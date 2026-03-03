Мы могли бы предоставить странам Ближнего Востока оружие против "шахедов" в обмен на ракеты к Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может передавать странам Ближнего Востока оружие, которого у нее - дефицит.

Об этом глава государства заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Утром я говорил с лидерами ОАЭ. Думаю, в эти дни я поговорю с каждым из лидеров этих стран (Ближнего Востока. - Ред.), которые выходят на контакт или хотят сотрудничества. Этот вопрос у всех номер 1 - как защитить небо.

Мы сами живем в этом вопросе. Просто таких массированных ударов коллеги с Ближнего Востока никогда не имели. Слава Богу, но теперь у них есть что-то подобное. И поэтому всех интересует наш опыт", - рассказал он.

Зеленский заявил, что Украина не может просто передавать оружие, которого у нее - дефицит.

"Все это понимают. Знания, экспертиза, они знают, что они могут сюда приезжать, они получили сигналы. Брать экспертизу, как защитить гражданское население. Это возможно абсолютно", - сказал глава государства.

"Если мы говорим о чем-то глобальном - тренировки, наши команды, наше оружие и т.д., я вчера сказал, что понимаю, что такое массированная атака, мы все с вами понимаем. Если лидерам Ближнего Востока удастся договориться с Путиным, а они в хороших экономических отношениях, договорятся с ним о прекращении огня, тогда эти ребята, которые защищают наше небо, могут поехать и защитить или обучить те общества", - добавил он.

"А если у нас летят ракеты, при всем уважении, мы - здесь, и мы будем защищать наше государство", - сказал Зеленский.

Нужны соглашения

Комментируя будущее, Зеленский заявил, что если есть стратегическое партнерство между государствами, то стоит помогать и оружием, и обучением, и тренировками.

"Например, у нас с британцами есть соглашение - они нам помогают, а мы им помогаем. Если бы завтра на них летели ракеты, мы бы не только давали экспертизу, мы бы защищали. Давали бы им оружие сбивать эти ракеты. Так как они нам дают Storm Shadow или какую-то ПВО. Это абсолютно понятные отношения", - пояснил президент.

Глава государства отметил, что Украина строит отношения со странами Ближнего Востока.

"Мы можем сделать то же самое. Например, сегодня у них системы Patriot, ракеты PAC-3, у них все это есть. Но защищает ли это от сотен "шахедов" - нет. Это неработающая модель. Но у нас дефицит PAC-3 - да.

Если мы говорим об оружии во время войны, которого у нас дефицит, то PAC-3 ракеты, если они нам их дадут, то мы дадим им перехватчики. Это равноценный обмен", - подытожил он.

