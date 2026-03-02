Ворог зранку вдарив по Донеччині: у Краматорську загинуло три людини, у Дружківці - дві. ФОТОрепортаж

2 березня, о 08:14 російські війська завдали удару по Краматорську. Також під ворожим вогнем опинилася Дружківка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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Обстріл Краматорська

"За попередньою інформацією, загинуло три людини.

Встановлюємо остаточні наслідки російського терору", - розповів Гончаренко.

Також внаслідок атаки дві людини дістали поранення.

Удар по Дружківці

Близько 10 години, під обстріл потрапила Дружківка. Пошкоджено 7 багатоповерхівок.

"Наразі відомо про 2 загиблих і 11 поранених", - зазначив Філашкін.











Що передувало?

Минулої доби росіяни 14 разів за добу атакували населені пункти Донеччини. У Краматорську загинули двоє людей.

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