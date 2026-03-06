На фронте произошло 135 боевых столкновений. Враг больше всего давит на трех направлениях, - Генштаб
С начала суток 6 марта на фронте произошло 135 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 175 управляемых авиабомб, применил 3565 дронов-камикадзе и осуществил 2506 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник дважды атаковал позиции наших защитников. Враг осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Зыбино, Вильча и Шевяковка.
- На Купянском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в сторону Песчаного, Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки, еще одно боевое столкновение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дерилово, Колодязи и в сторону населенных пунктов Степовое, Ставки, Дробышево, Лиман. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки, Резниковки и в районе Закитного. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Орехово-Васильевки и Предтечино. Одно сражение еще продолжается.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Яблоновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.
На Покровском направлении враг осуществил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое. Три боевых столкновения еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 19 – ранено. Уничтожена одна единица автомобильной и одна единица специальной техники, один пункт управления, повреждены три артиллерийские системы, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, один пункт управления БПЛА и шесть укрытий врага. Уничтожено или подавлено 131 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении враг трижды наступал в районах Вербового и Тернового. Авиаударам противника подверглись Покровское, Коломийцы, Писанцы и Александровка.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 19 боестолкновений в районах Мирного, Гуляйполя и в сторону Зализничного, Криничного, Еленоконстантиновки и Варваровки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отражены 18 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Чаривное, Воздвижовка, Рождественка, Ровно, Любицкое.
- На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения с врагом в районах Степногорска и Плавней. Один бой продолжается. Населенные пункты Комышуваха и Веселянка подверглись авиаударам противника.
- На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста. Ольговка подверглась авиаудару врага.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль