С начала суток на фронте произошло 53 боестолкновения: враг больше всего оказывает давление на трех направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 8 марта, количество атак российского агрессора на фронте составляет 53.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Безсаловка, Кучеровка, Бруски, Рогизное, Уланово, Васильевское, Будки, Ходино, Прогресс, Стариково, Бачевск. Также враг обстрелял Ясную Поляну в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросив две управляемые бомбы, осуществил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Зыбино. Боевое столкновение продолжается.
- На Купянском направлении наши защитники отбили две атаки врага в сторону Куриловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении агрессор атаковал три раза, в районе Закотного и Платоновки. Одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг атаковал в районе Никифоровки. Бой еще продолжается.
На Константиновском направлении захватчики осуществили 14 наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое. Одна атака продолжается.
На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Терновое, Злагода. Авиаударам противника подверглись Подгавриловка, Гавриловка, Александроград, Покровское, Писанцы.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Мирного и в сторону Зализничного, Горного, Святопетровки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 12 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса, Копани, Загорное, Гуляйпольское, Чаривное.
- На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение недалеко от Степногорска. Авиаудары подверглись Камышеваха и Орехов.
- На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
