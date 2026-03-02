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Новини Обстріли Донеччини Обстріл Краматорська
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Ворог зранку вдарив по Донеччині: у Краматорську загинуло три людини, у Дружківці - дві. ФОТОрепортаж

2 березня, о  08:14 російські війська завдали удару по Краматорську. Також під ворожим вогнем опинилася Дружківка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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Обстріл Краматорська

"За попередньою інформацією, загинуло три людини.

Встановлюємо остаточні наслідки російського терору", - розповів Гончаренко.

Також внаслідок атаки дві людини дістали поранення.

Удар по Дружківці

Близько 10 години, під обстріл потрапила Дружківка.  Пошкоджено 7 багатоповерхівок.

"Наразі відомо про 2 загиблих і 11 поранених", - зазначив Філашкін.

Кривавий ранок на Донеччині
Кривавий ранок на Донеччині
Кривавий ранок на Донеччині
Кривавий ранок на Донеччині
Кривавий ранок на Донеччині

Що передувало?

Минулої доби росіяни 14 разів за добу атакували населені пункти Донеччини. У Краматорську загинули двоє людей.

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Автор: 

Краматорськ (929) обстріл (34383) Донецька область (11293) Краматорський район (1261)
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Якщо не проводити з боку ЗСУ серйозних контрнаступальних дій - останні міста Донеччини, які зараз контролює українська влада, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ, спочатку рашисти перетворять на руїни, а потім вони неминуче перейдуть під їхній контроль!
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02.03.2026 12:51 Відповісти
Страшно навіть подумати, що буде з рашистами, якщо ви злізете з дивану, візьмете у руки шаблю, і почнете на них контрнаступ.
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02.03.2026 16:17 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2026 12:57 Відповісти
 
 