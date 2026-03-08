На фронте произошло 120 боестолкновений: оккупанты сконцентрировали основные усилия на трех направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 8 марта, на фронте произошло 120 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб, применил 5900 дронов-камикадзе и осуществил 2660 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес один авиаудар, сбросил две авиабомбы, осуществил 110 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты один раз атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Зыбино.
- На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону населенного пункта Куриловка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районе Никифоровки, Часова Яра. Одно сражение еще продолжается.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки.
На Покровском направлении враг совершил 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка. Одна атака продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 42 оккупанта и 13 – ранены. Уничтожена одна артиллерийская система, 12 единиц специальной техники, две единицы автомобильного транспорта, поврежден танк, семь артиллерийских систем, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники и 11 укрытий врага. Уничтожено или подавлено 158 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Терновое, Злагода, Вороное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Приволье. Авиаударам противника подверглись Подгавриловка, Гавриловка, Александроград, Покровское, Писанцы, Малиновка.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 17 столкновений в районе Мирного и в сторону Зализничного, Горного, Святопетровки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Верхняя Терса, Копани, Загорное, Гуляйпольское, Чаривное.
- На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом недалеко от Степногорска. Населенные пункты Камышеваха, Орехов подверглись авиаударам противника.
- На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
