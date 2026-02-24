РУС
1 349 21

Законопроект о послевоенных выборах представят в Раде в ближайшее время, - Стефанчук

выборы во время войны

Законодательную матрицу о послевоенных выборах в Украине разрабатывают народные депутаты, привлекая к обсуждениям общественность, экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на YES Meeting, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии безопасности граждан и соблюдения демократических ценностей. Результаты должны быть прозрачными и признанными миром. Во время подготовки необходимо обеспечить:

  • безопасность граждан Украины, которые будут участвовать в волеизъявлении,
  • право голосовать и быть избранными военнослужащим,
  • привлечение к выборам 8 млн украинцев, находящихся за рубежом,
  • привлечение иностранных наблюдателей.

Проект должен соответствовать стандартам демократии

Стефанчук также заявил, что рабочая группа готовит законопроект о послевоенных выборах без жестких дедлайнов.

"Они должны выйти с тем законодательным продуктом, который будет поддержан в зале, который будет соответствовать всем стандартам демократии, всем стандартам, признанным нашими коллегами, поэтому это приоритет", - подчеркнул он.

Спикер ВР также добавил, что стоимость возможных выборов будет определять Центральная избирательная комиссия, а вопрос финансирования, в частности при поддержке международных партнеров, станет предметом отдельных переговоров.

+14
24.02.2026 16:17 Ответить
+5
І жодного слова про рівність доступу до ЗМІ.
24.02.2026 16:21 Ответить
+1
Головне! Конституція!
Все інше - потім....
24.02.2026 16:09 Ответить
Головне! Конституція!
Все інше - потім....
24.02.2026 16:09 Ответить
Для того, щоб в Україні була нормальна влада може буде необхідно внести зміни в Конституцію! Для початку Президент повинен обиратися на 1 рік щоб не обростав корупційними зв'язками, до стабілізації політичної і економічної ситуації. До виборів не можуть бути допущені ті, хто мав і має синів призовного віку за кордоном, чиї сім'ї жили під час війни за кордоном і мають там власність або рахунки, хто має офшорні історії, чиї соратники були корупціонерами, в кого є нерухомість за кордоном на ньому, родичах чи юридичних особах. Про все це треба питати людей, депутати нічого хорошого не запропонують і в нас знову будуть чергові революції!
24.02.2026 17:05 Ответить
На Конституцію поклали болта.
24.02.2026 16:11 Ответить
Хитрозадые квартальщики ищут способ продлиться и пометь больше конвертов от шашлычника.
24.02.2026 16:12 Ответить
Діло за малим - закінчити війну
24.02.2026 16:12 Ответить
Zельоне бідло в Раді радісно підмахне.
24.02.2026 16:14 Ответить
24.02.2026 16:17 Ответить
І жодного слова про рівність доступу до ЗМІ.
24.02.2026 16:21 Ответить
Приблизно так - голосують тільки в дії і тільки депутати....
24.02.2026 16:30 Ответить
Не дякуйте: Рада вибирає президента, а уже легітимно обраний президент призначає депутатів. І все це, обовʼязково, в присутності міжнародних спостерігачів.
24.02.2026 16:31 Ответить
Посполиті відповідають народним озброєним повстанням.
Чи нє?
24.02.2026 17:30 Ответить
А що, війна вже закінчилась? Може в головах депутатів? Ми перемогли, чи вже стали московитами? Чи цій Зраді більше зайнятися нічим?
24.02.2026 16:38 Ответить
А при Зеленському і Путіні війна ні коли не закінчеця але Путін окупував 20% теріторії України і ще хоче тому він там на висоті рейтенгу і вибори росіянам не потрібні їх все задовільняє чого не скажеш про Українців на чолі з Зеленським яка понесла велечезних втрат теріторій і кращих людей тому вибори потрібні і не після війни а як можна скоріше бо Зеленський готовий битися з теплого кабінету до останнього українця.
24.02.2026 17:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0VsjZidBaQc
24.02.2026 16:41 Ответить
ЗЕлені підари дограються з цими виборами.Пуйло захоче щоб "30млн.українців,які зараз в паРаші теж голосували".А вибори в Верховну Раду теж будуть?.ЗЕлені ******** повинні зчезнути.
24.02.2026 16:52 Ответить
А чого тільки 30?
Кегебе намалює скільки треба.
Хоч 207% від загальної кількості громадян України....
24.02.2026 17:32 Ответить
Які післявоєнні вибори?.Вони не те що не можуть організувати захистит країни з заброньованих теплих, кабінетів, вони елементарні хімічні грілки не можуть поставити на фронт, не кажучі про поставки бракованих мін і дронів та багато чого іншого непотрібу на народні кошти, що привело до великих не вимушених втрат серед захисників і мирного населення, якісь ворожі деверсанти а не влада. Йдіть вже з Богом з влади, а українці самі собі беспечно виберуть достойну владу тільки без так званої турботи про беспеку з боку просроченої влади тому що допогти вони ні чим не можуть а от зашкодити так. Тому з ними не те що післявоєнного миру і виборів не буде, не кажучі про перемогу яку українці заслужили з ними взагалі життя не буде,а повне вимирання народу.
24.02.2026 19:00 Ответить
Та там все просто. Порошенку заборонено приймати участь у виборах, бо він підбитий льотчик, і він не може конкурувати з САМИМ Зеленскім. На Залужного під вибори накладуть санкції, і в новому законі вже буде, що хто під санкціями тому теж обріжуть конституційні права указом Зеленсково.
24.02.2026 19:12 Ответить
Закон про конфіскацію всього майна у найближчих родичів засуджених, що визнані судом корупціонерами. Де він?
24.02.2026 19:34 Ответить
зелені потвори: поки у вас мразоти є час- тікайте до ростова; дальше- буде суд лінча (над вами) ви тварі- дістали
24.02.2026 19:35 Ответить
 
 