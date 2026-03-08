121 боевое столкновеление на фронте за сутки: больше всего вражеских атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 7 марта 2026 года, на фронте зафиксировано 121 боевое столкновение.

Обстрелы

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением 33 ракет, 86 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9837 дронов-камикадзе и осуществил 3514 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Писанцы, Коломийцы, Покровское, Черненково, Подгавриловка, Лесное, Светлая Долина, Зеленая Диброва, Копани, Чаривное, Ривное, Гуляйпольское, Веселянка и Малокатериновка.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы и техники, два пункта управления БПЛА и средство РЭБ противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 930 человек. Также враг потерял пять танков, шесть боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 19 ракет, 289 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением восьми КАБ.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино, Песчаное и Волчанск.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Песчаного, Куриловки, Кившаровки и Новоосиново.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Новый Мир и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки, Калеников, Дроновки, Закитного, Резниковки и Пазено.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Миньковки.

"На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Щербиновки, Ильиновки, Русина Яра, Софиевки, Новопавловки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 20 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Никаноровка, Шевченко, Покровск и Гришино.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Вербового, Новогригоровки и Вороного.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Доброполья, Зализнычного, Варваровки, Мирного и Зеленого.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.