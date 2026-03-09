Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 274 040 человек (+750 за сутки), 11 745 танков, 38 129 артсистем, 24 167 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 274 040 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 274 040 (+750) человек

танков – 11 745 (+3) единиц

боевых бронированных машин – 24 167 (+10) единиц

артиллерийских систем – 38 129 (+70) единиц

РСЗО – 1 675 (+2) единиц

средств ПВО – 1 326 (+4) единиц

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 349 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 640 (+2 224) единиц

крылатых ракет – 4 403 (+0) единицы

кораблей / катеров – 31 (+1) единица

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 82 289 (+188) единиц

специальной техники – 4 083 (+0) единицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы подразделения НРК NC13 вслепую взорвали танк вместе с оккупантами внутри. ВИДЕО