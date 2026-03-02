РУС
Враг утром нанес удар по Краматорску: погибли три человека

Краматорск под обстрелом РФ: число погибших возросло до 3

2 марта, в 08:14 российские войска нанесли удар по Краматорску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

"По предварительной информации, погибли три человека.

Устанавливаем окончательные последствия российского террора", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

За прошедшие сутки россияне 14 раз за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области. В Краматорске погибли два человека.

