Федорівка та Різниківка на Донеччині залишаються під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"

Українські захисники утримують Федорівку та Різниківку Донецької області.

Про це заявив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Федорівка і Різниківка під нами, позиції на місці, логістика нами регульована", - сказав речник.

Шаповал зазначив, що Сили оборони відкидають та знищують ворога.

"Заяви російської сторони спростовуються. Сили оборони тримають рубежі, довіряйте офіційним джерелам", - додав він.

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Що передувало?

За даними Генштабу, протягом 2 березня на фронті зафіксовано 152 бойові зіткнення.

Зокрема ворога намагався просунутися біля Федорівки.

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