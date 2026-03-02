Иран: Чужая война, которая повлияет на нашу, - как Путин воспользуется войной в Иране? || Без цензуры. ВИДЕО

Эскалация на Ближнем Востоке - противостояние США и Израиля с Ираном - меняет глобальный баланс сил и напрямую влияет на войну России против Украины. В этом выпуске разбираем, что означает ликвидация иранского руководства, как это бьет по союзнику Кремля и почему тема иранских дронов снова становится центральной для украинского фронта. Анализируем риски и возможности для Украины в условиях нового геополитического обострения.

Отдельно в выпуске - о нефти, военной помощи и ПВО: получит ли Россия дополнительные доходы из-за роста цен на энергоносители, уменьшатся ли поставки ракет для украинской противовоздушной обороны, и как США перераспределяют ресурсы между Украиной и Ближним Востоком.

Также рассматриваем, как Кремль может использовать тему Ирана для новых "бизнес-сделок" с Вашингтоном и попыток навязать Украине невыгодные условия мира. В финале - об общественных настроениях в Украине, данных опросов по Донбассу, позиции Великобритании и Франции, а также новых возможностях для украинских военных экспертов в сфере борьбы с иранскими дронами. Не исчезнет ли Украина с международной повестки дня на фоне иранского кризиса - и как Киев может превратить этот вызов в дипломатический и военный шанс.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

