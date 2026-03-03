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Новини Буферна зона
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ЗСУ мають робити все, щоб буферна зона РФ й України в напрямку Харківщини була з боку російської сторони, - Зеленський

зеленський

Українське військо повинне робити все, щоб буферна зона Росії й України в напрямку Харківської області була з боку саме російської сторони.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресбрифінгу 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Буферна зона

Тоді, за його словами, ворожа артилерія не зможе діставати до українських міст.

"Проти авіаційних бомб ефективні сучасні системи ППО, зокрема Patriot. Якщо таких комплексів буде більше, російська авіація не зможе безкарно застосовувати керовані авіабомби проти Харкова, Запоріжжя, Миколаєва чи Херсона", - пояснив президент.

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Захист енергетики

Зеленський також заявив, що універсального рішення для захисту України від російських атак не існує. За його словами, повністю перенести енергоінфраструктуру під землю неможливо, але стратегічні об’єкти енергопостачання та водопостачання максимально укріплюють.

Щодо боротьби з далекобійною зброєю, президент зазначив, що ключову роль відіграють фізичний захист, ППО та перехоплювачі.

"Щодо захисту, є комплексний план. Говорити, які об'єкти де будуть, як захищаються, яким фізичним захистом, якого рівня їх, кілька рівнів фізичного захисту, говорити не буду. Але все це є не просто задекларовано, а все це є конкретно виписано в плані, і було захищено під час засідання Ради національної безпеки й оборони.

Деякі об'єкти складно захистити через обсяги, через те, що вони дуже великі. Тут потрібно посилювати тільки системами протиповітряної оборони й системи радіоелектронної боротьби. Цим займаємось. Це також є частина цього плану", - сказав український лідер.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) бойові дії (5937) Харківська область (2813) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+18
Курську буферну зону вже зробили.
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03.03.2026 16:29 Відповісти
+14
Ти це вже зробив. На курщині, ******.
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03.03.2026 16:30 Відповісти
+11
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03.03.2026 16:32 Відповісти
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Так вперед на віслюка коня і веди в бій😈.
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03.03.2026 16:28 Відповісти
А коли буде мобілізація молоді та жінок? Хто має в ЗСУ робити буферну зону на російській території, якщо солдати в піхоті вже закінчились?
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03.03.2026 20:12 Відповісти
Курську буферну зону вже зробили.
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03.03.2026 16:29 Відповісти
Напевно назбиралася західна зброя котру необхідно швидко злити на болотах московії.
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03.03.2026 16:31 Відповісти
А разом зі зброєю воно злиє і життя солдатів...
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03.03.2026 16:32 Відповісти
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03.03.2026 16:32 Відповісти
Відійшли до Сум щоб розгін набрати в результаті чого Сумам приходиться щодня страждати.
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03.03.2026 20:43 Відповісти
Добре що ти сам нікаму нічєво нє павінєн окрім двушечки на мацкваюрт.
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03.03.2026 16:30 Відповісти
Ти це вже зробив. На курщині, ******.
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03.03.2026 16:30 Відповісти
Все? От все-все?
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03.03.2026 16:31 Відповісти
Яким хером робити? - потрібні сотні ракет шоб викурити їх звідси - вони вже окопались з головою - тунелі риють
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03.03.2026 16:34 Відповісти
Заходити ззаду потрібно!
(це такий сумний жарт був)
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03.03.2026 16:57 Відповісти
Так зроби аудит бригад в Харківській області. Там дивізіони стріляють д20 скажімо на 17 км. Це далекобійна зброя? Це вже не актуально. Де богдани? Артилерія менша за 40 - 50 км це вже таке собі. Комбриги свідомо не займаються підвищенням далекобійностей. Притягують туфту на 10- 20 км польоту. Нахєр таких командирів. Дивізіони лише на паперах. В батареях лише по одному орудію в строю. І по 2 розрахунки. Інше все знищене або поламане. Відкатуватися треба за дамби. Ха ха ха.
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03.03.2026 16:37 Відповісти
потужний генератор цінних вказівок.. поки тебе курва не було при владі, Харкову не потрібні були жодні буферні зони...
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03.03.2026 16:39 Відповісти
Перефразовуючи приказку: українське військо повинне воювати, а міндічі зе -- красти.
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03.03.2026 16:41 Відповісти
Язиком тріпати не ящики ворочати.Цього в ЗЕленського не відняти.Ти вже асиметрично відповідав і мстився,блекаут на москві робив.Та чого тільки не було зроблено І все язиком.
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03.03.2026 16:48 Відповісти
Дякуємо, кеп. Але для цього ти теж повинен щось зробити, а не гундосити про очевидні речі.
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03.03.2026 16:49 Відповісти
Командующие бригадами до апреля должны предоставит на утверждение рнбо и президенту план по созданию буферной зоны. Организационной работы много предстоит. Трудимся в поте лица и жопы)
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03.03.2026 16:57 Відповісти
Чи воно, перепрошую, зовсім *********, на кшталт Трампа?
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03.03.2026 17:07 Відповісти
Воно таке і було.
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03.03.2026 20:45 Відповісти
ермака на передовую комбригом
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03.03.2026 17:13 Відповісти
переборщил с дозой
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03.03.2026 17:14 Відповісти
***** протилежне завдання поставило.
У обох вовочєк щось йде не так, як хочеться.
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03.03.2026 17:43 Відповісти
Закінчена брехлива гнида
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03.03.2026 18:53 Відповісти
Хотіли як ліпше, а може і не хотіли, а вийшло як на Курщині.
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03.03.2026 19:23 Відповісти
 
 