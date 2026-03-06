На фронте произошло 135 боевых столкновений. Враг больше всего давит на трех направлениях, - Генштаб

С начала суток 6 марта на фронте произошло 135 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 175 управляемых авиабомб, применил 3565 дронов-камикадзе и осуществил 2506 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник дважды атаковал позиции наших защитников. Враг осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевяковка.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в сторону Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки, еще одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дерилово, Колодязи и в сторону населенных пунктов Степовое, Ставки, Дробышево, Лиман. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки, Резниковки и в районе Закитного. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Орехово-Васильевки и Предтечино. Одно сражение еще продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Яблоновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении враг осуществил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое. Три боевых столкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 19 – ранено. Уничтожена одна единица автомобильной и одна единица специальной техники, один пункт управления, повреждены три артиллерийские системы, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, один пункт управления БПЛА и шесть укрытий врага. Уничтожено или подавлено 131 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах Вербового и Тернового. Авиаударам противника подверглись Покровское, Коломийцы, Писанцы и Александровка.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 19 боестолкновений в районах Мирного, Гуляйполя и в сторону Зализничного, Криничного, Еленоконстантиновки и Варваровки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отражены 18 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Чаривное, Воздвижовка, Рождественка, Ровно, Любицкое.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения с врагом в районах Степногорска и Плавней. Один бой продолжается. Населенные пункты Комышуваха и Веселянка подверглись авиаударам противника.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста. Ольговка подверглась авиаудару врага.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

