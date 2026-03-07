Значительная часть Гришино разрушена, продолжаются интенсивные бои, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

В районе населенного пункта Гришино к северо-западу от Покровска продолжаются интенсивные боевые действия. Противник продолжает попытки инфильтрации небольшими группами и пытается продвинуться из восточной части населенного пункта в центральную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

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Оккупанты давят, стремясь закрепиться в застройке и развить дальнейшее продвижение вглубь поселка.

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В Гришином до сих пор есть гражданские

В то же время, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в Гришино до сих пор остаются гражданские жители.

Военнослужащие 155 отдельной механизированной бригады в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ показали видео с кадрами, как сейчас выглядит "жизнь" в Гришино - месте ключевого на данный момент давления россиян на Покровском направлении.

Есть масштабные разрушения

"Значительная часть поселка разрушена в результате боевых действий. В одних районах противник пытается прятаться среди руин зданий и использовать их как укрытие, в других - обычные люди живут рядом с линией боя", - говорится в сообщении.

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