Через ворожі атаки є нові знеструмлення у трьох областях, - Міненерго

Цієї ночі війська РФ знову атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

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Діють графіки відключень

У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

"Просимо споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систем", - додали в Міненерго.

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