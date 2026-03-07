Значна частина Гришиного зруйнована, тривають інтенсивні бої, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

У районі населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська тривають інтенсивні бойові дії. Противник продовжує спроби інфільтрації малими групами та намагається просунутися зі східної частини населеного пункту до центральної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Окупанти тиснуть, прагнучи закріпитися у забудові та розвинути подальше просування вглиб селища.

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У Гришиному досі є цивільні

Водночас, попри складну безпекову ситуацію, у Гришиному досі залишаються цивільні мешканці.

Військовослужбовці 155 окремої механізованої бригади у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ показали відео з кадрами "життя" у Гришиному - місці ключового наразі тиску росіян на Покровському напрямку.

Є масштабні руйнування

"Значна частина селища зруйнована внаслідок бойових дій. В одних районах противник намагається ховатися серед руїн будівель та використовувати їх як укриття, в інших – звичайні люди живуть поруч із лінією бою", - йдеться у повідомленні.

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