Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 274 040 осіб (+750 за добу), 11 745 танків, 38 129 артсистем, 24 167 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 274 040 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб
- танків – 11 745 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 129 (+70) од.
- РСЗВ – 1 675 (+2) од.
- засоби ППО – 1 326 (+4) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери – 31 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.
- спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.
Топ коментарі
+15 леонид мальцев #582480
показати весь коментар09.03.2026 07:10 Відповісти Посилання
+15 Qq Qqq #455433
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+14 Николай Водяной #461390
показати весь коментар09.03.2026 07:10 Відповісти Посилання
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277!! одиниць знищеної техніки, 1! корито та 750 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та ППО просто супер.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 274 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦