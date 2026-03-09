Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 274 040 осіб (+750 за добу), 11 745 танків, 38 129 артсистем, 24 167 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 274 040 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб

танків – 11 745 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.

артилерійських систем – 38 129 (+70) од.

РСЗВ – 1 675 (+2) од.

засоби ППО – 1 326 (+4) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.

крилаті ракети – 4 403 (+0) од.

кораблі / катери – 31 (+1) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.

спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.

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