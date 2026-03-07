Ворог нарощує кількість авіаударів та готується до активізації наступу на Покровському напрямку, - УВ "Схід"

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Збільшення кількості обстрілів

Як зазначається, ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

Росіяни намагаються повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів.

"Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії", - йдеться у повідомленні.

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Ліквідація військ РФ

Активно працюють наші дронові підрозділи, артилерія та авіація. Наші воїни завдають ворогу значних втрат.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 345 загарбників за минулу добу.

Також знищено 1479 БпЛА різних типів, знищено та вражено 130 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 44 пункти управління російських БпЛА.

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