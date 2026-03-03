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Новини Бойові дії на сході
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Федорівка та Різниківка на Донеччині залишаються під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"

Федорівка та Різниківка контролюються Силами оборони

Українські захисники утримують Федорівку та Різниківку Донецької області.

Про це заявив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Федорівка і Різниківка під нами, позиції на місці, логістика нами регульована", - сказав речник.

Шаповал зазначив, що Сили оборони відкидають та знищують ворога.

"Заяви російської сторони спростовуються. Сили оборони тримають рубежі, довіряйте офіційним джерелам", - додав він.

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Що передувало?

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Донецька область (11295) бойові дії (5937) Бахмутський район (857) Різниківка (48) Федорівка (8)
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