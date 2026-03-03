Ми могли б надати країнам Близького Сходу зброю проти "шахедів" в обмін на ракети до Patriot, - Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може передавати країнам Близького Сходу зброю, з якою у неї дефіцит.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зранку я говорив з лідерами ОАЕ. Думаю, в ці дні я проговорю з кожним із лідерів цих країн (Близького Сходу. - Ред.), які виходять на контакт, або хочуть співробітництва. Це питання у всіх номер 1, як захистити небо.

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Ми самі живемо в цьому питанні. Просто таких масованих ударів колеги із Близького Сходу ніколи не мали. Слава Богу, але тепер вони мають щось на кшталт того. І тому всіх цікавить наш досвід", - розповів він.

Зеленський заявив, що Україна не може просто передавати зброю, з якою у неї дефіцит.

"Всі це розуміють. Знання, експертиза, вони знають, що вони можуть сюди приїжджати, вони отримали сигнали. Брати експертизу, як захистити цивільне населення. Це можливо абсолютно", - пояснив глава держави.

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"Якщо ми говоримо про щось глобальне - тренування, наші команди, наша зброя тощо, я вчора сказав, що розумію, що таке масована атака, ми всі з вами розуміємо. Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитися з Путіним, а вони у хороших економічних відносинах, домовляться з ним про припинення вогню, тоді ці хлопці, які захищають наше небо - можуть поїхати і захистити або навчити ті суспільства", - додав він.

"А якщо у нас летять ракети, при всій повазі, ми тут і ми захищатимемо нашу державу", - сказав Зеленський.

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Потрібні угоди

Коментуючи майбутнє Зеленський заявив, що якщо є стратегічне партнерство між державами, то варто допомагати і зброєю, і навчанням, і тренуванням.

"Наприклад, у нас з британцями є угода - вони нам допомагають, а ми їм допомагаємо. Якщо б завтра на них летіли ракети, ми б не тільки давали експертизу, ми б захищали. Давали б їм зброю збивати ці ракети. Так як вони нам дають Storm Shadow або якесь ППО. Це абсолютно зрозумілі відносини", - пояснив президент.

Глава держави зазначив, що Україна будує відносини із країнами Близького Сходу.

"Ми можемо зробити те саме. Наприклад, сьогодні у них системи Patriot, ракети PAC-3, у них все це є. Але чи це захищає від сотень шахедів - ні. Це непрацююча модель. Але у нас дефіцит PAC-3 - так.

Якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то PAC-3 ракети, якщо вони нам їх дадуть, то ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін", - підсумував він.

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