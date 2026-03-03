Федоровка и Резниковка в Донецкой области остаются под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"

Украинские защитники удерживают Федоровку и Резвичку Донецкой области.

Об этом заявил спикер группировки войск (сил) "Схід" майор Григорий Шаповал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

"Федоровка и Резвиковка под нашим контролем, позиции на месте, логистика нами регулируется", - сказал представитель.

Шаповал отметил, что Силы обороны отбрасывают и уничтожают врага.

"Заявления российской стороны опровергаются. Силы обороны держат рубежи, доверяйте официальным источникам", - добавил он.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, в течение 2 марта на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения.

В частности, враг пытался продвинуться возле Федоровки.

