Из-за вражеских атак есть новые отключения электроэнергии в трех областях, - Минэнерго

Этой ночью войска РФ снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в результате атак отключены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов.

Действуют графики отключений

В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - говорится в сообщении.

"Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на системы", - добавили в Минэнерго.

