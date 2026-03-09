Враг сосредотачивает усилия на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях: за сутки - 130 боев, - Генштаб. КАРТА

Всего за минувшие сутки, 8 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 130 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, 76 авиационных ударов, сбросил 264 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9468 дронов-камикадзе и осуществил 3601 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 71 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности - Бачевск, Кучеровка, Суходол, Максимовщина Сумской области; Александроград Донецкой области; Подгавриловка, Гавриловка, Покровское, Писанцы, Малиновка Днепропетровской области; Воздвижевка, Верхняя Терса, Копани, Загорное, Гуляйпольское, Чаривное, Камышеваха, Орехов Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, три артиллерийские системы, пункт управления, склад боеприпасов и пять других важных целей оккупантов.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 750 человек. Также враг потерял три танка, десять боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, один катер, 2224 беспилотных летательных аппарата, 188 единиц автомобильной техники.

Читайте: На фронте произошло 120 боестолкновений: оккупанты сконцентрировали основные усилия на трех направлениях, - Генштаб

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиаудар с применением двух авиабомб, осуществил 129 обстрелов, из которых восемь - с применением РСЗО.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону населенного пункта Куриловка.

Смотрите также: Зеленский прибыл в Донецкую область: россияне не отказываются от войны и готовят наступление на весну. ВИДЕО

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал три раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районе Никифоровки, Часова Яра.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки.

"На Покровском направлении нашизащитники остановили 22 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Новоподгородное", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На некоторых направлениях чувствуем слабость россиян, но не стоит расслабляться, - Зеленский

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Терновое, Злагода, Вороное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Приволье.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районе Мирного и в сторону Зализнычного, Оленовки, Горного, Святопетровки.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом недалеко от Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.