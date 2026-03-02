Ворог зранку вдарив по Донеччині: у Краматорську загинуло три людини, у Дружківці - дві. ФОТОрепортаж
2 березня, о 08:14 російські війська завдали удару по Краматорську. Також під ворожим вогнем опинилася Дружківка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
Обстріл Краматорська
"За попередньою інформацією, загинуло три людини.
Встановлюємо остаточні наслідки російського терору", - розповів Гончаренко.
Також внаслідок атаки дві людини дістали поранення.
Удар по Дружківці
Близько 10 години, під обстріл потрапила Дружківка. Пошкоджено 7 багатоповерхівок.
"Наразі відомо про 2 загиблих і 11 поранених", - зазначив Філашкін.
Що передувало?
Минулої доби росіяни 14 разів за добу атакували населені пункти Донеччини. У Краматорську загинули двоє людей.
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Павло Бубенко #551281
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Valery Lo
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Чайка Київ
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