Законопроект о послевоенных выборах представят в Раде в ближайшее время, - Стефанчук
Законодательную матрицу о послевоенных выборах в Украине разрабатывают народные депутаты, привлекая к обсуждениям общественность, экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на YES Meeting, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии безопасности граждан и соблюдения демократических ценностей. Результаты должны быть прозрачными и признанными миром. Во время подготовки необходимо обеспечить:
- безопасность граждан Украины, которые будут участвовать в волеизъявлении,
- право голосовать и быть избранными военнослужащим,
- привлечение к выборам 8 млн украинцев, находящихся за рубежом,
- привлечение иностранных наблюдателей.
Проект должен соответствовать стандартам демократии
Стефанчук также заявил, что рабочая группа готовит законопроект о послевоенных выборах без жестких дедлайнов.
"Они должны выйти с тем законодательным продуктом, который будет поддержан в зале, который будет соответствовать всем стандартам демократии, всем стандартам, признанным нашими коллегами, поэтому это приоритет", - подчеркнул он.
Спикер ВР также добавил, что стоимость возможных выборов будет определять Центральная избирательная комиссия, а вопрос финансирования, в частности при поддержке международных партнеров, станет предметом отдельных переговоров.
Все інше - потім....
Чи нє?
Кегебе намалює скільки треба.
Хоч 207% від загальної кількості громадян України....