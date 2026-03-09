Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 274 040 человек (+750 за сутки), 11 745 танков, 38 129 артсистем, 24 167 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 274 040 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 274 040 (+750) человек
- танков – 11 745 (+3) единиц
- боевых бронированных машин – 24 167 (+10) единиц
- артиллерийских систем – 38 129 (+70) единиц
- РСЗО – 1 675 (+2) единиц
- средств ПВО – 1 326 (+4) единиц
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 349 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 640 (+2 224) единиц
- крылатых ракет – 4 403 (+0) единицы
- кораблей / катеров – 31 (+1) единица
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 82 289 (+188) единиц
- специальной техники – 4 083 (+0) единицы.
277!! одиниць знищеної техніки, 1! корито та 750 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та ППО просто супер.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 274 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦