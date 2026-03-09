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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 274 040 осіб (+750 за добу), 11 745 танків, 38 129 артсистем, 24 167 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 274 040 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб 
  • танків – 11 745 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.
  • артилерійських систем – 38 129 (+70) од.
  • РСЗВ – 1 675 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 326 (+4) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери – 31 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.
  • спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.

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Втрати армії РФ за 8 березня

Автор: 

армія рф (21275) ліквідація (4793) знищення (10348)
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Топ коментарі
+15
Оце є файно,а главне ППО знову пішло,да і кораблик разом з цапорилими пішов ракам на корм.Слава ЗСУ!!!
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09.03.2026 07:10 Відповісти
+15
Минув 4401 день москальсько-української війни.
277!! одиниць знищеної техніки, 1! корито та 750 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та ППО просто супер.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 274 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
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09.03.2026 08:50 Відповісти
+14
Смерть клятим свинособакам!
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09.03.2026 07:10 Відповісти
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Смерть клятим свинособакам!
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09.03.2026 07:10 Відповісти
Оце є файно,а главне ППО знову пішло,да і кораблик разом з цапорилими пішов ракам на корм.Слава ЗСУ!!!
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09.03.2026 07:10 Відповісти
Єдине що радує незважаючи ні на що ,наші Славні ЗСУ знищують рашиських чортів.
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09.03.2026 07:20 Відповісти
нехилый замес по арте, ПВО и РСЗО + очередное корыто😀
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09.03.2026 08:29 Відповісти
Минув 4401 день москальсько-української війни.
277!! одиниць знищеної техніки, 1! корито та 750 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та ППО просто супер.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 274 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
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09.03.2026 08:50 Відповісти
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09.03.2026 08:52 Відповісти
Ух ти, і ще кораблик! ⛴
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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09.03.2026 09:05 Відповісти
вже звикли в зведеннях Генштабу бачити по 700, по 800 закобзонених москалів.... Це вимоги нового складу керівництва Міноборони?
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09.03.2026 10:27 Відповісти
кацапи притосовуються, і вже навчились більш спритно ховатись від дронів. Крім того, вже майже не буває банзай-атак броні з десятками організмів зверху, які за одну атаку приносили цифри у десятки знищених іпатєчнікав. Зараз здебільшого просочуються двійками-трійками, тому приходиться полювати за окремими організмами.
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09.03.2026 10:53 Відповісти
Повідомлення з пітьми: мінус чотири рашистські офіцери:

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09.03.2026 11:42 Відповісти
 
 