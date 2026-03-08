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Новини Бої на сході України
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121 бойове зіткнення на фронті за добу: найбільше ворожих атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

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Загалом упродовж минулої доби, 7 березня 2026 року, на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 33 ракет, 86 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9837 дронів–камікадзе та здійснив 3514 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Коломийці, Покровське, Чорненкове, Підгаврилівка, Лісне, Світла Долина, Зелена Діброва, Копані, Чарівне, Рівне, Гуляйпільське, Веселянка та Малокатеринівка.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА і засіб РЕБ противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 930 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, шість бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 2558 безпілотних літальних апаратів, 19 ракет, 289 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 113 боєзіткнень: ворог застосував 6,5 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 139 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Графське, Вільча, Зибине, Піщане та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новий Мир та Дробишеве.

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На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Міньківки.

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"На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 20 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.

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Також читайте: Ракетами ATACMS та SCALP уражено місце зберігання та пуску "шахедів" у донецькому аеропорту, - Генштаб. ВIДЕО

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Вербового, Новогригорівки та Вороного.

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На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого.

генштаб карти

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

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Генштаб ЗС (8488) бойові дії (5969) війна в Україні (8514)
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@ "Слов'янський напрямок:
Противник підтягує сили в Никифорівку і штурмує у напрямку Федорівки Другої та Липівського лісу.
У районі Міньківки активність російських військ знизилася через активну роботу дронарів ЗСУ.
У Резниківці противник просочується у забудову у центрі через північну посадку.
Дронарі ЗСУ не дозволяють російським військам накопичити великі сили, а малі групи не встигають закріпитися на нових позиціях і потрапляють під удари дронів.

Сумська область:
Противник вирівняв лінію фронту від Покровки до Грабовського та підійшов широким фронтом до Великого лісу. Враховуючи поточну конфігурацію фронту та сконцентровані російські сили, найближчим часом противник пробуватиме прорватися та закріпитися у Великому лісі та урочищі Свиному.
За даними DeepState, у північному прикордонні області російські війська захопили населений пункт Сопич і закріпилися у центральній частині Комарівки.
Раніше противник вже фіксувався в цьому районі та заходив до сусідньої Харківки, після чого відійшов у ліс на території росії."
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08.03.2026 10:40 Відповісти
 
 