Через ворожі атаки є нові знеструмлення у трьох областях, - Міненерго
Цієї ночі війська РФ знову атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є знеструмлення
Як зазначається, внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
Діють графіки відключень
У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться у повідомленні.
"Просимо споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систем", - додали в Міненерго.
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