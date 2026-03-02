Враг утром нанес удар по Краматорску: погибли три человека
2 марта, в 08:14 российские войска нанесли удар по Краматорску.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.
"По предварительной информации, погибли три человека.
Устанавливаем окончательные последствия российского террора", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
За прошедшие сутки россияне 14 раз за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области. В Краматорске погибли два человека.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль