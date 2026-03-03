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Ми могли б надати країнам Близького Сходу зброю проти "шахедів" в обмін на ракети до Patriot, - Зеленський

Допомога країнам Близького Сходу: Зеленський прокоментував

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може передавати країнам Близького Сходу зброю, з якою у неї дефіцит.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зранку я говорив з лідерами ОАЕ. Думаю, в ці дні я проговорю з кожним із лідерів цих країн (Близького Сходу. - Ред.), які виходять на контакт, або хочуть співробітництва. Це питання у всіх номер 1, як захистити небо. 

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Ми самі живемо в цьому питанні. Просто таких масованих ударів колеги із Близького Сходу ніколи не мали. Слава Богу, але тепер вони мають щось на кшталт того. І тому всіх цікавить наш досвід", - розповів він.

Зеленський заявив, що Україна не може просто передавати зброю, з якою у неї дефіцит.

"Всі це розуміють. Знання, експертиза, вони знають, що вони можуть сюди приїжджати, вони отримали сигнали. Брати експертизу, як захистити цивільне населення. Це можливо абсолютно", - пояснив глава держави.

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"Якщо ми говоримо про щось глобальне - тренування, наші команди, наша зброя тощо, я вчора сказав, що розумію, що таке масована атака, ми всі з вами розуміємо. Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитися з Путіним, а вони у хороших економічних відносинах, домовляться з ним про припинення вогню, тоді ці хлопці, які захищають наше небо - можуть поїхати і захистити або навчити ті суспільства", - додав він.

"А якщо у нас летять ракети, при всій повазі, ми тут і ми захищатимемо нашу державу", - сказав Зеленський.

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Потрібні угоди

Коментуючи майбутнє Зеленський заявив, що якщо є стратегічне партнерство між державами, то варто допомагати і зброєю, і навчанням, і тренуванням.

"Наприклад, у нас з британцями є угода - вони нам допомагають, а ми їм допомагаємо. Якщо б завтра на них летіли ракети, ми б не тільки давали експертизу, ми б захищали. Давали б їм зброю збивати ці ракети. Так як вони нам дають Storm Shadow або якесь ППО. Це абсолютно зрозумілі відносини", - пояснив президент.

Глава держави зазначив, що Україна будує відносини із країнами Близького Сходу.

"Ми можемо зробити те саме. Наприклад, сьогодні у них системи Patriot, ракети PAC-3, у них все це є. Але чи це захищає від сотень шахедів - ні. Це непрацююча модель. Але у нас дефіцит PAC-3 - так. 

Якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то PAC-3 ракети, якщо вони нам їх дадуть, то ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) ППО (4171) Близький Схід (346)
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Топ коментарі
+18
Сраку свою віддай, кондом. Може тоді і ракет нам більше поставлять.
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03.03.2026 16:33 Відповісти
+16
А шахеди в нас 1 до 1 збиваються, і не літають вдень і вночі по Україні?
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03.03.2026 16:34 Відповісти
+12
Щоб 73 % броньованих і бабусь корчилися в потужному екстазі.
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03.03.2026 16:37 Відповісти
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Сраку свою віддай, кондом. Може тоді і ракет нам більше поставлять.
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03.03.2026 16:33 Відповісти
Подивився на світлину ... ВОНО ж не в собі!
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03.03.2026 19:47 Відповісти
На жаль наші примітивні дрони нікому не потрібні, тим більше в обмін на дефіцитні зараз ракети до Петріот. Потрібно будувати свої ЗРК, чому нічого не робиться в цьому напрямку?
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03.03.2026 20:10 Відповісти
"народжений бути дурнем"

.
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03.03.2026 22:34 Відповісти
А шахеди в нас 1 до 1 збиваються, і не літають вдень і вночі по Україні?
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03.03.2026 16:34 Відповісти
вже місяць як з новим командуючтим ПВО, в Київ шахеди не залітають. далі ситуація буде з нтит покращуватися бо за ПВО щільно взялися нові та прогресивні люди. Єдине питання це -= балістика. Ракети ПАК-3 Патріот тільки їх можуть сбивати. Україна їх не виготовляю, тому Зеленський про ці противоракаети і каже
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03.03.2026 16:37 Відповісти
Дооооо а вчора наче один взяв і вільно залетів. І Україна це не тільки Київ. А по Україні бпла можуть вільно летіти з півночі Чернігівщини аж до Вінниці Івано Франківську. Та то таке в " Київ же не залітають" , ви кажете 😸
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03.03.2026 16:39 Відповісти
Ну будем все таки честны - например в Харькове есть мониторинговые ТГ-группы, где заранее пишут что и куда летит, направление, курс, тип - а дальше уже человек сам решает что ему делать - сидеть дома или сидеть дома. Так вот - до последнего времени сообщения о том что с летящим с БНР - а там лету 5 минут - что то случилось - были крайне редки. А с недавних пор жители города начали слышать звуки взрывов и получать информацию с ТГ групп о том что мопед скоропостижно скончался. Что с ним происходит - никто не знает, но факт того что таких случаев становится все больше - о чем то наверное говорит.
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03.03.2026 16:49 Відповісти
Dmitry Begemotovich Мені особисто це ні про що не говорить. Як були повідомлення ТГ, так і є. Як чути було мобільну роботу, так і зараз чути. Як було чути вибухи, так і чутно, незалежно від того, сам впав, чи збили. Як залітали в місто та облітали всі райони, так і літають. Єдине, що змінилося, більше стало тривог.
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03.03.2026 17:33 Відповісти
Світлину попадання Шахєда в багатоповерхівку поруч зі мною в Київі тобі скинути- менше твого "місяця" тому? Накрила чергова хвиля зе-покращення?
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03.03.2026 16:42 Відповісти
В каком районе Киева сидите? В Варшавском или Тернопольском?) Буквально недавно одна штука час по всему Киеву летала. Все районы разведос облетел. От Бровары до Жулян.
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03.03.2026 17:00 Відповісти
Взагалі-то по ним балістика теж летить, і навіть інтенсивніше, ніж по нам.
Вова, не вмієш ти в бартер, тому стули краще писок.
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03.03.2026 16:34 Відповісти
У їх що нема вертушок або легкомоторних літаків ? Роздаватєль бункерний
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03.03.2026 16:35 Відповісти
Навіщо про це публічно патякати? Яка мета?
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03.03.2026 16:35 Відповісти
Щоб 73 % броньованих і бабусь корчилися в потужному екстазі.
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03.03.2026 16:37 Відповісти
Віддамо своє і ракет до Петріота не буде - бо вони за тиждень все вистріляють
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03.03.2026 16:36 Відповісти
****, це якесь нове катування через оці блазенські торги.
Спочатку було "я нієчво нє слишал".
Потім уже "пускай угаварят ****** ******ича месяц нє стрєлять" (чому саме місяць, для чого? якщо виборів воно не планує...)
І от тепер "дайті Петріоти а я вам дронав па штукє баксав насиплю".

*****, ну чому русня така криворука у абсолютно всьому, чому якісь кадирівці не втопили його в баняку мівіни в лютому 22-го ((
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03.03.2026 16:37 Відповісти
що коїться?
компостну яму відкрили?
чому такий сморід у всьому інфополі?
взагалі, є межа дебілізму гундосої зеленої поторочі?
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03.03.2026 16:38 Відповісти
нема.. колись в квітні 22-го я думав як важко буде витерпіти 5 років цього крінжу.
І от близиться 8-й рік *******
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03.03.2026 16:41 Відповісти
Ми могли б надати країнам Близького Сходу зброю проти "шахедів" в обмін на ракети до Patriot, - Зеленський.

Яку зброю Вова?
Мобільні вогневі групи ЗСУ чи операторів зенітних дронів?🤔

Казковий ти д#вб#й#б!
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03.03.2026 16:42 Відповісти
Та який там казковий, посланий.
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03.03.2026 20:22 Відповісти
Аби шо ляпнути... 🤮
Хто-небуть, заткніть вже нарешті цей "фонтан безглуздя", перед людьми ж соромно.
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03.03.2026 16:42 Відповісти
мені здається, але це ж не дипломатія, а якийсь конкурс квн ?

"допоможемо з шахедами, якщо зупините нам війну" (аплодисменти, сміх у залі)

"допоможемо з шахедами, якщо дасте петріот" (73% аплодують стоячи)
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03.03.2026 16:48 Відповісти
Ми дамо зброю проти шахедів, а нам з Ірану нічого не прилетить у відповідь? Нам ще не вистачало іранської балістики.
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03.03.2026 16:59 Відповісти
А у нас вже надлишок чогось є?
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03.03.2026 17:07 Відповісти
Зебілів ще вистачає.
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03.03.2026 20:24 Відповісти
Епічна Дурість призвела до того, що ракет Patriot ми можемо ще довго не побачити.
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03.03.2026 17:11 Відповісти
Зелений дебілоїд дронів не вистачає не те що на лбз в навіть і збивати ворожі, що ти відправляти збирався? Свою небриту морду суне аж смердить
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03.03.2026 17:13 Відповісти
Уже забезпечил Европу электроэнергией! Трындели со всех утюгов какие у нас мощности, всех спасем. Теперь сидим лапу сосем, и у Европы покупаем. Забезпечиватель!
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03.03.2026 17:20 Відповісти
Полтаву захистив сьогодні?
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03.03.2026 17:34 Відповісти
Ну так вона ж дала йому ракет для Петріот!
Про всяк випадок: це сарказм на заяву паяца.
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03.03.2026 17:42 Відповісти
А на Сумщину, Харківщину і інші прифронтові регіони, коли вже "представлят" в необхідній кількості зброю проти дронів та фахівців з їх використання?
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03.03.2026 17:36 Відповісти
Один антішахед на одну ракету патріот..па чеснаму
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03.03.2026 17:58 Відповісти
хай спершу скинуться на ловця лохедів
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03.03.2026 18:12 Відповісти
максіми *** зна якого року випуску
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03.03.2026 18:12 Відповісти
Саме живе за чужий рахунок, а пропонує допомогу ОАЕ, Катару, Саудівський Аравії.
Дупоголовий!

Гетманцева їм відправ на Близький Схід, щоб він впорядкував стан їхніх економік і збільшив ефективність від оподаткування.
Кретин!
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03.03.2026 18:56 Відповісти
Вони самі виснажуються, тож шансів немає.
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03.03.2026 19:01 Відповісти
Він має на увазі Оман відносно захисту із можливого шкірного інтересу, який там обмін.
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03.03.2026 20:27 Відповісти
Якщо б завтра на англію летіли ракети, ми б не тільки давали експертизу, ми б захищали

шта??
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04.03.2026 03:09 Відповісти
 
 