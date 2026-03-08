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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 273 290 осіб (+930 за добу), 11 742 танки, 38 059 артсистем, 24 157 ББМ. ІНФОГРАФІКА

знищення найманців

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 273 290 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 273 290 (+930) осіб

танків - 11 742 (+5) од.

бойових броньованих машин - 24 157 (+6) од.

артилерійських систем - 38 059 (+55) од.

РСЗВ - 1 673 (+3) од.

засоби ППО - 1 322 (+0) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 164 416 (+2 558) од.

крилаті ракети - 4 403 (+19) од.

кораблі / катери - 30 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 82 101 (+289) од.

спеціальна техніка - 4 083 (+3) од.

Також дивіться: Десантники 77-ї ОАеМБр знищили групу окупантів, які намагалися замінувати район біля Загризового. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Артрозвідка підрозділу "ARES" знищила танк і БМП-3 у тилу окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21271) Генштаб ЗС (8488) ліквідація (4792)
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Топ коментарі
+25
Минув 4400 день москальсько-української війни. Минулі чергові 100 днів.
361!!! одиниця знищеної техніки та 930! чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та спецтехніка дуже файно.
По дронах денний рекорд. Загальна клькість знищених дронів перебільшила загальну кількіст знищеної наземної техніки.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА та КР.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 273 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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08.03.2026 08:30 Відповісти
+16
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.03.2026 08:22 Відповісти
+13
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08.03.2026 08:45 Відповісти
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До дронам це рекорд ?
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08.03.2026 08:16 Відповісти
так..і шо тепер далі? місяць- два і буде за 5 к?(
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08.03.2026 09:34 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.03.2026 08:22 Відповісти
Минув 4400 день москальсько-української війни. Минулі чергові 100 днів.
361!!! одиниця знищеної техніки та 930! чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та спецтехніка дуже файно.
По дронах денний рекорд. Загальна клькість знищених дронів перебільшила загальну кількіст знищеної наземної техніки.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА та КР.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 273 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
08.03.2026 08:30 Відповісти
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08.03.2026 08:45 Відповісти
Оооо, хабаровські ***** на гала концерт кобзона підтягнулися! Гарний подарунок на свято українським жінкам! 👏👏👏
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08.03.2026 08:50 Відповісти
Логістика рекорд?
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08.03.2026 10:00 Відповісти
Ні не рекорд, проте гарний подарунок жінкам - рекорд 18.04.2025 312 од
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09.03.2026 11:19 Відповісти
а що такого "празновалі" українські жінки 8 березня ???
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09.03.2026 11:33 Відповісти
Праздновалі празднік, клара цицькинг і роза люксенбург тут ні до чого
Здаватися добрим (вуйком) і бути саме таким, різні речі, а весна таки прийде, хоч 3,14дари нам вже пересрали п'яту весну. Тримаймося (кохаймося) бо ми того варті
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10.03.2026 22:58 Відповісти
 
 