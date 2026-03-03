Федорівка та Різниківка на Донеччині залишаються під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"
Українські захисники утримують Федорівку та Різниківку Донецької області.
Про це заявив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Федорівка і Різниківка під нами, позиції на місці, логістика нами регульована", - сказав речник.
Шаповал зазначив, що Сили оборони відкидають та знищують ворога.
"Заяви російської сторони спростовуються. Сили оборони тримають рубежі, довіряйте офіційним джерелам", - додав він.
Що передувало?
- За даними Генштабу, протягом 2 березня на фронті зафіксовано 152 бойові зіткнення.
- Зокрема ворога намагався просунутися біля Федорівки.
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