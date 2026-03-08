Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 273 290 человек (+930 за сутки), 11 742 танка, 38 059 артсистем, 24 157 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 273 290 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.26 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 273 290 (+930) человек
танков - 11 742 (+5) единицы
боевых бронированных машин - 24 157 (+6) единиц
артиллерийских систем - 38 059 (+55) единиц
РСЗО - 1 673 (+3) единицы
средств ПВО - 1 322 (+0) единицы
самолетов - 435 (+0) единиц
вертолетов - 349 (+0) единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 164 416 (+2 558) единиц
крылатых ракет - 4 403 (+19) единицы
кораблей / катеров - 30 (+0) единиц
подводных лодок - 2 (+0) единицы
автомобильной техники и автоцистерн - 82 101 (+289) единица
специальной техники - 4 083 (+3) единицы.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
361!!! одиниця знищеної техніки та 930! чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та спецтехніка дуже файно.
По дронах денний рекорд. Загальна клькість знищених дронів перебільшила загальну кількіст знищеної наземної техніки.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА та КР.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 273 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.