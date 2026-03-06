РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7442 посетителя онлайн
Новости Сводка Генштаба Боевые действия на Покровском направлении Бои на Гуляйпольском направлении
185 0

На фронте произошло 135 боевых столкновений. Враг больше всего давит на трех направлениях, - Генштаб

Силы обороны сдерживают наступление врага и наносят удары по тыловым пунктам управления

С начала суток 6 марта на фронте произошло 135 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 175 управляемых авиабомб, применил 3565 дронов-камикадзе и осуществил 2506 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник дважды атаковал позиции наших защитников. Враг осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО.

Читайте также: 56 атак врага с начала суток: 16 из них на Гуляйпольском направлении, и по 14 - на Покровском и Константиновском, - Генштаб

Бои на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевяковка.
  • На Купянском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в сторону Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки, еще одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дерилово, Колодязи и в сторону населенных пунктов Степовое, Ставки, Дробышево, Лиман. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки, Резниковки и в районе Закитного. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Орехово-Васильевки и Предтечино. Одно сражение еще продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Яблоновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении враг осуществил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое. Три боевых столкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 19 – ранено. Уничтожена одна единица автомобильной и одна единица специальной техники, один пункт управления, повреждены три артиллерийские системы, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, один пункт управления БПЛА и шесть укрытий врага. Уничтожено или подавлено 131 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах Вербового и Тернового. Авиаударам противника подверглись Покровское, Коломийцы, Писанцы и Александровка.

Читайте также: На фронте зафиксировано 56 боестолкновений, больше всего - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

Обстановка на юге

  • На Гуляйпольском направлении произошло 19 боестолкновений в районах Мирного, Гуляйполя и в сторону Зализничного, Криничного, Еленоконстантиновки и Варваровки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отражены 18 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Чаривное, Воздвижовка, Рождественка, Ровно, Любицкое.
  • На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения с врагом в районах Степногорска и Плавней. Один бой продолжается. Населенные пункты Комышуваха и Веселянка подверглись авиаударам противника.
  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста. Ольговка подверглась авиаудару врага.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Смотрите также: За сутки на фронте 136 боестолкновений. Враг продолжает давить на девяти направлениях, - Генштаб. КАРТА

Автор: 

Генштаб ВС (5345) боевые действия (3817) ВСУ (3770)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 