С начала суток на фронте произошло 53 боестолкновения: враг больше всего оказывает давление на трех направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 8 марта, количество атак российского агрессора на фронте составляет 53.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00

Вражеские обстрелы

Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Безсаловка, Кучеровка, Бруски, Рогизное, Уланово, Васильевское, Будки, Ходино, Прогресс, Стариково, Бачевск. Также враг обстрелял Ясную Поляну в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросив две управляемые бомбы, осуществил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Зыбино. Боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отбили две атаки врага в сторону Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении агрессор атаковал три раза, в районе Закотного и Платоновки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг атаковал в районе Никифоровки. Бой еще продолжается.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 14 наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое. Одна атака продолжается.

На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Терновое, Злагода. Авиаударам противника подверглись Подгавриловка, Гавриловка, Александроград, Покровское, Писанцы.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Мирного и в сторону Зализничного, Горного, Святопетровки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 12 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса, Копани, Загорное, Гуляйпольское, Чаривное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

