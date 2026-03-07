Враг наращивает количество авиаударов и готовится к активизации наступления на Покровском направлении, - ГВ "Схід"

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.

Увеличение количества обстрелов

Как отмечается, враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств.

Россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов.

"Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия", - говорится в сообщении.

Ликвидация войск РФ

Активно работают наши дронные подразделения, артиллерия и авиация. Наши воины наносят врагу значительные потери.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 345 захватчиков за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1479 БПЛА различных типов, уничтожено и поражено 130 единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 44 пункта управления российских БПЛА.

