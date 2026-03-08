РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7683 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 788 6

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 273 290 человек (+930 за сутки), 11 742 танка, 38 059 артсистем, 24 157 ББМ. ИНФОГРАФИКА

уничтожение наемников

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 273 290 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 273 290 (+930) человек

танков - 11 742 (+5) единицы

боевых бронированных машин - 24 157 (+6) единиц

артиллерийских систем - 38 059 (+55) единиц

РСЗО - 1 673 (+3) единицы

средств ПВО - 1 322 (+0) единицы

самолетов - 435 (+0) единиц

вертолетов - 349 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 164 416 (+2 558) единиц

крылатых ракет - 4 403 (+19) единицы

кораблей / катеров - 30 (+0) единиц

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн - 82 101 (+289) единица

специальной техники - 4 083 (+3) единицы.

Смотрите также: Десантники 77-й ОАэМБр уничтожили группу оккупантов, которые пытались заминировать район возле Загрызового. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Смотрите также: Артразведка подразделения ARES уничтожила танк и БМП-3 в тылу оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (10540) Генштаб ВС (5352) ликвидация (3083)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До дронам це рекорд ?
показать весь комментарий
08.03.2026 08:16 Ответить
так..і шо тепер далі? місяць- два і буде за 5 к?(
показать весь комментарий
08.03.2026 09:34 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
08.03.2026 08:22 Ответить
Минув 4400 день москальсько-української війни. Минулі чергові 100 днів.
361!!! одиниця знищеної техніки та 930! чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та спецтехніка дуже файно.
По дронах денний рекорд. Загальна клькість знищених дронів перебільшила загальну кількіст знищеної наземної техніки.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА та КР.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 273 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
08.03.2026 08:30 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2026 08:45 Ответить
Оооо, хабаровські ***** на гала концерт кобзона підтягнулися! Гарний подарунок на свято українським жінкам! 👏👏👏
показать весь комментарий
08.03.2026 08:50 Ответить
 
 