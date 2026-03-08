РУС
На фронте произошло 120 боестолкновений: оккупанты сконцентрировали основные усилия на трех направлениях, - Генштаб

На фронте за сутки зафиксировано 120 боестолкновений

С начала суток воскресенья, 8 марта, на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб, применил 5900 дронов-камикадзе и осуществил 2660 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес один авиаудар, сбросил две авиабомбы, осуществил 110 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

  • На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты один раз атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Зыбино.
  • На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону населенного пункта Куриловка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районе Никифоровки, Часова Яра. Одно сражение еще продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка. Одна атака продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 42 оккупанта и 13 – ранены. Уничтожена одна артиллерийская система, 12 единиц специальной техники, две единицы автомобильного транспорта, поврежден танк, семь артиллерийских систем, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники и 11 укрытий врага. Уничтожено или подавлено 158 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Терновое, Злагода, Вороное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Приволье. Авиаударам противника подверглись Подгавриловка, Гавриловка, Александроград, Покровское, Писанцы, Малиновка.

Обстановка на юге

  • На Гуляйпольском направлении произошло 17 столкновений в районе Мирного и в сторону Зализничного, Горного, Святопетровки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Верхняя Терса, Копани, Загорное, Гуляйпольское, Чаривное.
  • На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом недалеко от Степногорска. Населенные пункты Камышеваха, Орехов подверглись авиаударам противника.
  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

