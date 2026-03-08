Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 273 290 осіб (+930 за добу), 11 742 танки, 38 059 артсистем, 24 157 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 273 290 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 273 290 (+930) осіб
танків - 11 742 (+5) од.
бойових броньованих машин - 24 157 (+6) од.
артилерійських систем - 38 059 (+55) од.
РСЗВ - 1 673 (+3) од.
засоби ППО - 1 322 (+0) од.
літаків - 435 (+0) од.
гелікоптерів - 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня - 164 416 (+2 558) од.
крилаті ракети - 4 403 (+19) од.
кораблі / катери - 30 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 82 101 (+289) од.
спеціальна техніка - 4 083 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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361!!! одиниця знищеної техніки та 930! чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та спецтехніка дуже файно.
По дронах денний рекорд. Загальна клькість знищених дронів перебільшила загальну кількіст знищеної наземної техніки.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА та КР.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 273 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
Здаватися добрим (вуйком) і бути саме таким, різні речі, а весна таки прийде, хоч 3,14дари нам вже пересрали п'яту весну. Тримаймося (кохаймося) бо ми того варті