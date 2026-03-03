ВСУ должны делать все, чтобы буферная зона РФ и Украины в направлении Харьковщины была с российской стороны, - Зеленский

Украинская армия должна делать все, чтобы буферная зона между Россией и Украиной в направлении Харьковской области находилась именно с российской стороны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-брифинге 3 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Буферная зона

Тогда, по его словам, вражеская артиллерия не сможет достать украинские города.

"Против авиационных бомб эффективны современные системы ПВО, в частности Patriot. Если таких комплексов будет больше, российская авиация не сможет безнаказанно применять управляемые авиабомбы против Харькова, Запорожья, Николаева или Херсона", - пояснил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни Украина, ни Россия не в восторге от идеи создать свободную экономическую зону на Донбассе, - Зеленский

Защита энергетики

Зеленский также заявил, что универсального решения для защиты Украины от российских атак не существует. По его словам, полностью перенести энергоинфраструктуру под землю невозможно, но стратегические объекты энергоснабжения и водоснабжения максимально укрепляют.

Что касается борьбы с дальнобойным оружием, президент отметил, что ключевую роль играют физическая защита, ПВО и перехватчики.

"Что касается защиты, есть комплексный план. Какие объекты где будут, как защищаются, какой физической защитой, какого уровня они, несколько уровней физической защиты, говорить не буду. Но все это не просто задекларировано, а все это конкретно выписано в плане, и было защищено во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Некоторые объекты сложно защитить из-за объемов, из-за того, что они очень большие. Здесь нужно усиливать только системами противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы. Этим занимаемся. Это также является частью этого плана",- сказал украинский лидер.

Читайте также: Федоровка и Резниковка в Донецкой области остаются под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"