отримати УБД на фронті
20.02.2026 23:19 Ответить
20.02.2026 23:19 Ответить
А тепер питання - де тим ВПОшникам відкріпні талон брати для голосування? Їхати на ТОТ?
20.02.2026 20:01 Ответить
20.02.2026 20:01 Ответить
Там де и в 19-том. Прийти, зараннее, на избирательный участок и по справке ВПО зарегистрироваться как избиратель.
20.02.2026 20:41 Ответить
20.02.2026 20:41 Ответить
по - перше, "заранєє"
по-друге, щоб проголосувати "тут" потрібно відкріпний талон "там", де був зарєєстрований...!
20.02.2026 20:44 Ответить
20.02.2026 20:44 Ответить
по-друге, щоб проголосувати "тут" потрібно відкріпний талон "там", де був зарєєстрований
"А почему? Да просто потому, что я жизнь учил не по учебнику"
Я описал как лично голосовал на выборах 19-го года.
Вы ВПЛ? Вас посылали на оккупированную территорию за открепительным талоном? Вы теоретик?
20.02.2026 21:05 Ответить
20.02.2026 21:05 Ответить
є різниця в Законах про голосування за місцеву владу і за Верховну, в тому числі і за Президента .... Ви ВПО були в 2019 чи із 2014-го? ТО ТО
20.02.2026 21:26 Ответить
20.02.2026 21:26 Ответить
А солдати які на нулі вони мають виборчі права? І як вони будуть голосувати що мені цікаво.
20.02.2026 20:18 Ответить
20.02.2026 20:18 Ответить
Федоров придумає дрони-бюлетені.
20.02.2026 20:37 Ответить
20.02.2026 20:37 Ответить
Скидати флаєри зазе
20.02.2026 20:50 Ответить
20.02.2026 20:50 Ответить
 
 