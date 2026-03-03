Ми могли б надати країнам Близького Сходу зброю проти "шахедів" в обмін на ракети до Patriot, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може передавати країнам Близького Сходу зброю, з якою у неї дефіцит.
Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зранку я говорив з лідерами ОАЕ. Думаю, в ці дні я проговорю з кожним із лідерів цих країн (Близького Сходу. - Ред.), які виходять на контакт, або хочуть співробітництва. Це питання у всіх номер 1, як захистити небо.
Ми самі живемо в цьому питанні. Просто таких масованих ударів колеги із Близького Сходу ніколи не мали. Слава Богу, але тепер вони мають щось на кшталт того. І тому всіх цікавить наш досвід", - розповів він.
Зеленський заявив, що Україна не може просто передавати зброю, з якою у неї дефіцит.
"Всі це розуміють. Знання, експертиза, вони знають, що вони можуть сюди приїжджати, вони отримали сигнали. Брати експертизу, як захистити цивільне населення. Це можливо абсолютно", - пояснив глава держави.
"Якщо ми говоримо про щось глобальне - тренування, наші команди, наша зброя тощо, я вчора сказав, що розумію, що таке масована атака, ми всі з вами розуміємо. Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитися з Путіним, а вони у хороших економічних відносинах, домовляться з ним про припинення вогню, тоді ці хлопці, які захищають наше небо - можуть поїхати і захистити або навчити ті суспільства", - додав він.
"А якщо у нас летять ракети, при всій повазі, ми тут і ми захищатимемо нашу державу", - сказав Зеленський.
Потрібні угоди
Коментуючи майбутнє Зеленський заявив, що якщо є стратегічне партнерство між державами, то варто допомагати і зброєю, і навчанням, і тренуванням.
"Наприклад, у нас з британцями є угода - вони нам допомагають, а ми їм допомагаємо. Якщо б завтра на них летіли ракети, ми б не тільки давали експертизу, ми б захищали. Давали б їм зброю збивати ці ракети. Так як вони нам дають Storm Shadow або якесь ППО. Це абсолютно зрозумілі відносини", - пояснив президент.
Глава держави зазначив, що Україна будує відносини із країнами Близького Сходу.
"Ми можемо зробити те саме. Наприклад, сьогодні у них системи Patriot, ракети PAC-3, у них все це є. Але чи це захищає від сотень шахедів - ні. Це непрацююча модель. Але у нас дефіцит PAC-3 - так.
Якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то PAC-3 ракети, якщо вони нам їх дадуть, то ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін", - підсумував він.
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Вова, не вмієш ти в бартер, тому стули краще писок.
Спочатку було "я нієчво нє слишал".
Потім уже "пускай угаварят ****** ******ича месяц нє стрєлять" (чому саме місяць, для чого? якщо виборів воно не планує...)
І от тепер "дайті Петріоти а я вам дронав па штукє баксав насиплю".
*****, ну чому русня така криворука у абсолютно всьому, чому якісь кадирівці не втопили його в баняку мівіни в лютому 22-го ((
компостну яму відкрили?
чому такий сморід у всьому інфополі?
взагалі, є межа дебілізму гундосої зеленої поторочі?
І от близиться 8-й рік *******
Яку зброю Вова?
Мобільні вогневі групи ЗСУ чи операторів зенітних дронів?🤔
Казковий ти д#вб#й#б!
Хто-небуть, заткніть вже нарешті цей "фонтан безглуздя", перед людьми ж соромно.
"допоможемо з шахедами, якщо зупините нам війну" (аплодисменти, сміх у залі)
"допоможемо з шахедами, якщо дасте петріот" (73% аплодують стоячи)
Про всяк випадок: це сарказм на заяву паяца.
Дупоголовий!
Гетманцева їм відправ на Близький Схід, щоб він впорядкував стан їхніх економік і збільшив ефективність від оподаткування.
Кретин!
шта??