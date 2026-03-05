56 атак врага с начала суток: 16 из них на Гуляйпольском направлении, и по 14 - на Покровском и Константиновском, - Генштаб
С начала суток количество атак российского агрессора составляет 56.
Обстрелы
Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Безсаловка, Рогизное, Рыжевка, Кислая Дубина, Будки, Ходино, Харьковка, Кореньок, Есмань, Нововасильевка, Яструбщина, Волфино, Нескучное. Также враг обстрелял Костобобров в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросив три управляемые бомбы, осуществил 76 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.
Ситуация на Востоке
- На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.
- На Славянском направлении агрессор атаковал два раза, в районе Ямполя и Платоновки.
- На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
- На Константиновском направлении захватчики осуществили 14 наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка. Две атаки продолжаются.
Обстановка на юге
На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.
На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Зализничного, Варваровки, Староукраинки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 14 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Копани, Барвиновка, Верхняя Терса, Варваровка.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение недалеко от Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано", - добавили в Генштабе.
