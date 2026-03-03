Ціни на золото пішли вниз: геополітичні ризики компенсує зміцнення долара

3 березня спотові ціни на золото у вівторок знизилися, оскільки зміцнення долара компенсувало попит на безпечні активи на тлі ескалації повітряної війни між США та Ізраїлем проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото впала на 1,4% до $5 252,05 за унцію станом на 09:31 за Гринвічем. Ф’ючерси на золото в США з поставкою у квітні втратили 0,9% до $5 263,80.

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Долар США піднявся до більш ніж місячного максимуму завдяки стабільному попиту та обережним настроям на ринку. Зміцнення долара зазвичай робить товари, деноміновані в цій валюті, такі як золото, дорожчими для покупців з іншими валютами.

"Зниження цін, ймовірно, пов’язане з тим, що ринок зараз надає більшої ваги інфляційним ризикам, спричиненим війною на Близькому Сході, і тому підвищує свої очікування щодо процентних ставок. Це також пояснює, чому долар США продовжує зростати", ‒ зазначив Ту Лан Нгуєн з Commerzbank.

Золото, як недохідний актив, зазвичай добре показує себе, коли процентні ставки низькі.

Трейдери очікують, що Федеральна резервна система США залишить ставки без змін наприкінці свого наступного дводенного засідання 18 березня. Ймовірність збереження ставок у червні, яка раніше була нижче 45%, зросла до понад 60%.

Водночас багато аналітиків залишаються песимістичними щодо золота. Зокрема, BMI, підрозділ Fitch Solutions, зазначає, що метал може досягти рекордного максимуму понад $5 600 за унцію цього тижня, якщо не з’являться ознаки деескалації конфлікту.

"В умовах, коли геополітичні ризики поєднуються з інфляційним тиском і складнощами монетарної політики, золото стає інструментом для перерозподілу ризиків у інвестиційних портфелях", ‒ пояснив аналітик XS.com Ранія Гуле.

Серед інших дорогоцінних металів срібло подешевшало на 6,5% до $83,63 за унцію після зростання до більш ніж чотиритижневого максимуму у понеділок. Платина втратила 7,5% і коштує $2 131,30, а паладій впав на 4,1% до $1 694,75.

Як повідомлялося, 2 березня євро ослаб, швейцарський франк зміцнився, а долар США підріс, оскільки інвестори почали скуповувати безпечні активи після бомбардувань Ірану силами США та Ізраїлю.

Євро знизився на 0,3% до $1,1784, а фунт стерлінгів також впав на 0,3% до $1,3451 через загрозу перебоїв із постачанням енергії в Європі. Швейцарський франк піднявся на 0,4% до 0,7661 за долар і досяг найвищого рівня з 2015 року щодо євро ‒ 0,9030.