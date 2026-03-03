ЗСУ мають робити все, щоб буферна зона РФ й України в напрямку Харківщини була з боку російської сторони, - Зеленський

Українське військо повинне робити все, щоб буферна зона Росії й України в напрямку Харківської області була з боку саме російської сторони.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресбрифінгу 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Буферна зона

Тоді, за його словами, ворожа артилерія не зможе діставати до українських міст.

"Проти авіаційних бомб ефективні сучасні системи ППО, зокрема Patriot. Якщо таких комплексів буде більше, російська авіація не зможе безкарно застосовувати керовані авіабомби проти Харкова, Запоріжжя, Миколаєва чи Херсона", - пояснив президент.

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Захист енергетики

Зеленський також заявив, що універсального рішення для захисту України від російських атак не існує. За його словами, повністю перенести енергоінфраструктуру під землю неможливо, але стратегічні об’єкти енергопостачання та водопостачання максимально укріплюють.

Щодо боротьби з далекобійною зброєю, президент зазначив, що ключову роль відіграють фізичний захист, ППО та перехоплювачі.

"Щодо захисту, є комплексний план. Говорити, які об'єкти де будуть, як захищаються, яким фізичним захистом, якого рівня їх, кілька рівнів фізичного захисту, говорити не буду. Але все це є не просто задекларовано, а все це є конкретно виписано в плані, і було захищено під час засідання Ради національної безпеки й оборони.

Деякі об'єкти складно захистити через обсяги, через те, що вони дуже великі. Тут потрібно посилювати тільки системами протиповітряної оборони й системи радіоелектронної боротьби. Цим займаємось. Це також є частина цього плану", - сказав український лідер.

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