РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12046 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
971 24

Мы могли бы предоставить странам Ближнего Востока оружие против "шахедов" в обмен на ракеты к Patriot, - Зеленский

Помощь странам Ближнего Востока: Зеленский прокомментировал

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может передавать странам Ближнего Востока оружие, которого у нее - дефицит.

Об этом глава государства заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Утром я говорил с лидерами ОАЭ. Думаю, в эти дни я поговорю с каждым из лидеров этих стран (Ближнего Востока. - Ред.), которые выходят на контакт или хотят сотрудничества. Этот вопрос у всех номер 1 - как защитить небо. 

Читайте также: Вступление Украины в 2027 году - это ориентир для Зеленского, а не для Брюсселя, - Еврокомиссия

Мы сами живем в этом вопросе. Просто таких массированных ударов коллеги с Ближнего Востока никогда не имели. Слава Богу, но теперь у них есть что-то подобное. И поэтому всех интересует наш опыт", - рассказал он.

Зеленский заявил, что Украина не может просто передавать оружие, которого у нее - дефицит.

"Все это понимают. Знания, экспертиза, они знают, что они могут сюда приезжать, они получили сигналы. Брать экспертизу, как защитить гражданское население. Это возможно абсолютно", - сказал глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран: Чужая война, которая повлияет на нашу, - как Путин воспользуется войной в Иране? || Без цензуры. ВИДЕО

"Если мы говорим о чем-то глобальном - тренировки, наши команды, наше оружие и т.д., я вчера сказал, что понимаю, что такое массированная атака, мы все с вами понимаем. Если лидерам Ближнего Востока удастся договориться с Путиным, а они в хороших экономических отношениях, договорятся с ним о прекращении огня, тогда эти ребята, которые защищают наше небо, могут поехать и защитить или обучить те общества", - добавил он.

"А если у нас летят ракеты, при всем уважении, мы - здесь, и мы будем защищать наше государство", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран закрыл Ормузский пролив и пригрозил "поджигать" суда, которые попытаются пройти, - СМИ

Нужны соглашения

Комментируя будущее, Зеленский заявил, что если есть стратегическое партнерство между государствами, то стоит помогать и оружием, и обучением, и тренировками.

"Например, у нас с британцами есть соглашение - они нам помогают, а мы им помогаем. Если бы завтра на них летели ракеты, мы бы не только давали экспертизу, мы бы защищали. Давали бы им оружие сбивать эти ракеты. Так как они нам дают Storm Shadow или какую-то ПВО. Это абсолютно понятные отношения", - пояснил президент.

Глава государства отметил, что Украина строит отношения со странами Ближнего Востока.

"Мы можем сделать то же самое. Например, сегодня у них системы Patriot, ракеты PAC-3, у них все это есть. Но защищает ли это от сотен "шахедов" - нет. Это неработающая модель. Но у нас дефицит PAC-3 - да. 

Если мы говорим об оружии во время войны, которого у нас дефицит, то PAC-3 ракеты, если они нам их дадут, то мы дадим им перехватчики. Это равноценный обмен", - подытожил он.

Читайте: Падение иранского режима существенно улучшит безопасность на Ближнем Востоке и в мире, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир (10680) ПВО (2251) Ближний Восток (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Сраку свою віддай, кондом. Може тоді і ракет нам більше поставлять.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:33 Ответить
+10
А шахеди в нас 1 до 1 збиваються, і не літають вдень і вночі по Україні?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:34 Ответить
+8
Щоб 73 % броньованих і бабусь корчилися в потужному екстазі.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сраку свою віддай, кондом. Може тоді і ракет нам більше поставлять.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:33 Ответить
А шахеди в нас 1 до 1 збиваються, і не літають вдень і вночі по Україні?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:34 Ответить
вже місяць як з новим командуючтим ПВО, в Київ шахеди не залітають. далі ситуація буде з нтит покращуватися бо за ПВО щільно взялися нові та прогресивні люди. Єдине питання це -= балістика. Ракети ПАК-3 Патріот тільки їх можуть сбивати. Україна їх не виготовляю, тому Зеленський про ці противоракаети і каже
показать весь комментарий
03.03.2026 16:37 Ответить
Дооооо а вчора наче один взяв і вільно залетів. І Україна це не тільки Київ. А по Україні бпла можуть вільно летіти з півночі Чернігівщини аж до Вінниці Івано Франківську. Та то таке в " Київ же не залітають" , ви кажете 😸
показать весь комментарий
03.03.2026 16:39 Ответить
Ну будем все таки честны - например в Харькове есть мониторинговые ТГ-группы, где заранее пишут что и куда летит, направление, курс, тип - а дальше уже человек сам решает что ему делать - сидеть дома или сидеть дома. Так вот - до последнего времени сообщения о том что с летящим с БНР - а там лету 5 минут - что то случилось - были крайне редки. А с недавних пор жители города начали слышать звуки взрывов и получать информацию с ТГ групп о том что мопед скоропостижно скончался. Что с ним происходит - никто не знает, но факт того что таких случаев становится все больше - о чем то наверное говорит.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:49 Ответить
Світлину попадання Шахєда в багатоповерхівку поруч зі мною в Київі тобі скинути- менше твого "місяця" тому? Накрила чергова хвиля зе-покращення?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:42 Ответить
В каком районе Киева сидите? В Варшавском или Тернопольском?) Буквально недавно одна штука час по всему Киеву летала. Все районы разведос облетел. От Бровары до Жулян.
показать весь комментарий
03.03.2026 17:00 Ответить
Взагалі-то по ним балістика теж летить, і навіть інтенсивніше, ніж по нам.
Вова, не вмієш ти в бартер, тому стули краще писок.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:34 Ответить
У їх що нема вертушок або легкомоторних літаків ? Роздаватєль бункерний
показать весь комментарий
03.03.2026 16:35 Ответить
Навіщо про це публічно патякати? Яка мета?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:35 Ответить
Щоб 73 % броньованих і бабусь корчилися в потужному екстазі.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:37 Ответить
Віддамо своє і ракет до Петріота не буде - бо вони за тиждень все вистріляють
показать весь комментарий
03.03.2026 16:36 Ответить
****, це якесь нове катування через оці блазенські торги.
Спочатку було "я нієчво нє слишал".
Потім уже "пускай угаварят ****** ******ича месяц нє стрєлять" (чому саме місяць, для чого? якщо виборів воно не планує...)
І от тепер "дайті Петріоти а я вам дронав па штукє баксав насиплю".

*****, ну чому русня така криворука у абсолютно всьому, чому якісь кадирівці не втопили його в баняку мівіни в лютому 22-го ((
показать весь комментарий
03.03.2026 16:37 Ответить
що коїться?
компостну яму відкрили?
чому такий сморід у всьому інфополі?
взагалі, є межа дебілізму гундосої зеленої поторочі?
показать весь комментарий
03.03.2026 16:38 Ответить
нема.. колись в квітні 22-го я думав як важко буде витерпіти 5 років цього крінжу.
І от близиться 8-й рік *******
показать весь комментарий
03.03.2026 16:41 Ответить
Ми могли б надати країнам Близького Сходу зброю проти "шахедів" в обмін на ракети до Patriot, - Зеленський.

Яку зброю Вова?
Мобільні вогневі групи ЗСУ чи операторів зенітних дронів?🤔

Казковий ти д#вб#й#б!
показать весь комментарий
03.03.2026 16:42 Ответить
Аби шо ляпнути... 🤮
Хто-небуть, заткніть вже нарешті цей "фонтан безглуздя", перед людьми ж соромно.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:42 Ответить
мені здається, але це ж не дипломатія, а якийсь конкурс квн ?

"допоможемо з шахедами, якщо зупините нам війну" (аплодисменти, сміх у залі)

"допоможемо з шахедами, якщо дасте петріот" (73% аплодують стоячи)
показать весь комментарий
03.03.2026 16:48 Ответить
Ми дамо зброю проти шахедів, а нам з Ірану нічого не прилетить у відповідь? Нам ще не вистачало іранської балістики.
показать весь комментарий
03.03.2026 16:59 Ответить
А у нас вже надлишок чогось є?
показать весь комментарий
03.03.2026 17:07 Ответить
Епічна Дурість призвела до того, що ракет Patriot ми можемо ще довго не побачити.
показать весь комментарий
03.03.2026 17:11 Ответить
Зелений дебілоїд дронів не вистачає не те що на лбз в навіть і збивати ворожі, що ти відправляти збирався? Свою небриту морду суне аж смердить
показать весь комментарий
03.03.2026 17:13 Ответить
Уже забезпечил Европу электроэнергией! Трындели со всех утюгов какие у нас мощности, всех спасем. Теперь сидим лапу сосем, и у Европы покупаем. Забезпечиватель!
показать весь комментарий
03.03.2026 17:20 Ответить
наскільки ж Оманська Гнида гидотна

показать весь комментарий
03.03.2026 17:21 Ответить
 
 