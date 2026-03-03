РУС
ВСУ должны делать все, чтобы буферная зона РФ и Украины в направлении Харьковщины была с российской стороны, - Зеленский

Украинская армия должна делать все, чтобы буферная зона между Россией и Украиной в направлении Харьковской области находилась именно с российской стороны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-брифинге 3 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Тогда, по его словам, вражеская артиллерия не сможет достать украинские города.

"Против авиационных бомб эффективны современные системы ПВО, в частности Patriot. Если таких комплексов будет больше, российская авиация не сможет безнаказанно применять управляемые авиабомбы против Харькова, Запорожья, Николаева или Херсона", - пояснил президент.

Зеленский также заявил, что универсального решения для защиты Украины от российских атак не существует. По его словам, полностью перенести энергоинфраструктуру под землю невозможно, но стратегические объекты энергоснабжения и водоснабжения максимально укрепляют.

Что касается борьбы с дальнобойным оружием, президент отметил, что ключевую роль играют физическая защита, ПВО и перехватчики.

"Что касается защиты, есть комплексный план. Какие объекты где будут, как защищаются, какой физической защитой, какого уровня они, несколько уровней физической защиты, говорить не буду. Но все это не просто задекларировано, а все это конкретно выписано в плане, и было защищено во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Некоторые объекты сложно защитить из-за объемов, из-за того, что они очень большие. Здесь нужно усиливать только системами противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы. Этим занимаемся. Это также является частью этого плана",- сказал украинский лидер.

Топ комментарии
+11
Курську буферну зону вже зробили.
03.03.2026 16:29 Ответить
03.03.2026 16:29 Ответить
+9
Ти це вже зробив. На курщині, ******.
03.03.2026 16:30 Ответить
03.03.2026 16:30 Ответить
+7
03.03.2026 16:32 Ответить
03.03.2026 16:32 Ответить
Так вперед на віслюка коня і веди в бій😈.
03.03.2026 16:28 Ответить
03.03.2026 16:28 Ответить
Курську буферну зону вже зробили.
03.03.2026 16:29 Ответить
03.03.2026 16:29 Ответить
Напевно назбиралася західна зброя котру необхідно швидко злити на болотах московії.
03.03.2026 16:31 Ответить
03.03.2026 16:31 Ответить
А разом зі зброєю воно злиє і життя солдатів...
03.03.2026 16:32 Ответить
03.03.2026 16:32 Ответить
03.03.2026 16:32 Ответить
03.03.2026 16:32 Ответить
Добре що ти сам нікаму нічєво нє павінєн окрім двушечки на мацкваюрт.
03.03.2026 16:30 Ответить
03.03.2026 16:30 Ответить
Ти це вже зробив. На курщині, ******.
03.03.2026 16:30 Ответить
03.03.2026 16:30 Ответить
Все? От все-все?
03.03.2026 16:31 Ответить
03.03.2026 16:31 Ответить
Яким хером робити? - потрібні сотні ракет шоб викурити їх звідси - вони вже окопались з головою - тунелі риють
03.03.2026 16:34 Ответить
03.03.2026 16:34 Ответить
Заходити ззаду потрібно!
(це такий сумний жарт був)
03.03.2026 16:57 Ответить
03.03.2026 16:57 Ответить
Так зроби аудит бригад в Харківській області. Там дивізіони стріляють д20 скажімо на 17 км. Це далекобійна зброя? Це вже не актуально. Де богдани? Артилерія менша за 40 - 50 км це вже таке собі. Комбриги свідомо не займаються підвищенням далекобійностей. Притягують туфту на 10- 20 км польоту. Нахєр таких командирів. Дивізіони лише на паперах. В батареях лише по одному орудію в строю. І по 2 розрахунки. Інше все знищене або поламане. Відкатуватися треба за дамби. Ха ха ха.
03.03.2026 16:37 Ответить
03.03.2026 16:37 Ответить
потужний генератор цінних вказівок.. поки тебе курва не було при владі, Харкову не потрібні були жодні буферні зони...
03.03.2026 16:39 Ответить
03.03.2026 16:39 Ответить
Перефразовуючи приказку: українське військо повинне воювати, а міндічі зе -- красти.
03.03.2026 16:41 Ответить
03.03.2026 16:41 Ответить
Язиком тріпати не ящики ворочати.Цього в ЗЕленського не відняти.Ти вже асиметрично відповідав і мстився,блекаут на москві робив.Та чого тільки не було зроблено І все язиком.
03.03.2026 16:48 Ответить
03.03.2026 16:48 Ответить
Дякуємо, кеп. Але для цього ти теж повинен щось зробити, а не гундосити про очевидні речі.
03.03.2026 16:49 Ответить
03.03.2026 16:49 Ответить
Командующие бригадами до апреля должны предоставит на утверждение рнбо и президенту план по созданию буферной зоны. Организационной работы много предстоит. Трудимся в поте лица и жопы)
03.03.2026 16:57 Ответить
03.03.2026 16:57 Ответить
Чи воно, перепрошую, зовсім *********, на кшталт Трампа?
03.03.2026 17:07 Ответить
03.03.2026 17:07 Ответить
ермака на передовую комбригом
03.03.2026 17:13 Ответить
03.03.2026 17:13 Ответить
переборщил с дозой
03.03.2026 17:14 Ответить
03.03.2026 17:14 Ответить
 
 